La Beta de Modern Warfare 4 entra en su recta final con una sorpresa para Switch 2

La espera por una nueva entrega de Call of Duty está entrando en una etapa decisiva. Mientras los jugadores se preparan para regresar a los escenarios de combate de la franquicia, Activision e Infinity Ward continúan poniendo a prueba buena parte de las novedades que llegarán con Call of Duty: Modern Warfare 4.

Las pruebas previas al lanzamiento se han convertido en una oportunidad para que la comunidad conozca algunos de los cambios que traerá esta entrega, especialmente en aspectos como el movimiento, el armamento y los modos multijugador. También permiten que los jugadores descubran parte del contenido que estará disponible antes de que llegue la versión completa.

Esta segunda etapa de la Beta llega, además, con más opciones para quienes quieran probar diferentes estilos de juego. Desde enfrentamientos tradicionales por equipos hasta combates de mayor escala, la propuesta busca ofrecer una muestra amplia de lo que prepara Infinity Ward.



Uno de los elementos que más llama la atención es que esta Beta no se limita al multijugador. El contenido disponible también permite acercarse a otras experiencias que forman parte del nuevo Modern Warfare 4, incluyendo una misión completa de Campaña y una nueva propuesta para Call of Duty: Warzone.



La progresión también tiene un papel importante durante estas pruebas. Subir de nivel permitirá desbloquear armas, operadores y recompensas que, además de servir para experimentar con diferentes configuraciones, ofrecen incentivos para permanecer jugando durante el periodo de acceso.

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En el caso del armamento, la Beta permite avanzar hasta el Nivel 30 y acceder a diferentes opciones dentro del Armero. También aparecen los llamados Accesorios Apex, que se desbloquean cuando un arma alcanza su nivel máximo y ofrecen efectos particulares sin ocupar uno de los espacios tradicionales para accesorios.

Los jugadores pueden escoger entre 21 Operadores, incluidos los disponibles en la Edición Bóveda, y asignarlos individualmente a las 12 clases personalizadas disponibles durante las pruebas.

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Pero la Beta todavía tenía una carta importante por mostrar.

Desde ayer, viernes 28 de agosto, comenzó el segundo fin de semana de la Beta Abierta de Call of Duty: Modern Warfare 4, y por primera vez los jugadores de Nintendo Switch 2 pueden participar en las pruebas. El acceso es gratuito y estará disponible hasta el martes 1 de septiembre en Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC y Nintendo Switch 2.

No se requieren reservas ni códigos de acceso para participar. La precarga comenzó el miércoles 26 de agosto y, para este segundo periodo, los jugadores pueden descargar la Beta desde las respectivas tiendas digitales de cada plataforma.

En Nintendo Switch 2, el acceso representa una novedad particular para la franquicia, ya que esta es la primera vez que esta Beta llega a la nueva consola de Nintendo. Los usuarios pueden buscar Call of Duty: Modern Warfare 4 Beta directamente en la Nintendo eShop y realizar la precarga sin necesidad de haber comprado previamente el juego completo.

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En Xbox Series X|S y Xbox en PC, la Beta puede encontrarse desde la tienda correspondiente, mientras que los jugadores de PlayStation 5 pueden descargarla desde PlayStation Store. En PC también está disponible a través de Steam y Battle.net.

Nuevos contenidos para probar

Entre las novedades de este segundo fin de semana aparece “Atrincherados”, una misión completa de Campaña que permite participar en una operación para asegurar una central nuclear estratégica junto a tropas de infantería y vehículos blindados.

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Su inclusión representa un cambio importante dentro de las pruebas de la franquicia, ya que es la primera vez que una Beta de Call of Duty permite jugar una misión de historia completa.

También está disponible el Circuito de Movilidad, una instalación de entrenamiento creada para familiarizar a los jugadores con las nuevas mecánicas de movimiento y combate mediante diferentes pruebas contrarreloj.

En Call of Duty: Warzone, la Beta incorpora el mapa Zodiac para el modo Resurgimiento. El escenario está ambientado en la sede de ensamblaje de drones de DRC Advanced Systems y combina zonas urbanas con túneles subterráneos, áreas de carga y espacios donde también entran en juego los tanques.

El multijugador tradicional mantiene los modos Core 6v6, incluyendo Duelo por Equipos, Dominio, Punto Caliente, Baja Confirmada y Buscar y Destruir. A estos se suman Inflation, enfocado en la recolección de botín, y Hijack, donde los equipos deben transportar el Data Spike.

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También está Kill Block, disponible en variantes de Tiroteo 3v3 y 10v10. Su particularidad está en que el escenario cambia cada dos rondas al combinar tres secciones aleatorias conocidas como “Slabs”.

Para quienes prefieren enfrentamientos de mayor escala, Ground War ofrece partidas de 24 contra 24 jugadores en dos zonas de la región de Haijin: áreas rurales de cultivo y el centro urbano alrededor del Wolves Stadium.

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Recompensas que llegarán al juego completo

La progresión de la Beta también tiene consecuencias para quienes alcancen determinados niveles. Al llegar al Nivel 30 se pueden conseguir ocho recompensas cosméticas que serán transferidas al juego final cuando se produzca su lanzamiento.

Entre ellas están el emblema “Through the Paces”, el amuleto “First Served”, la calcomanía “Meonjeo”, la tarjeta de visita “Last Charge”, el aspecto de Operador “Dread Tiger” para Reece, el spray “Field Tested”, la pantalla de carga “Beta Rights” y el proyecto de arma “Beta Forged” para el fusil de asalto Han 86.

También hay recompensas mediante Twitch Drops. Después de vincular la cuenta de Activision con Twitch y visualizar transmisiones oficiales durante la Beta, los jugadores pueden obtener el emblema “Get Tactical”, la tarjeta de visita “Clearing House” y el amuleto “Action Ready”, dependiendo del tiempo de visualización.

La Beta Abierta permanecerá activa hasta el 1 de septiembre a las 10:00 a. m. PT, equivalente a las 11:00 a. m. en Ciudad de México, de acuerdo con el calendario proporcionado por Activision.

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Después llegará el momento de la versión definitiva. Call of Duty: Modern Warfare 4 tiene previsto su lanzamiento mundial para el 23 de octubre de 2026 en Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC mediante Battle.net, Xbox en PC y Steam, además de Nintendo Switch 2. Quienes realicen una reserva digital podrán acceder anticipadamente a la Campaña desde el 16 de octubre.

Por ahora, la Beta entra en sus últimos días con una cantidad considerable de contenido para probar. Y con Nintendo Switch 2 incorporándose por primera vez a estas pruebas, el segundo fin de semana amplía el alcance de una entrega que ya comienza a mostrar sus principales cartas antes de su lanzamiento.

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