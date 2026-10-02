Desarticulan red trasnacional que expedía documentos fraudulentos a 1.200 extranjeros en Colombia

Un operativo liderado por la DIJIN de la Policía Nacional, en coordinación con Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos en Colombia (DSS, por sus siglas en inglés), Migración Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Policía Nacional de España, logró la desarticulación de una red criminal transnacional que se dedicaba a la expedición fraudulenta de documentos de identidad. Su proceso delincuencial habría facilitado trámites irregulares a cerca de 1.200 personas.



La Embajada de Estados Unidos entregó detalles del operativo y aseguró que la red de República Dominicana quedó totalmente desarticulada. "Las capturas se llevaron a cabo el pasado 21 de septiembre de 2026, logrando la detención de 10 personas en Bogotá, 4 en Barranquilla (Atlántico) y 1 en Neiva (Huila). Entre los detenidos se encuentran cuatro funcionarios de la Registraduría Nacional, quienes utilizaban sus cargos para crear nuevas identidades en los sistemas de la entidad, registrar datos biométricos y facilitar la expedición de registros civiles de nacimiento, documentos de identidad y pasaportes colombianos", aseguró la embajada en un comunicado.

Las capturas se realizaron en simultáneo, según indicó la entidad estadounidense. De acuerdo con la investigación de las diferentes agencias que coordinaron el operativo contra la red trasnacional, cobraban"hasta $7.000 dólares estadounidenses por cliente, cubriendo su viaje a Colombia, hospedaje temporal y la coordinación de trámites ante notarías y la Registraduría. Para respaldar la expedición de los registros civiles, miembros de la red se hacían pasar por 'padres' de los solicitantes y prestaban declaraciones juradas falsas".

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Los funcionarios de la Registraduría involucrados ingresaban los datos biométricos al sistema gubernamental para la posterior emisión del pasaporte. "Esta red gestionaba documentos de identidad colombianos reales para ciudadanos venezolanos y dominicanos. Estos documentos eran utilizados para ocultar antecedentes penales durante su estancia en Colombia y para viajar sin necesidad de visado hacia México y posteriormente ingresar a la frontera suroeste de los Estados Unidos, así como hacia España", aseguraron.

