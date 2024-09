Fallece Maggie Smith, la inolvidable profesora McGonagall de 'Harry Potter'

El mundo del entretenimiento está de luto tras la confirmación de la muerte de Dame Maggie Smith, la actriz británica que inmortalizó a la querida profesora Minerva McGonagall en la saga cinematográfica de Harry Potter. Con 89 años, Smith dejó una huella imborrable no solo en el universo mágico de J.K. Rowling, sino también en el teatro, el cine y la televisión, donde su impecable carrera la convirtió en una de las actrices más veneradas y galardonadas de su generación.

Una carrera llena de éxitos y reconocimientos

Maggie Smith, nacida el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, Essex, Inglaterra, desarrolló una carrera que abarcó más de seis décadas. A lo largo de este tiempo, ganó numerosos premios y dejó su marca en la historia del cine y el teatro británicos. Uno de los aspectos más destacados de su carrera fueron los dos premios Óscar que ganó: el primero en 1970 por su interpretación en The Prime of Miss Jean Brodie, y el segundo en 1979 por su papel en California Suite.

Smith comenzó su carrera en el teatro en la década de 1950 y rápidamente se ganó un lugar como una de las actrices más talentosas del West End londinense. Sin embargo, su talento no se limitó a las tablas del teatro; también se destacó en la pantalla grande con actuaciones inolvidables que le valieron el reconocimiento global. A lo largo de los años, demostró su versatilidad al interpretar tanto papeles dramáticos como cómicos, sin dejar de lado su pasión por el teatro, donde siguió participando en producciones hasta bien entrada la vejez.

Minerva McGonagall: su papel más icónico

Aunque su carrera estuvo repleta de éxitos y personajes memorables, uno de los papeles más importantes y queridos por el público fue el de la estricta y justa profesora Minerva McGonagall en las películas de Harry Potter. Desde la primera entrega de la saga, Harry Potter y la Piedra Filosofal (2001), hasta la última, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 (2011), Maggie Smith encarnó a la subdirectora de Hogwarts, ganándose el cariño de millones de fans de todas las edades.

Como la jefa de la casa Gryffindor y una talentosa animaga, McGonagall fue un personaje clave a lo largo de la saga. Con su actitud firme pero bondadosa, Smith supo transmitir la esencia de un personaje que siempre velaba por la justicia y el bienestar de sus estudiantes.

Con su partida, el mundo del entretenimiento pierde a una verdadera leyenda Imagen: cortesía Warner Bros.

A lo largo de los ocho filmes, sus interacciones con Harry Potter y otros personajes principales se convirtieron en momentos icónicos de la franquicia, elevando aún más su reputación como una actriz de carácter excepcional.

A pesar de haber sido diagnosticada con cáncer de mama durante las grabaciones de Harry Potter y el Misterio del Príncipe (2009), Smith continuó trabajando en la saga, demostrando una determinación y profesionalismo que la acompañaron durante toda su vida. Años después, la actriz comentó en varias entrevistas lo agradecida que estaba por haber sido parte de un proyecto tan significativo, reconociendo el impacto cultural que tuvo la franquicia en la audiencia mundial.

Más allá de Harry Potter: otros hitos de su carrera

Antes y después de Harry Potter, Maggie Smith ya era una figura consagrada. Entre sus múltiples logros en el cine, destaca su actuación en The Prime of Miss Jean Brodie, por la que ganó su primer Óscar a Mejor Actriz en 1970. Este papel, que la lanzó al estrellato internacional, la mostraba como una profesora carismática y autoritaria, un personaje que, de alguna manera, prefiguraba su icónica interpretación de McGonagall años más tarde.

En 1979, ganó su segundo Óscar, esta vez como Mejor Actriz de Reparto por California Suite, una comedia en la que compartió pantalla con Michael Caine. A lo largo de su carrera, Smith trabajó con algunos de los directores más importantes de su tiempo, incluyendo a Joseph L. Mankiewicz, Robert Altman y James Ivory.

Además de sus logros en el cine, Smith fue una presencia constante en la televisión británica. Uno de sus últimos grandes éxitos fue su participación en la serie Downton Abbey, donde interpretó a la mordaz y elegante Violet Crawley, Condesa Viuda de Grantham. Su papel en esta serie, que se emitió entre 2010 y 2015, le valió numerosos premios, incluidos varios Emmy, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas de la televisión mundial.

Un legado imborrable

A lo largo de su carrera, Maggie Smith acumuló una impresionante lista de premios y reconocimientos, incluyendo dos Oscars, tres Globos de Oro, cuatro Emmy y un Tony Award. En 1990, fue nombrada Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE), uno de los honores más altos en el Reino Unido, en reconocimiento a sus contribuciones al teatro y al cine.

Con su partida, el mundo del entretenimiento pierde a una verdadera leyenda, una actriz cuya capacidad de transformar cada papel en una actuación memorable la convirtió en una de las mejores de su tiempo.

Ya sea como la sabia y justa Minerva McGonagall, la traviesa Violet Crawley o cualquier otro de sus múltiples personajes, Maggie Smith será recordada por generaciones como un símbolo de talento, dedicación y elegancia en el arte de actuar.

Su legado, sin duda, perdurará en las películas y series que protagonizó, pero también en el corazón de millones de fans que la vieron dar vida a algunos de los personajes más queridos del cine y la televisión.

