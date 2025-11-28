Colombia impulsa su talento gamer con la primera Jam oficial centrada en Fortnite UEFN

Colombia será anfitriona de su primera Jam oficial enfocada en el uso de Unreal Editor for Fortnite (UEFN), una herramienta que ha abierto la puerta para que desarrolladores de todo el mundo creen experiencias interactivas dentro de Fortnite. Esta iniciativa, organizada con apoyo de Epic Games y liderada por empresas desarrolladoras nacionales, busca fortalecer la formación, conectar talento emergente y visibilizar a nuevos creadores dentro de la industria del videojuego.

Epic Jam Colombia se llevará a cabo entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre, con modalidad virtual para todo el país y un componente presencial en Medellín, en el centro de innovación C4TA. Aunque el evento ya cuenta con más de 150 inscritos, las inscripciones continúan abiertas hasta el 1 de diciembre, permitiendo que más participantes se sumen a este espacio de aprendizaje y creación.

Un modelo que combina formación, comunidad y práctica real

Más que una competencia, la Jam está planteada como una estrategia integral para que desarrolladores, artistas, músicos y diseñadores experimenten un proceso completo similar al de un estudio profesional. El esquema se divide en tres grandes etapas que buscan acompañar a los participantes desde su primer acercamiento hasta la presentación final de sus proyectos.



Formación inicial

Durante los primeros días, los inscritos acceden a sesiones virtuales guiadas por mentores de Epic Games y estudios colombianos con trayectoria en UEFN. Allí aprenden los fundamentos de la herramienta, principios de diseño de islas, lógica jugable, narrativa interactiva y aspectos técnicos necesarios para construir experiencias dentro de Fortnite. La intención es que incluso quienes no tienen experiencia previa puedan avanzar desde cero, mientras los más avanzados fortalecen su nivel técnico.



Semana de desarrollo

Una vez inicia la Jam, los participantes conforman equipos multidisciplinarios para trabajar bajo una temática común. Durante esta etapa reciben acompañamiento constante de expertos, enfrentan dinámicas similares a las de la producción de videojuegos y desarrollan una isla jugable original que será presentada al finalizar el evento.

Showcase y premiación

El 5 de diciembre se realizará una muestra pública donde un jurado evaluará creatividad, diseño, jugabilidad, uso de UEFN y potencial de publicación. Los proyectos destacados recibirán incentivos apoyados por Epic Games, además de visibilidad dentro del ecosistema de creación.

Un evento nacional con impacto regional

Aunque Medellín será el punto presencial de la Jam, la iniciativa está construida para que creadores de cualquier parte del país puedan participar sin barreras geográficas. La modalidad virtual permite una integración equitativa, mientras que la comunidad en Discord asegura interacción constante entre participantes y mentores. Este modelo busca descentralizar la formación y abrir oportunidades a creadores de diferentes regiones.

Una colaboración estratégica para impulsar la industria

Epic Jam Colombia es resultado del trabajo conjunto entre Epic Games, Indie Level Studio —operador y enlace oficial ante Epic—, Timba Games, Dead Monkey, Frecuencia Gamer, Bombillo Amarillo y la Alcaldía de Medellín. Esta articulación entre sector público, privado y comunidad creativa permite ofrecer mentorías, estructura formativa y proyección profesional.

Un camino hacia la profesionalización

Para muchos participantes, la Jam no representa únicamente la creación de una isla dentro de Fortnite, sino una oportunidad para acercarse a la industria real. La experiencia les permite trabajar con herramientas de uso profesional, recibir orientación directa de desarrolladores activos, construir portafolio y conocer oportunidades de monetización y publicación.

Un mensaje para el ecosistema colombiano

Con esta primera edición, Epic Jam Colombia busca enviar una señal clara: el país no solo puede consumir videojuegos, también puede crearlos. La iniciativa apunta a democratizar el acceso a la tecnología, impulsar la formación creativa y posicionar a Colombia como un territorio con talento capaz de integrarse a la industria global.

Enlaces oficiales del evento

Registro de participantes: https://forms.gle/T5qZcBjzGmUj69LcA

Registro de mentores: https://forms.gle/pZpXqjTYEpEtqyPDA

Comunidad en Discord: https://discord.gg/fnEHZ6rze7

