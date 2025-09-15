En vivo
Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
VIDEOJUEGOS  / EA SPORTS FC 26 Showcase llega a Colombia como prueba de mercado con acceso gratuito

EA SPORTS FC 26 Showcase llega a Colombia como prueba de mercado con acceso gratuito

La nueva edición de Showcase permitirá a los jugadores probar modos seleccionados de EA SPORTS FC 26 sin costo, con la opción de conservar su progreso al adquirir la versión completa.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: septiembre 15, 2025 11:45 a. m.
EA SPORTS FC 26 Showcase llega a Colombia
EA SPORTS FC 26 Showcase llega a Colombia
Cortesía: EA

