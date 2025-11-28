En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Colombia impulsa su talento gamer con la primera Jam oficial centrada en Fortnite UEFN

Colombia impulsa su talento gamer con la primera Jam oficial centrada en Fortnite UEFN

Una iniciativa nacional reúne a creadores de todo el país para aprender, experimentar y desarrollar proyectos dentro del ecosistema de Fortnite utilizando UEFN.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 28 de nov, 2025
Comparta en:
primera Jam oficial centrada en Fortnite UEFN
primera Jam oficial centrada en Fortnite UEFN
Cortesía: Jam Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad