Emotivo video: Luis Alfonso no pudo contener las lágrimas interpretando canción de Yeison Jiménez

Sin su característico sombrero, con la voz entrecortada y con el rostro lleno de lágrimas, el cantante payanés Luis Alfonso despidió en su concierto en Duitama, Boyacá, a su amigo Yeison Jiménez, quien falleció trágicamente en un accidente aéreo del sábado 10 de enero entre losmunicipio de Paipa y Duitama. Además del artista manzanareño, cinco personas más de su equipo de trabajo perdieron la vida.



"No voy a poder": Luis Alfonso cantando canción de Yeison Jiménez

'El Señorazo’ se disponía a cantar la canción Ni tengo ni necesito, de Yeison, pero no pudo contener las lágrimas. “Vamos a arrancar con la primera. Hoy me quito el sombrero para arrancar mi concierto en homenaje al gran Yeison Jiménez. Esto dice así, gente. Ánimo”.

La orquesta comenzó a tocar las estrofas de la canción de ‘El Aventurero’ para que Luis Alfonso entonara la letra. En medio de la melodía, el payanés le dio la espalda a su público y comenzó a llorar muy sentido. Ya era el momento de comenzar a cantar, ‘El Señorazo’ se giró y les dijo a sus aficionados lo siguiente: “Yo no voy a ser capaz, les va a tocar a ustedes ayudarme”.

Finalmente, Luis Alfonso se animó y comenzó a interpretar la canción de su amigo. No obstante, el nudo en la garganta le ganó y las lágrimas continuaban saliendo. ‘El Señorazo’, sumido por la profunda tristeza de su pérdida, intentaba una y otra vez cantar, pero su dolor lo consumió en el escenario.



Pasaron varios segundos, Luis Alfonso se llenó de valor y su imponente voz volvió a salir para entonar una de las canciones que llevó a Yeison Jiménez al estrellato. El concierto continuó y ‘El Señorazo’ finalizó su participación en la feria de La Perla 2026, llevada a cabo en Duitama.



Desde la Alcaldía de Duitama se publicó un mensaje de agradecimiento para el cantante payanés: “Desde la alcaldía de Duitama agradecemos la presentación de Luis Alfonso en la feria de La Perla 2026, en este espacio para los Duitamenses se disfrutó de un emotivo concierto de este gran artista pese a la tragedia de su gran amigo Yeison Jiménez, más que una presentación fue un homenaje digno de admiración, que nos permitió unirnos en su memoria”.

Detalles del accidente de Yeison Jiménez

En medio de los cultivos de la vereda Romita, en la zona limítrofe entre Paipa y Duitama, en el corazón de Boyacá, las autoridades realizaron durante varias horas labores de criminalística tras la tragedia aérea que enluta al país. Solo las luces de un vehículo, abriéndose paso por un terreno escarpado y de difícil acceso, iluminaron la escena donde, entre metales retorcidos y piezas incineradas de la avioneta, los equipos de rescate recuperaron los cuerpos del cantante Yeison Jiménez y de los otros cinco ocupantes.

Las víctimas del accidente fueron el capitán Hernando Torres y los pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora”.

Maximiliano Panqueba, administrador de la finca donde cayó la aeronave, relató en Noticias Caracol que todo comenzó con un sonido extraño y terminó en tragedia: “Nosotros lo único que pudimos observar fue que la avioneta venía a una baja altura. Ella hizo un giro hacia la derecha. Cuando ella hace el giro, se sintió un golpe duro, un primer estruendo. La avioneta se vino como hacia el piso y nuevamente hubo una aceleración que volvió y levantó vuelo y de ahí sí ya vino picada”.

Fue él quien grabó el primer video conocido tras el accidente. Las imágenes mostraban la avioneta en llamas, la misma escena que encontró al llegar al lugar. “Pues nosotros quedamos todos consternados, el susto es muy duro. Es una situación muy muy triste para todos porque es un momento de mucha angustia de no poder hacer absolutamente nada”, señaló Maximiliano.

Videos registraron los momentos previos: dos planos del despegue que se convertirían en el último rastro visual de la aeronave antes del impacto. En otro video, el copiloto dejó registrado en sus redes sociales el ascenso de la avioneta, lo que sería su ruta hacia Marinilla, en Antioquia.

Desde el aeropuerto de Paipa hasta el punto del siniestro hay cerca de 2 kilómetros, un recorrido de aproximadamente un minuto y medio.

Las imágenes también captaron los primeros instantes de atención a la emergencia. Residentes grabaron cómo, en medio de la confusión, llegó el primer vehículo de bomberos, mientras campesinos y algunos policías intentaban contener el fuego entre las llamas hasta la llegada de los equipos especializados.

Desde los cultivos, los campesinos corrían intentando ayudar, pero el fuego, el calor y el riesgo hacían imposible acercarse.

“No, pues difícil, difícil todo esto. No, no sabe ni dónde ni cuándo. Muy difícil, muy berraco”, dijo Mauricio Estupiñán, testigo del siniestro.

Mientras avanzan las investigaciones, los habitantes de la vereda Romita siguen conmocionados y acompañan a las autoridades que permanecen en la zona.

