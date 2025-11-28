Estafadores se hacían pasar por congresistas para robar dinero con falsas ofertas de empleo

Dos personas fueron capturadas en Bucaramanga por, presuntamente, haber suplantado congresistas con el fin de engañar con ofertas de trabajo falsas y así estafar a la gente. Estas personas, identificadas como Kathy Paola Buelvas y Edson Jair Winclar, fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garatías de la capital santandereana.

Ambos señalados delincuentes se habrían hecho pasar por un senador y un representante a la Cámara del Congreso de la República, enviando correos electrónicos y mensajes fraudulentos mediante medios informáticos para engañar a sus víctimas. "La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Bucaramanga (Santander) a Kathy Paola Buelvas Ferbans y Edson Jair Winclar Rojas, presuntos responsables de suplantar a un senador y un representante a la cámara del Congreso de la República, para hacer ofrecimientos labores con fines de estafa", explicó el ente acusatorio.

Según las autoridades, estas personas fueron asociadas con alrededor de 14 eventos delicitivos. Los hoy judicializados no solo se hacían pasar por congresistas, sino también simulaban ser profesionales en otras áreas para divulgar falsas ofertas de empleo y recibir dineros para exámenes médicos y otros trámites del fraudulento procedimiento de contratación. "Las labores investigativas desplegadas permitieron asociar 14 eventos delictivos en los que estas personas se habrían hecho pasar como los congresistas, y otros casos en los que simularon ser médicos o abogados para contactar ciudadanos con el supuesto de ayudarlos a conseguir empleo y convencerlos de consignar dinero por concepto de exámenes médicos, pólizas y demás requisitos para iniciar un proceso de contratación", agregó la Fiscalía.



Los delincuentes no solo se robaban el dinero de sus víctimas, sino que también se quedaban con información personal, solicitándoles a las personas engañadas documentos personales como cédulas o datos privados relativos a direcciones de residencia o de correos electrónicos, que podían ser utilizados a futuro. "Al parecer, en medio del engaño, además de captar el dinero de las víctimas, también les solicitaban documentos, cédulas de ciudadanía, direcciones de domicilio, correos electrónicos y otros detalles personales que eran utilizados para fines ilícitos", relata la entidad.



Derivado de lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos imputó a Buelvas Ferbans y Winclar Rojas por los los delitos de utilización ilícita de redes de comunicación, simulación de investidura o cargo, estafa y violación de datos personales agravada. Mientras que el hombre, de apellido Winclar Rojas, aceptó cargos y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario, Buelvas Ferbans no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y se le impuso medida de aseguramiento en domicilio.

