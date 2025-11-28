En vivo
COLOMBIA  / Estafadores se hacían pasar por congresistas para robar dinero con falsas ofertas de empleo

Estafadores se hacían pasar por congresistas para robar dinero con falsas ofertas de empleo

Dos sujetos fueron capturados por hacerse pasar por un senador y un representante a la Cámara para robar dinero e información de víctimas, a las que engañaban con falsas ofertas laborales.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 28 de nov, 2025
Estafadores
Los sujetos se hacían pasar por congresistas para engañar por medios electrónicos. -
Foto: Fiscalía General de la Nación

