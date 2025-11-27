EL UNIVERSO DE STRANGER THINGS LLEGA A COLOMBIA CON UNA EDICIÓN LIMITADA PARA LOS FANS

La conexión entre Galletas Festival y los jóvenes colombianos no es nueva: lleva más de seis décadas construyéndose con sabores, colores y un estilo que se adapta a cada generación. En 2025, esa historia da un giro sorprendente con una colaboración inédita junto a Netflix, creada para acompañar la temporada final de Stranger Things, una de las series más influyentes de la plataforma. El resultado es una propuesta que une tradición, innovación y cultura pop, reafirmando la capacidad de la marca para mantenerse vigente sin perder su esencia.Esta alianza, enmarcada en un lanzamiento de más de 40 millones de paquetes en el país, marca un momento importante para la industria local. Tanto Grupo Nutresa como la Compañía de Galletas Noel consolidan así un modelo de cocreación global que pone a Colombia en el mapa de las colaboraciones estratégicas de gran impacto, demostrando que el talento nacional puede competir en creatividad y ejecución con propuestas internacionales.

Una edición especial inspirada en Hawkins y el Upside Down

El 26 de noviembre, fecha en que inicia la quinta y última temporada de Stranger Things, Festival presentó una edición especial con cantidades limitadas diseñada para capturar el espíritu de la serie. Esta versión se destaca por su galleta de color rojo natural y su relleno azul sabor blueberry, un contraste pensado para evocar la estética del Upside Down sin dejar atrás la energía característica de la marca.La propuesta incluye un componente sensorial que combina sabor, textura y una paleta visual inspirada en el universo de Hawkins. Además, incorpora cuatro moldes exclusivos basados en criaturas emblemáticas de Stranger Things y en su logo, reforzando el vínculo temático entre producto y narrativa.Para la marca, esta colaboración también expresa afinidad en valores. La serie, ambientada en los años ochenta, ha explorado conceptos como valentía, amistad, diversidad y el enfrentamiento a los miedos, elementos que Festival identifica como parte de su ADN y de su relación con los consumidores jóvenes.

Un proceso de cocreación que va más allá del empaque

Más de un año de trabajo compartido entre los equipos de Netflix y de Compañía de Galletas Noel hizo posible este lanzamiento. Talleres de diseño, sesiones sensoriales y validaciones creativas permitieron desarrollar un producto que combina innovación, narrativa y una interpretación cuidadosa de los gustos del público juvenil.El empaque, por su parte, integra elementos visuales del Upside Down con los colores tradicionales de Festival, logrando una pieza que conversa con la iconografía de la serie sin perder la identidad de la marca. Esta apuesta refleja una colaboración que trasciende lo estético: es el resultado de un proceso técnico orientado a generar una experiencia completa, tanto en lo visual como en lo emocional.

Una campaña que invita a jugar, compartir y explorar

Como complemento al producto, Festival lanzó la campaña “Cázalos y Cómetelos”, una invitación para que los consumidores y fanáticos de Stranger Things participen activamente del cierre de la historia. La propuesta incorpora experiencias interactivas en TikTok y una serie de dinámicas diseñadas para fomentar la creatividad, el juego y la conexión emocional con la marca.Gracias a esta estrategia, Festival busca fortalecer su presencia en plataformas digitales, dialogar con las audiencias que crecieron junto a la serie y extender el alcance de esta colaboración más allá del consumo del producto.

Un cierre épico… que no termina aquí

Aunque el lanzamiento se centra en la llegada de la última temporada de Stranger Things, la alianza continuará más allá de diciembre. La marca adelantó que en enero, coincidiendo con la temporada de regreso a clases, presentará una novedad adicional relacionada con la serie. Será una oportunidad para extender la experiencia y mantener viva la expectativa entre los seguidores.Por ahora, los fanáticos podrán disfrutar el estreno de la serie en tres volúmenes: cuatro episodios el 26 de noviembre, tres episodios en Navidad y un episodio final el 31 de diciembre, todos disponibles a las 8 p. m. en Netflix.Con esta iniciativa, Festival no solo celebra el cierre de una historia que marcó a una generación, sino que también reafirma su apuesta por una comunicación fresca, relevante y alineada con los intereses del público joven colombiano.

