Dragon Quest Heroes: Torneko's Mystery Dungeon | RESEÑA: Un clásico que resiste

Hay videojuegos que se sienten antiguos por sus gráficos, otros por sus sistemas y algunos porque dejan claro que pertenecen a otra época. Dragon Quest Heroes: Torneko's Mystery Dungeon -Classic HD- entra en una categoría diferente: es un juego antiguo que permite entender de dónde vienen muchas de las ideas que hoy asociamos con los roguelikes.

La propuesta gira alrededor de Torneko Taloon, el conocido comerciante de Dragon Quest IV, quien después de aquella aventura regresa junto a su esposa Tessie y su hijo Tipper para continuar con una vida mucho más tranquila. Sin embargo, la aparición de un misterioso calabozo lleno de tesoros despierta su interés. Torneko ve en ese lugar una oportunidad para mejorar la vida de su familia y hacer crecer su negocio.

Para poder aventurarse en las profundidades, primero debe demostrarle al rey que está preparado. Esto lo lleva a superar un calabozo inicial de diez pisos y recuperar una joya real. Después de conseguirla, comienza realmente el ciclo que define toda la experiencia: entrar al calabozo, conseguir objetos y oro, intentar regresar con vida y utilizar lo conseguido para hacer crecer la tienda.



La historia, eso sí, es bastante sencilla. Entre una expedición y otra aparecen conversaciones con personajes del pueblo y clientes de la tienda que pueden entregar información útil sobre los objetos y el mundo. No hay una narrativa extensa ni una gran cantidad de misiones secundarias que distraigan del objetivo principal. Todo está construido alrededor de las expediciones de Torneko.



Y precisamente ahí está una de las particularidades del juego.

Publicidad

Cada paso cuenta

Torneko's Mystery Dungeon utiliza una estructura por turnos en la que prácticamente cada acción cuenta como uno. Caminar, atacar, recoger objetos o realizar determinadas acciones hace avanzar el turno y provoca que los enemigos también se muevan.

Cada paso cuenta Cortesía: Square Enix

Publicidad

La idea parece sencilla hasta que el jugador entiende sus consecuencias.

Un enemigo que está a varios espacios puede acercarse mientras nosotros avanzamos. Una mala posición puede dejarnos atrapados. Atacar sin haber evaluado lo que tenemos alrededor puede convertir un combate sencillo en una situación imposible. Incluso enfrentarse a un monstruo aparentemente débil puede ser peligroso cuando hay otros enemigos cerca.

El sistema obliga a jugar con cierta paciencia. No basta con caminar hacia adelante y golpear todo lo que aparezca. Hay que observar, pensar en los siguientes movimientos y entender qué hace cada enemigo.

El combate como tal es bastante directo. Torneko puede utilizar armas y escudos, además de una gran cantidad de objetos que modifican las situaciones de combate. No existe una enorme cantidad de comandos o habilidades que aprender, pero esa sencillez permite que el protagonismo recaiga en la administración de los recursos.

Publicidad

El verdadero juego está en los objetos

Si hay un aspecto que consigue darle profundidad a la propuesta, es la variedad de objetos.

Publicidad

Durante las expediciones aparecen armas, hierbas, anillos, varitas y pergaminos, pero el juego no siempre explica inmediatamente para qué sirven. El jugador debe experimentar, recordar lo aprendido y tomar decisiones con la información disponible.

Esto puede generar situaciones bastante interesantes.

Un objeto que parece poco útil puede terminar siendo la herramienta necesaria para salir de una situación complicada. Una hierba capaz de teletransportar a un enemigo, por ejemplo, también puede utilizarse sobre Torneko para escapar de un momento peligroso. Otros objetos pueden servir para atacar a distancia o producir daño en determinadas situaciones.

Los pergaminos también pueden tener usos diferentes, mientras que algunos objetos permiten descubrir información que ayuda a decidir si vale la pena cambiar el arma o el escudo que llevamos equipados.

Publicidad

La clave está en aprender.

Al principio muchas decisiones se toman prácticamente a ciegas, pero después de varias expediciones comienza a aparecer un conocimiento propio del jugador. Se aprende qué guardar, qué descartar y qué objetos conviene reservar para una emergencia.

Publicidad

La administración del inventario es especialmente importante. El espacio es limitado y acumular objetos sin pensar puede convertirse en un problema. No se trata de recoger todo lo que aparezca, sino de determinar qué puede resultar útil para llegar más lejos.

Un roguelike que no perdona

La dificultad es probablemente uno de los elementos que más define la experiencia.

Un roguelike que no perdona Cortesía: Square Enix

Cada expedición comienza desde el nivel uno y con el inventario vacío. El progreso depende de lo que encontremos durante el recorrido y del conocimiento que hayamos adquirido en intentos anteriores.

Publicidad

Esto significa que morir puede ser doloroso.

Después de avanzar muchos pisos, conseguir equipamiento valioso y encontrar objetos que pueden facilitar el recorrido, perderlo todo por una mala decisión resulta frustrante. El juego incluso puede generar situaciones en las que parece que todo estaba bajo control hasta que aparece una combinación de enemigos especialmente complicada.

Publicidad

Los monstruos tienen comportamientos diferentes y aprenderlos resulta fundamental. Algunos simplemente se acercan y atacan, mientras que otros tienen capacidades mucho más peligrosas.

Hay enemigos capaces de dormir a Torneko durante varios turnos mientras continúan atacándolo. Otros pueden envenenarlo, robarle oro o reducir su nivel. También existen criaturas que pueden multiplicarse cuando sobreviven a un ataque.

Y luego están los llamados Monster Dens.

Estas habitaciones pueden estar repletas de enemigos y convertirse en auténticas trampas. La particularidad es que también pueden contener equipamiento valioso. Por eso, escapar puede ser la opción más segura, pero quedarse a pelear puede entregar una recompensa mayor.

Publicidad

Ese equilibrio entre riesgo y beneficio funciona especialmente bien.

Aprender de cada derrota

Publicidad

Una de las mejores características de Torneko's Mystery Dungeon es que sus derrotas no necesariamente se sienten como una pérdida absoluta.

Aunque los objetos puedan desaparecer y una expedición termine de manera abrupta, el jugador conserva el conocimiento adquirido. Después de varias partidas se empieza a reconocer qué enemigos son peligrosos, cómo reaccionan determinadas criaturas y cuándo conviene utilizar ciertos objetos.

También se aprende a tomar mejores decisiones.

Un pergamino de evacuación puede permitirnos salir del calabozo y conservar parte de lo obtenido, pero utilizarlo demasiado pronto significa renunciar a posibles recompensas. Esperar demasiado puede terminar en una derrota.

Publicidad

Ese tipo de decisiones aparece constantemente y hace que el juego dependa menos de avanzar mecánicamente y más de interpretar las situaciones que aparecen.

Aunque existe un componente de azar importante debido a la generación de los escenarios y a los objetos disponibles, la experiencia proporcionada también muestra que muchas derrotas llegan por exceso de confianza o por tomar una mala decisión.

Publicidad

Ahí está buena parte de su atractivo.

La tienda como progreso

Después de completar el primer calabozo comienza una segunda parte importante de la experiencia.

Torneko puede llevar los objetos y el oro obtenidos durante sus expediciones para que Tessie los venda y utilice los beneficios para mejorar el negocio familiar. La tienda comienza siendo bastante pequeña y puede transformarse progresivamente en un establecimiento mucho más grande.

Publicidad

Las mejoras también permiten disponer de más espacio para almacenar objetos y aumentar la capacidad de carga. Esto genera una capa de progresión que conecta las diferentes expediciones.

El concepto funciona bien porque convierte el negocio familiar en una representación visual del progreso. Cada vez que la tienda crece, existe una evidencia concreta de que las aventuras anteriores tuvieron algún resultado.

Publicidad

Sin embargo, este sistema no siempre resulta igual de satisfactorio desde el punto de vista jugable. Parte de las mejoras pueden sentirse menos importantes de lo esperado y el atractivo principal continúa estando dentro del calabozo.

Por eso, la tienda funciona mejor como complemento de la experiencia que como una razón principal para continuar jugando.

Un diseño sencillo, pero efectivo

El diseño de los calabozos utiliza habitaciones conectadas por corredores y una estructura que cambia entre expediciones. Esto garantiza que cada recorrido tenga diferencias respecto al anterior.

Un diseño sencillo, pero efectivo Cortesía: Square Enix

Publicidad

La simplicidad es evidente frente a propuestas posteriores del género. No encontramos sistemas de habilidades, ciclos de día y noche o compañeros que acompañen a Torneko. Tampoco hay múltiples rutas de progresión ni una gran cantidad de contenido narrativo.

Pero esa ausencia de elementos adicionales también permite que el juego se concentre en sus fundamentos.

Publicidad

Explorar, combatir, administrar objetos, reconocer enemigos y decidir cuándo continuar o retirarse son las piezas centrales. No hay demasiados sistemas interfiriendo entre ellas.

Para alguien acostumbrado a roguelikes más modernos, esta estructura puede sentirse limitada. Para quien quiera conocer una de las primeras versiones de esta fórmula, resulta interesante comprobar hasta qué punto estos conceptos ya estaban definidos.

Una presentación que respeta sus raíces

En el apartado visual, Classic HD mantiene los sprites originales de la época y los combina con escenarios tridimensionales y una perspectiva isométrica.

Publicidad

El resultado conserva buena parte del encanto de la versión clásica, aunque no llega al nivel de las reinterpretaciones HD-2D más recientes de Dragon Quest. El tratamiento de los sprites mediante un filtro también puede producir una apariencia algo artificial.

Aun así, los personajes conservan su personalidad y las animaciones funcionan correctamente. La estética permite reconocer inmediatamente que estamos ante un producto asociado con Dragon Quest, mientras que los escenarios tridimensionales ayudan a diferenciar las distintas zonas de los calabozos.

Publicidad

Es una actualización visual que moderniza la presentación sin transformar por completo el juego.

En ese sentido, Classic HD funciona más como una puesta al día que como una reconstrucción completa.

Música y sonido

El apartado sonoro sigue una línea similar.

Publicidad

La música mantiene ese carácter reconocible de Dragon Quest, acompañado por melodías y efectos que refuerzan el encanto de la propuesta. No busca competir con producciones modernas cargadas de efectos y grandes composiciones, sino conservar la identidad del juego.

Para quienes conocen la saga, los sonidos y melodías tienen además un componente nostálgico importante. La presentación audiovisual no es espectacular, pero sí coherente con el carácter de la aventura.

Publicidad

Hay, eso sí, un detalle técnico particular relacionado con los textos.

El juego muestra un registro que explica las acciones realizadas durante los combates y, en determinadas situaciones, existe un pequeño retraso antes de que el texto aparezca. Esto puede resultar extraño al principio, especialmente porque el movimiento de Torneko responde correctamente a los controles.

La opción de mostrar cuatro líneas de texto en lugar de las dos configuradas inicialmente ayuda a reducir parcialmente la molestia, aunque el retraso continúa siendo perceptible.

Una experiencia accesible a su manera

Publicidad

La dificultad de Torneko's Mystery Dungeon puede parecer intimidante, pero existen opciones que permiten modificar la experiencia.

Es posible eliminar la aparición de monstruos para quienes quieran simplemente explorar los calabozos. También se puede aumentar la cantidad de oro obtenida entre expediciones para facilitar el proceso de mejora de la tienda.

Publicidad

Estas alternativas no cambian la naturaleza fundamental del juego, pero permiten acercarse a él desde diferentes perspectivas.

También resulta positivo que el objetivo principal sea bastante claro. No hay que administrar múltiples sistemas de progresión ni seguir una enorme cantidad de objetivos simultáneos. El jugador sabe que necesita entrar al calabozo, sobrevivir, conseguir recursos y regresar.

La dificultad está en hacerlo.

Una pieza importante del género

Publicidad

Quizás la mejor manera de entender Dragon Quest Heroes: Torneko's Mystery Dungeon -Classic HD- es como una pieza histórica que todavía resulta jugable.

Su fórmula puede sentirse sencilla frente a los roguelikes actuales, pero precisamente por eso permite apreciar sus fundamentos. La exploración por turnos, los escenarios generados, la administración de objetos, los enemigos con comportamientos diferentes y la tensión de decidir cuándo abandonar una expedición ya estaban funcionando aquí.

Publicidad

Además, la ambientación de Dragon Quest le da una identidad propia. Los monstruos conocidos, los personajes y la música hacen que un sistema que podría resultar frío tenga una personalidad mucho más marcada.

No es una experiencia diseñada para sorprender con una enorme cantidad de contenido. Su atractivo está en perfeccionar poco a poco la manera de jugar y descubrir cómo utilizar mejor las herramientas que aparecen durante cada recorrido.

Después de varias partidas, el jugador entiende que avanzar no depende únicamente de tener buenos objetos. También depende de saber cuándo utilizarlos y, sobre todo, cuándo retirarse.

Conclusión

Publicidad

Dragon Quest Heroes: Torneko's Mystery Dungeon -Classic HD- es recomendable para quienes disfrutan los roguelikes tradicionales y para los seguidores de Dragon Quest interesados en conocer una parte importante de la historia del género. Su dificultad y simplicidad pueden alejar a quienes busquen una experiencia más moderna y cargada de sistemas.

Aun con sus limitaciones audiovisuales y algunos detalles técnicos, vale la pena jugarlo por la solidez de sus mecánicas y por la oportunidad de experimentar una fórmula que ayudó a establecer las bases de los Mystery Dungeon.

VolkGames

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.