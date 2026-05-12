Electronic Arts y Uniandes se unen para impulsar talento gamer e innovación local

Colombia lleva varios años consolidándose como un terreno fértil para el entretenimiento interactivo. Cada vez hay más estudios, más proyectos independientes y más interés por parte de grandes compañías que ven en el país un espacio con potencial creativo y técnico.Pero en medio de ese crecimiento, hay un reto que sigue siendo clave: conectar mejor el talento que se forma en las universidades con lo que realmente necesita la industria. No se trata solo de aprender a programar o diseñar, sino de entender cómo funciona el desarrollo de videojuegos en escenarios reales, con herramientas actuales y procesos alineados al mercado global.Ahí es donde empiezan a tomar relevancia iniciativas que buscan cerrar esa brecha. Espacios donde la teoría se encuentra con la práctica, y donde los estudiantes pueden ver de cerca cómo se mueve una industria que no deja de evolucionar.



Formación, industria y oportunidades reales

En ese camino, las universidades juegan un papel fundamental. No solo como centros de aprendizaje, sino como puntos de conexión entre nuevas generaciones y el mundo profesional.

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Eventos como los Game Jam, por ejemplo, se han convertido en una puerta de entrada para muchos desarrolladores. Son espacios intensos, colaborativos y retadores donde las ideas se convierten en prototipos en cuestión de horas. Además, permiten entender dinámicas reales de trabajo en equipo, creatividad bajo presión y desarrollo rápido.

A esto se suman foros, encuentros y conversaciones con profesionales del sector, que ayudan a aterrizar mejor las expectativas y a conocer hacia dónde va el futuro del entretenimiento digital.



Todo este contexto prepara el terreno para un anuncio que marca un punto importante dentro del desarrollo de la industria en Colombia.

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Electronic Arts y Uniandes sellan una alianza clave

En medio de este escenario, Electronic Arts confirmó una alianza con la Universidad de los Andes, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de talento y promover la innovación en la industria colombiana de los videojuegos.

La colaboración fue anunciada durante un Game Jam presencial de 24 horas realizado en la universidad, donde estudiantes trabajaron en equipos para crear prototipos originales. Este espacio también incluyó un foro enfocado en tendencias del sector, oportunidades profesionales y el futuro del entretenimiento digital.

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La idea principal de esta alianza es clara: acercar mucho más la academia a la industria, permitiendo que los estudiantes accedan a herramientas, conocimientos y experiencias alineadas con lo que hoy exige el mercado global.

Qué implica esta colaboración

Como parte del acuerdo, Electronic Arts apoyará iniciativas dentro de la Universidad de los Andes enfocadas en fortalecer la formación en Computación para el Entretenimiento.

Esto incluye el desarrollo de cursos y programas que aborden aspectos clave del desarrollo de videojuegos, como herramientas de producción, etapas de desarrollo y procesos de innovación aplicada. Todo pensado para responder a las necesidades cambiantes de una industria que no se detiene.

Además, este tipo de alianzas abre la puerta a experiencias prácticas más cercanas a la realidad laboral, algo que suele marcar la diferencia cuando los estudiantes buscan dar el salto al mundo profesional.

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La Universidad de los Andes, que actualmente ocupa el primer lugar en Colombia y el puesto #179 a nivel mundial según el QS World University Rankings 2025, se posiciona así como un aliado estratégico para impulsar este tipo de iniciativas.

Un paso más para el desarrollo del talento en Colombia

El impacto de este tipo de colaboraciones va más allá de una sola institución. En un país donde el ecosistema de videojuegos sigue creciendo, fortalecer el talento local se vuelve una prioridad.

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Al ampliar el acceso a formación especializada y conectada con la industria, se crean mejores condiciones para que nuevos desarrolladores, diseñadores y creativos puedan aportar al sector con propuestas más sólidas y competitivas.

La presencia de compañías globales como Electronic Arts en este tipo de iniciativas también envía un mensaje claro: Colombia no solo es un mercado de consumo, sino un espacio con potencial para crear, innovar y desarrollar contenido de alcance internacional.

Y en un entorno donde las oportunidades están cada vez más ligadas a la preparación práctica y al contacto directo con la industria, este tipo de alianzas pueden marcar una diferencia real en la forma en que se construye el futuro del gaming en el país.

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