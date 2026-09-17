Kingdom Hearts llega a Fortnite con Sora, Riku y más sorpresas para los jugadores

Fortnite vuelve a abrir sus puertas a uno de esos universos que fácilmente pueden reconocerse por sus personajes, sus mundos y una historia marcada por la batalla entre la luz y la oscuridad. Esta vez, la isla recibe elementos que cambian la forma de enfrentarse a otros jugadores y que llevan parte de la identidad de una conocida franquicia de Square Enix al popular battle royale.

La llegada no se limita a nuevos atuendos para la tienda. También hay objetos que pueden utilizarse durante las partidas, nuevas mecánicas que aparecen mediante glitches y una actividad especial que modificará las condiciones de juego durante algunas horas.

Entre las novedades está una de las armas más reconocibles de la franquicia. La Cadena del reino permitirá realizar diferentes ataques cuerpo a cuerpo y también invocar un rayo sobre los oponentes. De esta manera, los jugadores podrán incorporar una alternativa distinta a sus enfrentamientos habituales dentro de la isla.



La colaboración también lleva otro elemento característico al inventario. El helado de sal marina podrá utilizarse para recuperar parte de la vida y el escudo, convirtiéndose en un recurso adicional durante las partidas.



Pero mientras estos objetos pueden cambiar la estrategia de los jugadores, la isla también tendrá algunos cambios relacionados con la llegada de Kingdom Hearts. Una luna con forma de corazón aparecerá sobre el escenario y estará acompañada por dos nuevos glitches.

Publicidad

El primero es el Glitch Recuperación, disponible para todo el grupo y para todos los jugadores de la partida. Al eliminar a un jugador utilizando cualquier arma, se generarán orbes de curación.

El segundo recibe el nombre de Glitch Subida de nivel y funciona de manera grupal. Al activarse, genera una Cadena del reino mítica para cada integrante del escuadrón en su ubicación actual.

Publicidad

Y es aquí donde se encuentra la principal novedad de esta colaboración: Kingdom Hearts ya está presente en Fortnite, con personajes, objetos y actividades especiales que llevan elementos de la franquicia directamente a las partidas.

La colaboración suma además una actividad especial llamada Horas de poder de Kingdom Hearts, durante la cual todos los jugadores comenzarán las partidas con dos elementos específicos: la Cadena del reino y el helado de sal marina.

Esta actividad se realizará el sábado 19 de septiembre en dos horarios. El primer periodo será desde las 15:00 AR y 12:00 MX hasta las 17:00 AR y 14:00 MX. Posteriormente habrá una segunda sesión desde las 22:00 AR y 19:00 MX hasta las 00:00 AR y 21:00 MX.

Publicidad

Además de los elementos que pueden encontrarse durante las partidas, la tienda de Fortnite incorpora cuatro personajes relacionados con Kingdom Hearts. Los jugadores podrán conseguir los atuendos de Sora, Riku, Kairi y Roxas.

Cada uno de estos atuendos viene acompañado por su propia mochila retro, pico y estilo LEGO Fortnite, ampliando los elementos disponibles para quienes quieran llevar la colaboración también fuera de las partidas tradicionales.

Publicidad

La propuesta se completa con otro detalle que puede aparecer durante esta colaboración: el calzado Pantuflas sombrías, por lo que habrá que estar atentos a la tienda para encontrar este elemento.

Con personajes conocidos, nuevos objetos y mecánicas especiales, Kingdom Hearts suma otra colaboración al universo de Fortnite. Esta vez, la Cadena del reino, el helado de sal marina y los glitches llevan parte de la experiencia de la franquicia directamente a la isla, mientras las Horas de poder ofrecen una ventana especial para jugar con estos elementos desde el comienzo de cada partida.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.