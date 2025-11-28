En vivo
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Dua Lipa y su familia recorren las calles de Bogotá horas antes del concierto: fotos y video

Dua Lipa y su familia recorren las calles de Bogotá horas antes del concierto: fotos y video

Dua Lipa recorrió el centro de Bogotá junto a su familia y su pareja, el actor Callum Turner, visitando algunos museos y compartiendo con artistas locales, en un gesto de cercanía con los habitantes de la ciudad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de nov, 2025
Dua Lipa y su familia recorren las calles de Bogotá horas antes del concierto: fotos y video
Este viernes 28 de noviembre Dua Lipa se presenta en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.
Instagram: @museosbanrep

