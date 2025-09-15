EA SPORTS FC 26 presenta su banda sonora global con artistas y el debut de Moise Kean

Electronic Arts dio a conocer la banda sonora de EA SPORTS FC 26, la nueva entrega de su popular simulador de fútbol que llegará el 26 de septiembre. La selección musical reúne a 109 canciones de más de 30 países y se consolida como una de las más amplias en la historia de la franquicia. Entre los nombres destacan figuras de la música global, como Ed Sheeran, Fred again…, PinkPantheress y JENNIE, además de una novedad inédita: la participación de Moise Kean, delantero italiano que debuta en la escena como KMB y que se convierte en el primer futbolista profesional incluido en una banda sonora de FC.



Una tradición que evoluciona

La serie deportiva de EA ha mantenido, desde hace más de dos décadas, una relación cercana con la música. Para muchos jugadores, cada entrega se convierte en una ventana a nuevos artistas y géneros. Según Steve Schnur, Presidente de Música de Electronic Arts, el objetivo de esta edición fue mantener esa conexión cultural: “FC 26 es una de las bandas sonoras más diversas y audaces hasta la fecha, haciendo eco de la comunidad de FC a través de canciones y cultura”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El resultado es un repertorio que combina éxitos de artistas ya consolidados con propuestas emergentes que buscan conquistar nuevas audiencias. Así, la franquicia no solo acompaña la experiencia de juego, sino que también actúa como plataforma para talentos en ascenso.



Nombres destacados y estrenos exclusivos

Entre los artistas confirmados aparece Ed Sheeran, que aportará una canción inédita y refuerza su vínculo con el fútbol tras convertirse en copropietario del Ipswich Town. El británico Fred again… regresa con nuevas composiciones, mientras que PinkPantheress, reconocida recientemente como Productora del Año en los Billboard Women in Music, también suma su estilo distintivo.

Te puede interesar: EA SPORTS FC 26 revela a los 26 mejores futbolistas y abre la Semana de Ratings 2025



La lista incluye propuestas latinoamericanas como el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso y la banda mexicana Kinky, además de Ebony, cantante brasileña que combina letras potentes con un estilo arriesgado. Desde el ámbito internacional, se suman Joy Crookes con su fusión de R&B y jazz, Alewya con sonidos afrobeat y electrónicos, y grupos consolidados como HAIM o The Cure.

Publicidad

En total, 27 de las canciones son estrenos mundiales, lo que refuerza la idea de EA SPORTS de usar la franquicia como vitrina para nuevos lanzamientos.



El caso especial de Moise Kean

El delantero italiano Moise Kean, conocido ahora como KMB en la industria musical, es el gran punto diferenciador de esta edición. Con su inclusión, se convierte en el primer futbolista en aportar una canción original a una banda sonora de FC.

“Fútbol y música son dos pasiones que unen a las personas alrededor del mundo”, señaló Kean. “Ser ahora parte de FC 26, no solo como jugador sino también como artista, es un sueño hecho realidad”.

Publicidad

La decisión refleja la convergencia creciente entre deporte y música, donde las figuras del fútbol amplían su influencia más allá de la cancha.



Impacto cultural y legado

Las bandas sonoras de la franquicia han jugado un papel relevante en el descubrimiento de nuevos artistas. Nombres como Glass Animals o John Newman encontraron en estos listados una exposición que luego catapultó sus carreras a nivel internacional. Con FC 26, EA busca mantener esa tradición y reforzar su papel como creador de tendencias dentro y fuera del videojuego.

En palabras de Ebony, otra de las artistas participantes, la oportunidad de formar parte del proyecto “es especial porque conecta a las personas a través de la música y el fútbol, sin importar en qué lugar del mundo estén”.



Lanzamiento y disponibilidad

EA SPORTS FC 26 estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. El acceso anticipado llegará el 19 de septiembre mediante la Ultimate Edition, mientras que el lanzamiento oficial será el 26 de septiembre de 2025.

La banda sonora ya puede escucharse en Spotify y otras plataformas digitales, anticipando el ambiente que acompañará a los jugadores en la nueva temporada virtual.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.