Vuelve el racionamiento de agua en Medellín: estos son los barrios que tendrán cortes esta semana

El racionamiento de agua vuelve a Medellín. Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció nuevas interrupciones programadas del servicio de acueducto ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño y la necesidad de administrar el recurso disponible. La medida entrará en vigor este mismo 21 de septiembre. Tome nota, recoja agua y alístese en su hogar. Los cortes se realizarán durante la noche y la madrugada, por lo que los habitantes de varios sectores deberán prepararse y almacenar únicamente el agua potable que necesiten. La programación contempla interrupciones entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente. (Vea también: Pico y Placa en Medellín del 21 al 27 de septiembre: así funcionará la restricción esta semana)



De acuerdo con la explicación de la EPM, las lluvias en la región disminuyeron. Asimismo, el caudal de las fuentes que alimentan al sistema de acueducto no alcanzaron el nivel esperado, por lo que el racionamiento volverá a la ciudad del Valle de Aburrá. La medida llega con una advertencia para la comunidad: el nivel de los embalses continúa decreciendo porque la gente está consumiendo más agua de la que ingresa. A pesar que el ahorro aumentó, el consumo hizo lo mismo.



¿Qué sectores de Medellín tendrán cortes de agua en la semana del 21 al 27 de septiembre?

Para la programación correspondiente al esquema 1, los cortes de esta cuarta semana de septiembre están programados para:



Martes 22 de septiembre

Jueves 24 de septiembre

Sábado 26 de septiembre

Entre los sectores incluidos en este esquema están:



Comuna 1 – Popular: Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.° 2.

Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.° 2. Comuna 3 – Manrique: La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima N.° 1 y Versalles N.° 2.

La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima N.° 1 y Versalles N.° 2. Comuna 4 – Aranjuez: Campo Valdés N.° 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.° 1.

Campo Valdés N.° 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.° 1. Comuna 8 – Villa Hermosa: Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam.

Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam. Comuna 9 – Buenos Aires: Barrios de Jesús.

(Le puede interesar: Abecé del racionamiento de agua en Medellín: sectores, horarios y cómo reportar desperdicios)



¡Ojo! Hay sectores cuya fecha puede variar

EPM señaló que hay barrios que reciben el servicio mediante dos circuitos (tanques). En estos casos, la fecha de inicio de la interrupción puede cambiar.

Entre ellos están:



Comuna 3 – Manrique: Campo Valdés N.° 2, El Pomar, El Raizal, La Salle, Las Granjas, Oriente, Manrique Central N.° 2, San José de La Cima N.° 2 y Versalles N.° 1.

Campo Valdés N.° 2, El Pomar, El Raizal, La Salle, Las Granjas, Oriente, Manrique Central N.° 2, San José de La Cima N.° 2 y Versalles N.° 1. Comuna 8 – Villa Hermosa: El Pinal, Enciso, La Ladera, La Libertad, Los Mangos, Sucre, Trece de Noviembre y Villatina.

Para estos sectores, EPM recomienda consultar directamente la fecha correspondiente antes de almacenar agua o programar actividades que requieran el servicio.



¿A qué hora serán los cortes?

El horario establecido para las interrupciones es 8:00 p. m. a 4:00 a. m. del día siguiente. Es decir, los hogares afectados tendrán suspensión del servicio durante ocho horas, principalmente en horas de la noche y la madrugada.

EPM recomienda a los usuarios prepararse y almacenar únicamente el agua potable que necesiten durante el periodo de interrupción.

¿Cómo consultar si le toca racionamiento?

Los usuarios pueden consultar la fecha exacta de su interrupción a través de Ema, la asesora virtual de EPM en WhatsApp. Para hacerlo, deben comunicarse al número 302 300 0115 y tener a la mano el número de contrato que aparece en la factura del servicio.

También pueden consultar la información a través del sitio web de EPM (www.epm.com.co).

María Paula Rodríguez Rozo

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