EA SPORTS FC 26 Showcase llega a Colombia como prueba de mercado con acceso gratuito

EA SPORTS confirmó que EA SPORTS FC 26 Showcase regresará a Colombia como parte de una prueba de mercado limitada. La experiencia estará disponible a partir del 26 de septiembre de 2025, coincidiendo con el lanzamiento mundial de EA SPORTS FC 26, y podrá descargarse gratuitamente en consolas PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One y en PC a través de Steam, EA app o Epic Games Store.



Una experiencia de vista previa

FC 26 Showcase funciona como una introducción gratuita y curada al ecosistema de EA SPORTS FC 26. Los usuarios tendrán acceso a clubes y modos específicos que buscan mostrar la esencia del “Juego de todo el Mundo”. Entre ellos se encuentran Aprende a jugar, pensado para familiarizarse con las mecánicas básicas; Patada Inicial, con una selección limitada de equipos; y Rush de Clubes, que incluye progresión restringida.

Además, se habilitarán los Eventos en directo de Clubes, una modalidad 5 contra 5 que ofrece partidos dinámicos y que representa uno de los atractivos más novedosos dentro de esta propuesta de vista previa.



Actualización sin pérdida de progreso

Uno de los puntos más relevantes es que quienes descarguen Showcase podrán actualizar en cualquier momento a la versión completa de EA SPORTS FC 26. Este proceso no implicará perder avances: los niveles de avatar y otros elementos vinculados a la cuenta EA se transferirán de manera automática siempre que se utilice la misma plataforma y perfil.

Para los jugadores interesados en la experiencia completa desde el primer día, las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. Quienes opten por la Edición Ultimate tendrán acceso anticipado una semana antes, desde el 19 de septiembre de 2025.



Alcance global con pruebas diferenciadas

La iniciativa no se limita únicamente a Colombia. Showcase también incluye pruebas de otros modos en mercados seleccionados: por ejemplo, Football Ultimate Team™ estará habilitado en México y Emiratos Árabes Unidos como parte de la estrategia de evaluación. Estas variaciones forman parte de un esquema flexible en el que EA SPORTS ajustará el contenido según la región y la respuesta de la comunidad.



Acceso y condiciones

Para descargar y jugar Showcase se requiere una conexión estable a internet y una cuenta EA. En consolas PlayStation, el acceso al multijugador online está vinculado a la suscripción PlayStation Plus, mientras que en PC basta con disponer de una cuenta activa en la plataforma correspondiente. Es importante destacar que todos los modos exigen conexión online permanente, lo que descarta la posibilidad de juego sin conexión.



Asimismo, EA SPORTS aclara que el pase de temporada no está disponible en Showcase y que el contenido rotará con el tiempo. Esto significa que algunos modos o clubes podrían habilitarse o deshabilitarse según el calendario definido por la compañía. En caso de decidir la retirada completa de la experiencia, EA se compromete a dar un aviso previo de 30 días a través de su página de actualizaciones del servicio.



Un vistazo al futuro de la franquicia

La llegada de FC 26 Showcase a Colombia refleja la relevancia de este mercado en la estrategia global de EA SPORTS. El modelo de prueba gratuita permite acercar el juego a nuevos usuarios y, al mismo tiempo, recoger datos clave sobre hábitos de juego, preferencias de modos y niveles de adopción de la versión completa.

En un escenario donde los títulos deportivos buscan mantener comunidades activas durante todo el año, Showcase representa una herramienta de transición que combina acceso anticipado, incentivos para la compra y un primer contacto con los elementos centrales de la experiencia.

Con su lanzamiento en septiembre, Colombia se convierte en uno de los escenarios de prueba más visibles para una franquicia que sigue ampliando su alcance más allá del terreno deportivo, consolidándose como una plataforma de entretenimiento interactivo de escala global.

