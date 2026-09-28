Red Somos lanza el primer Observatorio Comunitario de VIH en Colombia, ¿de qué se trata?

Durante 19 años, Red Somos ha trabajado de la mano con las comunidades para responder a los desafíos de los derechos humanos, la salud sexual, la diversidad y la prevención del VIH. Con 117 proyectos ejecutados y más de 192.000 personas alcanzadas, la organización ha consolidado un modelo basado en la educación entre pares y la cercanía territorial. Nacida en 2008 con el propósito de territorializar la política pública LGBTIQ en la localidad de La Candelaria en Bogotá, la organización amplió sus acciones en 2012 hacia la prevención y atención integral del VIH en poblaciones clave como hombres gays, bisexuales, otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y mujeres trans. Posteriormente, en 2018, la organización adaptó su respuesta para atender a personas LGBTIQ+ y que viven con VIH en situación de movilidad humana provenientes de Venezuela.



Al reflexionar sobre este recorrido, Miguel Barriga, fundador y director ejecutivo de Red Somos, resalta la convicción fundamental de la organización: "Las respuestas en salud y derechos son más efectivas cuando se construyen con las propias comunidades". Barriga profundiza sobre la esencia del modelo comunitario. En sus palabras, "poner a la comunidad en el centro significa reconocer que las personas son parte fundamental de la respuesta en salud. Las comunidades tienen un conocimiento que no siempre está en los sistemas institucionales: conocen sus territorios, sus espacios de socialización, sus prácticas, sus códigos, sus imaginarios y las barreras que enfrentan".

El Centro Médico Comunitario: atención clínica con enfoque diferencial

El modelo comunitario de Red Somos encuentra su extensión clínica en el Centro Médico Comunitario Red Somos IPS, un espacio diseñado para responder a las necesidades específicas de las poblaciones con mayores vulnerabilidades. Jhon Ramírez, cofundador y director del Centro Médico Comunitario, explica la particularidad de su equipo de trabajo: "El principal diferencial del Centro Médico Comunitario Red Somos IPS es que somos una entidad conformada mayoritariamente por profesionales de la salud pertenecientes a las poblaciones con las que históricamente ha trabajado Red Somos".

Aunque Colombia cuenta con marcos normativos como la Ley 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015, Ramírez advierte sobre la brecha existente entre la norma y la práctica clínica respecto a barreras como la serofobia, la homofobia y la transfobia. Ante esto, señala, "imaginamos un futuro en el que la atención comunitaria no sea vista como una alternativa, sino como una parte fundamental de la garantía del derecho a la salud".



El Observatorio Comunitario de VIH: evidencia y analítica de datos

Como un paso decisivo en la gestión del conocimiento, la organización estructuró el Observatorio Comunitario de VIH de Red Somos, accesible en la plataforma https://www.redsomos.org/observatoriovih. Según se detalla en el marco institucional, la plataforma "es un entorno digital interactivo diseñado para la gestión del conocimiento, la vigilancia epidemiológica comunitaria y el análisis avanzado de datos sobre prevención combinada, tamizaje y acceso a la salud". A su vez, la organización aclara que el observatorio "no sustituye las estadísticas de prevalencia e incidencia general que emite la autoridad sanitaria. Su objetivo específico es visibilizar la respuesta comunitaria".



El visor integra datos de 37.039 tamizajes realizados en terreno durante los últimos 8 años (2018 a la fecha), a través de los cuales se han identificado 1.295 personas con resultado reactivo (positivo), reflejando una tasa de reactividad del 4,4 %. Su despliegue comprende dos etapas: la Fase 1 (lanzamiento el 22 de septiembre) expone el histórico de prevención y segmentación sociodemográfica, mientras que la Fase 2 (programada para el 1 de diciembre de 2026) monitoreará las barreras de acceso a los servicios de salud y la adherencia al tratamiento. Para garantizar la protección de la información bajo la Ley Estatutaria 1581 de 2012, la plataforma aplica protocolos de anonimización irreversible.

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Cuatro perfiles epidemiológicos identificados

A través de modelos de ciencia de datos y algoritmos de conglomerados, el observatorio identificó cuatro patrones poblacionales clave:

Perfil 1 – Juventud y cultura de autocuidado (11.861 tamizajes): Integrado por población joven (edad media de 20 años) con presencia de HSH y mayoritariamente asegurada, registrado con una reactividad del 1,5 %.

Perfil 2 – Interseccionalidad y vulnerabilidad estructural (11.735 tamizajes): Agrupa a población migrante con presencia de HSH (edad media de 29 años) y aseguramiento mixto, evidenciando una reactividad del 7,0 %.

Perfil 3 – Juventud en movilidad sin aseguramiento (5.335 tamizajes): Conformado por jóvenes migrantes y de población general (edad media de 21 años) no afiliados al sistema de salud, con una reactividad del 4,5 %.

Perfil 0 – Adultos y oportunidad diagnóstica olvidada (8.071 tamizajes): Corresponde a población migrante y general con una edad media de 44 años y una reactividad del 4,9 %.

De manera general, los registros revelan que el 56,9 % de los tamizajes corresponden a jóvenes de 18 a 28 años (21.067 personas), el 27,5 % a personas en condición migratoria (10.178 personas) y el 26,4 % a sectores LGBTIQ+ (9.785 personas).

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Ruptura frente al modelo tradicional y retos de futuro

El observatorio pone de manifiesto el aporte de la respuesta comunitaria frente al sistema tradicional. Mientras los informes oficiales de la Cuenta de Alto Costo (CAC 2025) indican que el 43,34 % de los casos en Colombia se diagnostican por sospecha clínica (cuando la persona ya presenta síntomas), la búsqueda activa comunitaria permite detectar el virus de manera temprana y asintomática. Adicionalmente, el informe de la CAC atribuye únicamente 511 casos incidentes a la oferta comunitaria nacional, mientras que Red Somos registró en ese mismo periodo 448 casos reactivos, lo que significa que una sola organización aportó el 87 % de la cifra oficial atribuida a la comunidad en todo el país, evidenciando un alto subregistro del sector social.

De cara al futuro, Miguel Barriga concluye que el desafío central radica en "gestionar, sistematizar y transferir todo el conocimiento que hemos construido" para que estas buenas prácticas contribuyan a fortalecer los sistemas de salud y protección social.

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