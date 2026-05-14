Forza Horizon 6 | RESEÑA: Japón eleva la fórmula al siguiente nivel

Un sueño cumplido: Horizon llega a Japón

Después de recorrer Australia, Reino Unido y México, la llegada de Forza Horizon 6 a Japón no solo era esperada, era casi obligatoria. Y la buena noticia es que no decepciona. Playground Games toma todo lo que ha construido durante años y lo aterriza en un mapa que, sin exagerar, se siente como el mejor de toda la saga.

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Desde el primer momento, el juego deja claro que este no es solo otro Horizon. El Festival aterriza en Tokio y sus alrededores, y lo hace con una mezcla de cultura automotriz, escenarios icónicos y una reinterpretación del país que prioriza la variedad y el espectáculo. No es Japón real al 100%, pero sí una versión diseñada para que cada kilómetro se sienta especial.

Y eso se nota rápido. Pasar de cruzar Shibuya a toda velocidad, a perderse entre bosques de bambú o subir carreteras nevadas en cuestión de minutos, le da al juego un ritmo que nunca se siente repetitivo. Es un mapa pensado para explorar tanto como para competir.



El verdadero protagonista: el mapa

Si hay algo que define a Forza Horizon 6, es su mundo abierto. Más allá de las carreras, lo mejor del juego es simplemente manejar sin rumbo fijo.



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La diversidad de biomas está muy bien lograda: ciudades iluminadas con neón, carreteras montañosas llenas de curvas, zonas rurales tranquilas y hasta regiones nevadas que cambian completamente la conducción. Además, las estaciones regresan y afectan directamente cómo se siente cada carrera.

Pero más allá de lo técnico, hay algo importante: este es un juego que invita a bajar el ritmo. No todo es competir. Hay momentos donde simplemente quieres manejar, ver el paisaje y disfrutar.

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De hecho, mientras avanzábamos en la reseña, ya teníamos gran parte del juego completado, con muchos carros desbloqueados… y aun así seguíamos jugando. No por progresión, sino porque recorrer el mapa sigue siendo muy satisfactorio.

Jugabilidad: tan flexible como siempre

La base jugable sigue siendo la misma que ha hecho grande a la saga: un equilibrio muy bien logrado entre simulación y arcade.

El sistema de conducción permite ajustar prácticamente todo. Puedes tener una experiencia exigente, con daño realista y sin asistencias, o algo mucho más accesible donde el juego te ayuda a frenar y controlar el vehículo. Incluso existe la opción de autodrive, donde el carro puede ir solo a un destino o completar eventos.

Esto hace que Forza Horizon 6 funcione tanto para jugadores casuales como para los más técnicos. Cada uno lo juega a su manera.

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Además, el sistema de rebobinado sigue presente, lo que elimina la frustración de cometer errores. Es una decisión de diseño que claramente prioriza la diversión sobre el castigo.

Más que carreras: un juego para explorar

Aunque las carreras siguen siendo el eje principal, el juego ofrece muchas actividades secundarias. Algunas funcionan mejor que otras, pero en conjunto ayudan a darle variedad al ritmo.

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Hay misiones de fotografía, recorridos turísticos, entregas y eventos especiales. No todas son igual de entretenidas —las entregas, por ejemplo, se sienten más flojas— pero sirven para conocer el mapa desde otra perspectiva.

Uno de los puntos más interesantes es la búsqueda de vehículos ocultos y coleccionables. En particular, encontrar los llamados “treasure cars” o los objetos repartidos por cada región se vuelve una actividad bastante adictiva.

En nuestro caso, algo que realmente nos terminó enganchando fue buscar las mascotas coleccionables en cada ciudad. Es un detalle sencillo, pero recorrer cada zona tratando de encontrarlas le da un aire diferente al juego y rompe la rutina de las carreras.

Progresión y recompensas: dopamina constante

La estructura de progreso se divide en dos caminos: el avance dentro del Festival y el modo “Discover Japan”. Ambos funcionan en paralelo y te recompensan constantemente.

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Aquí entra uno de los puntos más característicos de la saga: el juego no deja de premiarte. Literalmente cada acción genera experiencia, dinero o desbloqueos.

Ganas recompensas por correr, por manejar limpio, por destruir objetos… por casi todo. También están los clásicos wheelspins, que entregan premios aleatorios.

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Esto hace que el juego sea muy difícil de soltar. Siempre hay algo nuevo por desbloquear o probar. Sin embargo, también puede sentirse un poco excesivo. Conseguir carros rápidamente le quita algo de peso a la progresión.

Carros: variedad, cultura y personalidad

El juego incluye alrededor de 550 a 600 vehículos desde el lanzamiento, con una fuerte presencia de marcas japonesas.

Aquí sí se nota el cambio de escenario. Japón es un país con una cultura automotriz muy fuerte, y el juego lo aprovecha. Hay desde deportivos icónicos hasta kei cars, lo que añade variedad y personalidad al garaje.

Cada carro se siente diferente, y el nivel de personalización es enorme. Puedes ajustar prácticamente todo: motor, tracción, neumáticos, estética… lo que quieras.

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Además, algo que disfrutamos bastante fue simplemente probar carros distintos en distintos entornos. No es lo mismo manejar en nieve que en asfalto seco, y el juego logra transmitir esas diferencias.

Online y comunidad

El componente online se mantiene muy similar a entregas anteriores, con modos conocidos como carreras, eliminator y eventos cooperativos.

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Se agregan algunas variantes interesantes, como las carreras con especificaciones iguales para todos los jugadores, lo que elimina ventajas por tuning.

También se mantiene el sistema de creación de eventos, que ahora es más flexible. Los jugadores pueden diseñar sus propias carreras y desafíos, lo que extiende muchísimo la vida útil del juego.

Gráficos y sonido: espectáculo técnico

Visualmente, Forza Horizon 6 es uno de los juegos más impresionantes del momento. Los entornos están llenos de detalle, los carros son muy realistas y los efectos climáticos elevan la experiencia.

El cambio entre zonas, la iluminación nocturna en Tokio y los efectos como niebla o nieve aportan mucho a la atmósfera.

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En cuanto al sonido, hay mejoras claras. Los motores suenan mejor y el sistema de audio ahora simula cómo rebota el sonido en el entorno.

Un detalle que suma bastante es la música. Como siempre, hay varias emisoras, pero esta vez la selección se siente más acertada. En nuestro caso, terminamos usando mucho la emisora de música japonesa, que encaja perfecto con el ambiente del juego.

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Lo no tan bueno: una fórmula conocida

A pesar de todo lo positivo, hay un problema claro: la fórmula ya no sorprende tanto.

Si has jugado entregas anteriores, muchas cosas te resultarán familiares. Los eventos tipo Showcase, por ejemplo, ya no tienen el mismo impacto.

Además, hacia el final del juego, la libertad inicial se reduce y se vuelve más exigente en cuanto a completar actividades al 100%.

También hay pequeños detalles como el tráfico limitado o ciertas decisiones en el mapa urbano que le quitan algo de realismo.

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Conclusión: el mejor Horizon… con una base conocida

Forza Horizon 6 es, sin duda, uno de los mejores juegos de conducción de mundo abierto que existen hoy.

Japón le da un aire fresco a la saga, el mapa es espectacular y la jugabilidad sigue siendo adictiva. Es un juego que puedes jugar por horas sin darte cuenta.

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Al mismo tiempo, es claro que la fórmula necesita evolucionar en el futuro. Este es un Horizon en su mejor versión, pero también uno que ya empieza a sentirse predecible.

Aun así, si te gustan los juegos de carros, este es prácticamente obligatorio. Y si nunca has jugado uno, es probablemente el mejor punto de entrada.

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