EA SPORTS FC 26 revela a los 26 mejores futbolistas y abre la Semana de Ratings 2025

Con el inicio de la Semana de Ratings, EA SPORTS FC 26 ha revelado a los 26 futbolistas masculinos y femeninos mejor calificados del juego. Esta selección refleja el desempeño de las grandes estrellas en las ligas más competitivas del mundo y muestra cómo los datos reales influyen en la construcción de la experiencia virtual.



Salah y Mbappé comparten la cima masculina

En la categoría masculina, Mohamed Salah alcanza por primera vez el primer puesto con una calificación de 91, igualando a Kylian Mbappé. Ambos lideran un grupo en el que figuran nombres consolidados como Erling Haaland, Virgil van Dijk, Jude Bellingham y Rodri, todos con valoración de 90.

Uno de los casos más llamativos es el de Lamine Yamal. El joven jugador del FC Barcelona se ubica dentro del Top 10 con un puntaje de 89, gracias a una mejora de más de ocho puntos en comparación con la entrega anterior. También destacan los ascensos de Raphinha (+5) y Achraf Hakimi (+5), quienes se consolidan como figuras clave en sus equipos.



Putellas y Bonmatí, líderes en la categoría femenina

En el fútbol femenino, la novedad está en el empate histórico en la primera posición. Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, ambas del FC Barcelona, comparten el liderazgo con una calificación de 91. Les siguen Caroline Graham Hansen (90) y un grupo de futbolistas que también han visto mejoras significativas, como Mariona Caldentey (+5), Alessia Russo (+4) y Khadija Shaw (+3).

La presencia de varias jugadoras del Barça refleja el impacto del club en el fútbol europeo, consolidando su dominio tanto en la vida real como en la simulación digital.



Una base de datos en constante debate

EA SPORTS invita a la comunidad a opinar sobre estas calificaciones a través de la Base de Datos de Ratings, que se publicará el viernes 12 de septiembre. Desde ese momento, los fans podrán dejar comentarios en las redes sociales oficiales y participar en el debate sobre qué valoraciones consideran justas o no.



Este enfoque busca que la interacción con la comunidad no se limite al juego en sí, sino que también influya en la conversación global alrededor del fútbol virtual.



Más allá del Top 26

La revelación inicial es solo el punto de partida. Durante toda la semana se darán a conocer las calificaciones completas de más de 20.000 atletas, que forman parte de los más de 750 clubes y 35 ligas disponibles en el título.

El calendario de lanzamientos incluye ligas como la Premier League, LaLiga, la Frauen Bundesliga, la NWSL, la Serie A y la Ligue 1, entre otras. Cada jornada permitirá descubrir cómo se comparan los equipos y jugadores en un entorno que busca replicar la competencia del fútbol real con el mayor grado de fidelidad posible.



Un juego en expansión

FC 26 estará disponible a nivel global el próximo 26 de septiembre, con acceso anticipado a partir del 19 para quienes adquieran la Ultimate Edition. El título podrá jugarse en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

La inclusión de equipos masculinos y femeninos en distintos modos de juego refuerza el objetivo de ofrecer una experiencia completa y auténtica. Con ratings basados en el rendimiento real de los futbolistas, el simulador continúa evolucionando como la referencia principal para los seguidores del fútbol digital.

