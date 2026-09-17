Call of Duty: Mobile sorprende con nuevas comunidades que llegan al campo de batalla

En Call of Duty: Mobile, las partidas no solamente se construyen alrededor de armas, mapas y estrategias. También existe una comunidad que ha convertido al juego en un espacio para compartir contenido, competir y seguir a creadores que, con el tiempo, han desarrollado sus propias identidades alrededor del título.

Esa relación entre jugadores y creadores vuelve a tomar protagonismo con una iniciativa que busca llevar parte de esas comunidades directamente al juego. La propuesta mantiene la idea de que los seguidores puedan sentirse representados por elementos que reconocen de sus creadores favoritos.

Para esta nueva etapa, además, la mirada se dirige a distintos puntos de Latinoamérica. Hay nuevos países involucrados, nuevas comunidades y tres creadores que llegan con historias diferentes dentro del universo de Call of Duty: Mobile.



La dinámica permite que los jugadores se vinculen con una de estas comunidades y participen en diferentes misiones. A medida que avanzan, pueden conseguir puntos que sirven para desbloquear recompensas cosméticas inspiradas en la identidad de cada creador.



No se trata de elementos que cambien las condiciones de una partida ni de ventajas para quienes participen. El objetivo está en trasladar símbolos, referencias y características propias de cada comunidad a objetos que puedan utilizarse dentro del juego.

Publicidad

Uno de los participantes, por ejemplo, construyó su trayectoria desde Cuba después de descubrir Call of Duty: Mobile en 2019. Su experiencia competitiva lo llevó a alcanzar el Top 1 de Battle Royale, posición que mantuvo durante cuatro temporadas, antes de convertir parte de ese conocimiento en contenido para otros jugadores.

Desde Venezuela llega otro creador cuya comunidad también ha crecido de manera importante en los últimos años. Su recorrido comenzó mientras hacía streamings en Perú y combinaba la creación de contenido con otros trabajos. Actualmente reúne más de 1,2 millones de seguidores entre TikTok, Facebook, YouTube e Instagram.

Publicidad

El tercer participante representa a República Dominicana. Cuenta con cinco años de experiencia creando contenido y jugando Call of Duty: Mobile, y su comunidad está vinculada a un estilo competitivo o tryhard, además de referencias relacionadas con Team Cabras, la KRM y el concepto G.O.A.T.

Con estas tres historias sobre la mesa, llega la noticia que reúne todos estos elementos: “Va de Crews” regresa a Call of Duty: Mobile y suma a tres nuevos creadores de Latinoamérica: EdgardoGrr, Hisoka9210 y Exótico. Esta segunda edición incorpora comunidades de Venezuela, Cuba y República Dominicana a la iniciativa.

Publicidad

La segunda edición de Va de Crews está disponible desde el 10 de septiembre hasta el 6 de octubre de 2026. Durante este periodo, los jugadores podrán elegir la comunidad de uno de los tres creadores, completar las misiones correspondientes y conseguir puntos para avanzar en el evento.

Publicidad

Las recompensas están enfocadas en elementos cosméticos y pueden incluir Avatar, Calling Card y Spray. Cada objeto toma referencias de la identidad, el estilo y la comunidad del creador correspondiente.

Una característica importante es que estas recompensas no ofrecen ventajas competitivas ni modifican el gameplay. Su función está relacionada con la representación de cada comunidad dentro de Call of Duty: Mobile.

Tres creadores, tres comunidades

Hisoka9210, cuyo nombre es Carlos Hernández Simón, nació en Güines, Cuba. Su camino dentro del juego comenzó en 2019 y su experiencia competitiva en Battle Royale lo llevó al Top 1 durante cuatro temporadas. Esa experiencia también lo llevó a compartir conocimientos con otros jugadores, una faceta por la que algunos miembros de su comunidad lo identifican como “Maestro”.

EdgardoGrr representa a Venezuela. Su recorrido como creador comenzó mientras vivía en Perú y, después de un crecimiento importante en redes durante 2025, actualmente cuenta con más de 1,2 millones de seguidores sumando TikTok, Facebook, YouTube e Instagram.

Publicidad

Por su parte, Exótico llega desde República Dominicana y representa a Team Cabras. Su contenido está relacionado con Call of Duty: Mobile y un estilo competitivo, con elementos de su comunidad que ahora sirven como inspiración para los objetos disponibles durante Va de Crews.

Para participar y conocer las misiones y dinámicas del evento, los jugadores pueden seguir los perfiles oficiales de los tres creadores, quienes estarán compartiendo información con sus comunidades durante la duración de la iniciativa.

Publicidad

La Temporada 8 también sigue activa

Mientras Va de Crews continúa su recorrido, Call of Duty: Mobile también mantiene disponible la Temporada 8, Contra el destino (Against All Fate).

Esta temporada incluye una colaboración con Honkai Impact 3rd, además de nuevos contenidos para Multijugador y Battle Royale. Entre sus novedades aparecen un modo multijugador roguelike con vista cenital, un punto de interés temporal en Isolated y nuevas armas como la ISO Hemlock y la Static-HV.

También hay eventos y recompensas inspirados en Honkai Impact 3rd, incluida la posibilidad de conseguir una de tres armas míticas mediante un evento especial.

Con Va de Crews, Call of Duty: Mobile vuelve a poner el foco en una parte importante de su comunidad latinoamericana. Esta segunda edición amplía la iniciativa hacia tres nuevos países y permite que los seguidores de EdgardoGrr, Hisoka9210 y Exótico lleven referencias de sus respectivas comunidades al campo de batalla.

Publicidad

El evento estará disponible hasta el 6 de octubre de 2026, dejando durante varias semanas la posibilidad de elegir una crew, completar sus misiones y desbloquear recompensas cosméticas vinculadas con su identidad.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.