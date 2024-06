Descubre todo lo nuevo en la Versión 14.12 de de League of Legends

League of Legends presenta la versión 14.12, la cual trae consigo importantes actualizaciones que seguro impactarán a todos los jugadores. En primer lugar, con gran entusiasmo se anuncia que Lee "Faker" Sang-hyeok ha sido oficialmente inmortalizado en el Hall of Legends, un reconocimiento a su excepcional trayectoria y contribuciones al mundo de los esports. Pero eso no es todo, ¡hay mucho más que descubrir en esta versión!

Esta versión trae grandes mejoras y ajustes Imagen: cortesía Riot Games

Cambios en Campeones y Objetos

En esta actualización, se implementan varios ajustes significativos a campeones como Naafiri y Aatrox, además de modificaciones en runas y objetos clave para mejorar la experiencia de juego:

Aatrox:

Regeneración de Vida: Se disminuye su tasa de crecimiento de 1 a 0.5.

Armadura: Se incrementa su tasa de crecimiento de 4.45 a 4.8.

Curación de E (Impulso Siniestro): Ahora es del 16% (+0.9% de Vida adicional) y ya no aumenta durante Destructor de Mundos.

Curación de R (Destructor de Mundos): Se aumenta a 50/75/100%.

Akali:

Daño de E (Maniobra de Shuriken): Se reduce el daño base y los escalados de poder de habilidad y daño de ataque.

Akshan:

Daño de Pasiva (Pelea Sucio): Se reduce el daño en niveles tempranos y medios.

Daño de E (Pirueta Heroica): Se reduce el daño por disparo.

Ashe:

Pasiva (Tiro Escarchado): Se reduce el daño adicional contra objetivos congelados.

Blitzcrank:

Vida Básica: Se reduce de 650 a 600.

Duración del Escudo de Pasiva (Barrera de Maná): Se aumenta a 10 segundos.

Corki:

Daño de Ataque Básico: Se reduce a 52.

Crecimiento de Velocidad de Ataque: Se aumenta a 2.8%.

Q (Bomba Fosfórica): Se aumenta el daño y se reduce el enfriamiento.

E (Cañón de Repetición): Se reduce el daño y los límites de rasgadura de armadura y resistencia mágica.

Ezreal:

Crecimiento de Daño de Ataque: Se aumenta a 2.75.

Q (Disparo Místico): Se aumenta el daño.

R (Descarga de Tiros Certeros): Se aumenta el daño base y los escalados.

Karma:

E (Inspiración): Se aumenta el valor del escudo y la duración de la velocidad de movimiento adicional.

Maestro Yi:

Q (Golpe Alfa) : Se reduce el daño adicional a monstruos de 75/100/125/150/175 a 65/90/115/140/165.

: Se reduce el daño adicional a monstruos de 75/100/125/150/175 a 65/90/115/140/165. W (Meditación): Se reduce la reducción de daño inicial de 90% a 70% y se aumenta el enfriamiento de 9 a 10 segundos.

Las recientes mejoras a Maestro Yi fueron un poco excesivas, por lo que se han ajustado para equilibrar su desempeño, especialmente en niveles élite. Estos cambios se enfocan en reducir la efectividad de su Meditación y su daño a monstruos.

Naafiri:

Pasiva (Somos Más) : Se incrementa el daño de ataque de la manada de 6-30 a 12-32 según el nivel.

: Se incrementa el daño de ataque de la manada de 6-30 a 12-32 según el nivel. Q (Dagas Darkin): Ahora ejecuta a súbditos y monstruos no épicos. La curación aplica a campeones y monstruos grandes o épicos. El enfriamiento se reduce de 11/10/9/8/7 a 9/8.5/8/7.5/7 segundos.

Naafiri se diseñó como una asesina del carril central, pero ha mostrado debilidad en la jungla. Con estos ajustes, se espera mejorar su desempeño en ambos roles.

Nilah:

Estadísticas básicas: Se aumenta la regeneración de vida de 4 a 6 y el crecimiento de armadura de 4.2 a 4.5.

Nilah ha sido menos efectiva de lo esperado. Aumentar su durabilidad básica debería mejorar su desempeño en la fase de carriles y en peleas prolongadas.

Rek'Sai:

Q (Ira de la Reina) : Se reduce la velocidad de ataque adicional de 45% a 35%.

: Se reduce la velocidad de ataque adicional de 45% a 35%. W (Emerger): Se reduce el daño de 50/75/100/125/150 a 30/55/80/105/130.

Rek'Sai ha mostrado un incremento de daño muy rápido. Estos ajustes buscan frenar su poder inicial y equilibrar su impacto en el juego temprano.

Skarner:

Estadísticas básicas : La vida básica se reduce de 650 a 610, pero su crecimiento de vida aumenta de 102 a 105.

: La vida básica se reduce de 650 a 610, pero su crecimiento de vida aumenta de 102 a 105. Pasiva (Hilos del Movimiento): El daño mágico de Temblor cambia de 7-10% a 5-11% de la vida máxima del objetivo.

Skarner ha sido muy dominante en partidas de alto nivel. Los cambios están diseñados para reducir su poder temprano y fortalecer su fase tardía.

Talon:

Q (Diplomacia Noxiana) : El tiempo de lanzamiento ahora aumenta con la velocidad de ataque.

: El tiempo de lanzamiento ahora aumenta con la velocidad de ataque. W (Rastrillar): El daño infligido se incrementa de 40/50/60/70/80 a 50/60/70/80/90.

Talon ha tenido dificultades en el carril central pero ha sido efectivo en la jungla. Estos cambios buscan mejorar su desempeño en ambos roles.

Tryndamere:

Q (Ansia de Sangre) : El daño de ataque adicional se reduce de 10/15/20/25/30 a 5/10/15/20/25.

: El daño de ataque adicional se reduce de 10/15/20/25/30 a 5/10/15/20/25. E (Cuchillada Giratoria): El daño físico se reduce de 80/110/140/170/200 a 75/105/135/165/195.

Tryndamere ha sido extremadamente poderoso en el juego temprano. Estos ajustes buscan atenuar su impacto en los primeros niveles.

Twisted Fate:

Estadísticas básicas : El crecimiento de daño de ataque se reduce de 3.3 a 2.5.

: El crecimiento de daño de ataque se reduce de 3.3 a 2.5. Q (Comodines) : El daño mágico se ajusta de 60/100/140/180/220 a 60/100/140/180/220 (+85% de poder de habilidad).

: El daño mágico se ajusta de 60/100/140/180/220 a 60/100/140/180/220 (+85% de poder de habilidad). W (Escoge Una Carta): El costo de maná aumenta y el maná restaurado de Carta Azul también se incrementa.

Twisted Fate ha sido fuerte en múltiples roles. Estos cambios buscan equilibrar su poder y gestión de maná.

Viktor:

Q (Transferencia de Potencia): El autoataque potenciado ahora funciona con torres.

Este ajuste celebra el lanzamiento del tráiler de Arcane, mejorando la funcionalidad de Viktor.

Vladimir:

W (Charco de Sangre): El costo de vida se reduce de 20% a 15% y su curación aumenta significativamente.

Vladimir ha sido débil últimamente. Estos cambios buscan mejorar su agresividad y satisfacción al usar sus habilidades.

Yone:

Estadísticas básicas: La armadura básica se incrementa de 30 a 33.

Yone ha tenido dificultades debido a la fragilidad. Este ajuste busca mejorar su durabilidad.

Yuumi:

E (¡Acelera!) : El enfriamiento se reduce a 10 segundos en todos los rangos.

: El enfriamiento se reduce a 10 segundos en todos los rangos. R (Últimas Páginas): La curación por golpe aumenta de 25/40/55 a 35/50/65.

Yuumi ha sido débil recientemente. Estos cambios buscan mejorar su capacidad de apoyo y supervivencia.

Cambios en Objetos

Recuerdos de Lord Dominik:

La ruta de armado se suaviza para facilitar su adquisición.

Carcaj de Mediodía:

Se ajusta la ruta de armado para equilibrar su eficacia de oro.

Honda del Explorador:

Se ajusta la ruta de armado para hacerla más atractiva.

Daga de Statikk:

Se suaviza la ruta de armado para facilitar su adquisición.

Báculo del Vacío:

El poder de habilidad aumenta de 80 a 90.

Rencor de Serylda:

La penetración de armadura adicional aumenta de 20% a 25%.

Cambios en Runas

Primer Golpe:

El oro fijo se reduce de 15 a 10 y la amplificación de daño se ajusta de 8% a 7%.

Mejoras en arena y nuevas funcionalidades

El equipo de desarrollo está realizando mejoras en la Arena, permitiendo a todos los jugadores obtener su propio bloqueo. Además, se implementarán los cambios de balance regulares, asegurando una experiencia de juego justa y equilibrada.

Actualización /dev y novedades

La comunidad no debe perderse la actualización más reciente en el blog /dev, donde se discuten temas sobre la Arena, el lanzamiento de Vanguard, actualizaciones sobre los esports, la serie Arcane y mucho más. Vean el video completo para conocer todos los detalles.

Regreso del Reroll de 3 de Costo en TFT

El reroll de 3 de costo ha regresado a Teamfight Tactics. Los jugadores pueden descubrir todas las novedades y ajustes en las notas completas de la versión.

Evento de Hall of Legends en honor a Faker

Para celebrar este logro monumental, se organizará un evento especial dentro del juego que incluirá un Pase del Evento. Este pase permitirá a los jugadores revivir los momentos más destacados de la carrera de Faker, sus logros y más. Además, habrá elementos estéticos conmemorativos y aspectos basados en el "Rey Demonio Inmortal".

Nuevos skins disponibles

A partir del 12 de junio de 2024, estarán disponibles los nuevos aspectos: Ahri Leyenda Inmortalizada, Ahri Espíritu Legendario, LeBlanc Espíritu Legendario y Xerath Crystalis Indomitus.

