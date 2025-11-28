Dua Lipa y su familia recorren las calles de Bogotá horas antes del concierto: fotos y video

Horas antes de comenzar con su presentación en el Estadio El Campín, la cantante Dua Lipa recorrió el centro histórico de Bogotá, concretamente visitó el sector de La Candelaria. Su paso por la capital, donde se prepara para el esperado concierto de su gira internacional ‘Radical Optimism Tour’, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral en las redes sociales gracias a las imágenes y videos que han capturado su recorrido.



La artista, conocida mundialmente por éxitos como 'Training Season', 'Levitating' y 'One Kiss', llegó a Bogotá acompañada de su familia y su novio, el actor Callum Turner. Esta visita ha sido un motivo de celebración entre sus seguidores, quienes han estado atentos a cada paso de la cantante en su faceta turística.



¿Qué lugares ha visitado Dua Lipa en Bogotá?

El punto principal de su visita cultural fue el Museo Botero, donde disfrutó de las obras de arte en exhibición. Al salir, el entusiasmo de sus seguidores fue evidente ya que un grupo de admiradores la esperaba para obtener fotografías y un saludo. Lo que más llamó la atención de este espontáneo recorrido no fue solo la presencia de la estrella en el centro de la ciudad, sino la forma en que lo realizó.

De acuerdo con algunos videos que circularon en redes sociales mostraron que Dua Lipa disfrutó de una presentación musical en plena calle, cuando artistas locales del sector lograron captar la atención de la cantante e incluso de su pareja. Sorprendentemente, la misma Dua Lipa se detuvo a filmar el momento con su propio celular, demostrando su aprecio por la interpretación de los raperos.

Este nivel de interacción y cercanía con el entorno colombiano se vio facilitado por una circunstancia poco común para una artista de su talla, la ausencia de un equipo de seguridad enorme, lo que permitió una mayor conexión con sus seguidores y con la vida cotidiana de La Candelaria. Este gesto de total cercanía ha sido ampliamente comentado en redes.



Logística para el concierto de Dua Lipa

Este concierto marca el regreso de Dua Lipa al país, ya que se había presentado previamente en 2022, aquel show tuvo lugar en el parqueadero del Salitre Mágico, dejando a muchos seguidores con el deseo de una nueva oportunidad para verla en vivo. Ahora, la expectativa es máxima, pues se presentará por primera vez en el escenario del Estadio El Campín.



El concierto de esta noche, viernes 28 de noviembre, comenzará con el ingreso de asistentes programado para las 4:00 de la tarde, y se proyecta que el show principal dé inicio alrededor de las 9:00 de la noche. Hasta este momento no existe una confirmación oficial de cual será el setlist para su presentación, aún así, se espera que se incluyan sus éxitos tradicionales, como 'Break My Heart' y 'Don't Start Now', junto con temas de su álbum más reciente. Sin embargo, un elemento que genera mayor espectativa a su presentación es la canción sorpresa que elige para cada país.

La artista se ha caracterizado por interpretar temas icónicos de cada país que visita, pero su llegada a Latinoamérica elevó este desafío, llevándola a cantar temas en español. Por ejemplo, en Buenos Aires interpretó 'De música ligera' una canción de Soda Stereo, en Chile cantó 'Tu falta de querer' de Mon Laferte y recientemente en Perú cantó 'Cariñito' junto a Mauricio Mesones. En Colombia, la expectativa es alta y muchos especulan que Dua Lipa podría elegir un tema de Carlos Vives, Shakira, Juanes o tal vez Karol G para hacer la noche del 28 de noviembre aún más memorable.

Esta mezcla de profesionalismo escénico y la cercanía cultural mostrada en La Candelaria solidifica la conexión de Dua Lipa con sus seguidores colombianos, creando un ambiente cargado de optimismo y energía antes de que su voz conquiste El Campín.

¿Cómo llegar y salir de El Campín para el concierto de Dua Lipa?

Para facilitar la llegada de los miles de fanáticos al lugar, la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio han habilitado rutas especiales. Los asistentes pueden utilizar las estaciones Campín – UAN y Movistar Arena, además de diversas rutas TransMiZonales que conectan el estadio con sectores clave como Usaquén, Suba, Chapinero y Engativá. Los organizadores han insistido en recomendaciones logísticas, como llegar con tiempo y llevar elementos necesarios como bloqueador solar y carpas para la lluvia.

