League of Legends inicia la Temporada 3 con novedades en jugabilidad, modos y ajustes competitivos

Con el lanzamiento de la versión 25.17, League of Legends abre las puertas de su Temporada 3, un capítulo que conecta las tramas previas de “Flor Espiritual Más Allá” y “Bienvenidos a Noxus”. Personajes como LeBlanc, Yunara, Atakhan y Xin Zhao tendrán un papel central en el desarrollo narrativo que conducirá al cierre competitivo del año: el Campeonato Mundial 2025, que celebrará el 15.º aniversario de Worlds en tierras chinas. El evento arrancará en Beijing el 14 de octubre y culminará en Chengdu el 9 de noviembre, con la presentación del himno oficial días antes, el 10 de octubre.



Un Xin Zhao renovado

Uno de los cambios más destacados de esta temporada es la actualización visual completa de Xin Zhao, un veterano del plantel que mantiene su jugabilidad original, pero con todos sus aspectos remasterizados. Entre ellos, Comando y Xin Zhao Imperial recibirán mejoras gráficas y un ajuste de precio de 520 a 750 RP. Antes de que entre en vigor este cambio, los jugadores podrán adquirirlos al valor original. Además, un nuevo aspecto épico para este campeón llegará más adelante en el Acto 1.



Mejoras en la experiencia de juego

Riot implementará ajustes pensados para optimizar la claridad y el control dentro de las partidas. A partir de esta versión, todos los campamentos de la jungla contarán con temporizadores individuales, y la pantalla de recapitulación de muerte mostrará de forma más clara el uso de hechizos enemigos.

Uno de los regresos más solicitados por la comunidad también se materializa: el modo PvE Bots Apocalípticos. Ahora con un nuevo nivel de dificultad, maldiciones adicionales y jefes inéditos, este formato incorpora los “Desafíos de la Perdición”, misiones únicas que se renovarán en cada actualización para mantener el interés de los jugadores.

WASD como alternativa

En busca de ofrecer opciones más intuitivas, Riot comenzará pruebas del esquema de movimiento con teclas WASD, inicialmente en entornos de prueba y partidas no clasificatorias. El objetivo es evaluar su viabilidad sin que represente ventajas frente al esquema tradicional con el mouse. Dependiendo de los resultados, podría llegar también a las clasificatorias.

Medidas contra el juego desleal

A partir de la versión 25.18, Riot intensificará sus acciones contra prácticas como el smurfing, boosting y hitchhiking, apoyándose en la detección mejorada de Vanguard y en reportes de manipulación de rango enviados por la comunidad. Las sanciones se aplicarán a todas las cuentas implicadas, incluyendo las compradas, modificadas o compartidas, aunque las cuentas secundarias usadas de forma legítima no se verán afectadas.

Paralelamente, el sistema de emparejamiento True Skill 2 seguirá en fase de pruebas para mejorar la precisión del MMR y acelerar la ubicación de jugadores en partidas equilibradas.

Contenido estético y recompensas especiales

En el plano visual, la Temporada 3 traerá aspectos prestigiosos para Sylas y Mel en la Tienda Mítica, así como cosméticos especiales para Jarvan IV y Zoe a través de los Pases del Acto 1 y 2. También se lanzarán los aspectos conmemorativos de la victoria de T1 en Worlds 2024 y, en la versión 25.19, se añadirá de forma gratuita Viktor, El Heraldo Mecánico, para quienes tengan maestría nivel 5 o más con este campeón.

Finalmente, algunos gestos e íconos exclusivos de Pases anteriores de Teamfight Tactics volverán a estar disponibles, brindando a los coleccionistas la oportunidad de ampliar su inventario.

Con estos cambios, League of Legends no solo prepara el camino para su mayor cita competitiva del año, sino que también ofrece nuevas razones para que jugadores veteranos y recién llegados encuentren algo que refresque su experiencia en la Grieta.

