Indignación en Bogotá: capturada posó ante cámaras tras agredir a funcionaria de TransMilenio

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en flagrancia a dos mujeres que son señaladas de agredir a una funcionaria de TransMilenio. Las imágenes de la diligencia generaron indignación en redes sociales por las acciones de una de las detenidas, quien empezó a posar frente a las cámaras de la institución.



El procedimiento policial tuvo lugar en la estación Avenida Chile, de la localidad de Barrios Unidos, cuando los uniformados del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio desarrollaban labores de patrullaje, vigilancia y control. En medio de su trabajo, los funcionarios escucharon pedidos de auxilio por una alteración al orden público dentro de la estación troncal. Al acudir al llamado, encontraron a dos ciudadanas que estaban agrediendo físicamente a una guardia de seguridad del sistema. Al parecer, todo inició porque las mujeres evadieron el pago del pasaje.

Las dos implicadas fueron detenidas por el delito de lesiones personales, se les materializaron sus derechos como personas capturadas y fueron dejadas a disposición de la autoridad competente para su proceso de judicialización por este caso, que ocurrió durante el fin de semana.

Para mostrar los resultados de esta captura, se grabó un video que mostraba a las dos mujeres con esposas en sus muñecas. Al lado de ellas estaba una uniformada que las subió a una patrulla. Lo que generó polémica fue que una de las capturadas posó ante las cámaras, como si se tratara de una situación casual, ante la cámara. Los internautas no fueron ajenos a este comportamiento y criticaron este acto, al que calificaron como una burla. Otros, por su parte, hicieron un llamado a la autoridad y a la justicia colombiana en general para que las dos ciudadanas paguen por este delito.



¡La intolerancia terminó en captura!



Dos mujeres fueron capturadas tras agredir a una guarda de seguridad de @TransMilenio, en la estación Av. Chile. Una de ellas, lejos de mostrar arrepentimiento, tomó con burla el procedimiento policial tras la agresión. pic.twitter.com/O3stCBC7uu — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 27, 2026

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Al mostrar este resultado, la Policía Metropolitana de Bogotá destacó los resultados del Grupo de Transporte Masivo, que ha logrado la captura en flagrancia de 1.498 personas por diversos delitos dentro del sistema de transporte público de la ciudad. Sin embargo, esta clase de episodios vuelve a poner en tela de discusión la situación que pone bajo riesgo a los guardias de TransMilenio, quienes entre sus funciones deben pedir que se pague el pasaje para usar el sistema. La violencia ejercida por algunos evasores ha usado como blanco a estos trabajadores, que han sido víctimas de agresiones físicas. Pero la situación tomó un giro sin precedentes con el caso de Cristian David Garzón, un guardia de 27 años que falleció después de haber sido apuñalado dos veces durante su jornada laboral en Terreros el pasado 18 de septiembre. (Le puede interesar: Estaciones de TransMilenio en Bogotá y Soacha no tienen presencia de Policía: ¿por qué?)

El caso de este joven trabajador pasó a ser el primer homicidio ocurrido dentro de una estación de TransMilenio a partir de una agresión por parte de un evasor del pasaje. La pareja señalada de estar detrás de este crimen fue enviada a la cárcel. Sus nombres son Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Angie Natalia Díaz Sierra. El hombre era ciudadano de Venezuela y permanecía en Bogotáde manera ilegal. Díaz por su parte es natural de Soacha y tiene un hijo menor de edad.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Gabriel Acevedo fue quien presuntamente apuñaló al trabajador después que este lo confontrara. Angie Natalia, por su parte, habría instado a su pareja que continuara con la agresión. Cristian David Garzón terminó herido de gravedad y tuvo que ser trasladado por sus propios compañeros de trabajo hasta u centro asistencial donde falleció a raíz de su condición crítica.

María Paula Rodríguez Rozo

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