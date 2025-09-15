En vivo
Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
VIDEOJUEGOS

EA SPORTS FC 26 presenta su banda sonora global con artistas y el debut de Moise Kean

Más de 100 canciones de distintas partes del mundo marcarán el ritmo de EA SPORTS FC 26, en una selección que sorprende con la inclusión de un futbolista profesional convertido en artista.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: septiembre 15, 2025 11:12 a. m.
EA SPORTS FC 26 presenta su banda sonora global
EA SPORTS FC 26 presenta su banda sonora global
Cortesía: EA

