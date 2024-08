Conoce los juegos que llegan a PlayStation Plus en Septiembre

Septiembre llega con todo para los miembros de PlayStation Plus, que podrán disfrutar de tres juegos excepcionales a partir del 3 de septiembre. Esta selección mensual incluye el esperado Quidditch Champions, el emocionante MLB The Show 24 y el escalofriante Little Nightmares II. Prepárate para sumergirte en aventuras mágicas, deportivas y aterradoras, todas disponibles tanto en PS4 como en PS5.

Quidditch Champions: El deporte mágico llega a tu consola

Los fans de Harry Potter y del mundo mágico finalmente podrán cumplir su sueño de surcar los cielos en una escoba con Quidditch Champions. Este título, que debuta como parte de los juegos mensuales de PlayStation Plus en septiembre, te permitirá experimentar el famoso deporte mágico en todo su esplendor.

En Quidditch Champions, podrás elegir entre las cuatro posiciones clásicas del juego: cazador, buscador, guardián o golpeador, cada una con habilidades únicas y estrategias diferentes. ¿Te gustaría explorar la Madriguera Weasley o jugar en la mítica Copa Mundial de Quidditch? Ahora es posible, y puedes hacerlo solo o con amigos en línea. El juego incluye un modo carrera que te llevará desde los partidos más modestos hasta las competiciones más prestigiosas, permitiéndote perfeccionar tus habilidades y convertirte en el campeón que siempre soñaste ser.

Si prefieres desafiar a otros jugadores, el modo competitivo en línea te ofrece la oportunidad de medir tus habilidades contra equipos de todo el mundo. ¡No te pierdas la oportunidad de ser el mejor jugador de Quidditch de la comunidad!

MLB The Show 24: El diamante espera tu grandeza

Si el béisbol es lo tuyo, MLB The Show 24 tiene todo lo que necesitas para convertirte en una leyenda del diamante. Este título te lleva desde las ligas menores hasta la gloria de las grandes ligas, permitiéndote vivir la experiencia completa de un jugador de béisbol profesional.

MLB The Show 24 no es solo un juego de deportes; es una historia de perseverancia, superación y éxito. Desde los momentos decisivos en el campo hasta los altibajos de una temporada completa, cada partido es una oportunidad para demostrar tu temple y habilidades. Ya sea que estés buscando ganar el título de Campeón de las Series Mundiales o simplemente disfrutar de una partida rápida, este juego te ofrece una inmersión total en el mundo del béisbol.

El juego también incluye modos donde podrás aprender de las leyendas del deporte, inspirarte en sus hazañas y llevar esas lecciones al campo. Vive tu momento, hazte con el control de The Show y deja tu huella en el mundo del béisbol virtual.

Little Nightmares II: Un viaje de terror inolvidable

Para los amantes del terror y la aventura, Little Nightmares II es la elección perfecta este mes. Este oscuro y atmosférico juego te pone en la piel de Mono, un niño atrapado en un mundo distorsionado lleno de peligros desconocidos. Acompañado por Six, la heroína del juego original, deberás enfrentar los horrores que acechan en la Torre de Señales.

Little Nightmares II es más que un simple juego de plataformas; es una experiencia que combina la resolución de acertijos con una narrativa escalofriante que te mantendrá al borde de tu asiento. La relación entre Mono y Six se desarrolla a medida que trabajan juntos para superar obstáculos y evitar a los enemigos que se interponen en su camino. Con un enfoque en el sigilo y la cooperación, cada movimiento cuenta en tu misión por detener la fuente del mal que corrompe el mundo.

La ambientación inquietante, los detallados escenarios y los enemigos aterradores hacen de Little Nightmares II una aventura que no olvidarás fácilmente. Si buscas una experiencia de juego que te ponga los pelos de punta, este es el título ideal para ti.

Última oportunidad para los juegos de agosto

Recuerda que tienes hasta el 2 de septiembre para descargar los juegos de agosto: LEGO Star Wars The Skywalker Saga, FNAF Security Breach y Ender Lilies: Quietus of Knights. No dejes pasar esta oportunidad de agregar estos títulos a tu biblioteca de juegos antes de que desaparezcan.

Los tres juegos de septiembre estarán disponibles desde el 3 de septiembre hasta el 30 de septiembre para los miembros de PlayStation Plus. Asegúrate de revisar PlayStation Store para obtenerlos y no perderte ninguna de estas emocionantes aventuras.

