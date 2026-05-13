Videojuego colombiano Vultures ya está disponible y apuesta por terror táctico retro

En una industria donde el realismo visual suele marcar la pauta, hay propuestas que prefieren mirar hacia atrás para encontrar su identidad. No desde la nostalgia vacía, sino desde la intención de recuperar sensaciones que definieron toda una época. Es ahí donde el terror vuelve a sentirse incómodo, limitado… y mucho más peligroso.

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En ese terreno, donde cada decisión pesa y los errores se pagan caro, resurgen ideas que combinan géneros que pocas veces coinciden. Acción, estrategia y supervivencia empiezan a cruzarse en experiencias que exigen pensar antes de actuar, en lugar de simplemente reaccionar.

Cuando la estrategia se convierte en supervivencia

Dentro de ese enfoque, hay juegos que no solo buscan asustar, sino también retar al jugador desde lo táctico. La gestión de recursos, el posicionamiento y la toma de decisiones se vuelven tan importantes como el combate mismo.



Aquí no todo se resuelve disparando. Evitar enfrentamientos puede ser igual de válido que entrar en combate, y cada movimiento tiene consecuencias. El sigilo, la exploración y la planificación previa comienzan a definir la experiencia, alejándose de los ritmos más frenéticos del género moderno.



A esto se suma una inspiración clara en clásicos de los años 90, donde la limitación técnica se transformaba en tensión constante. Espacios cerrados, cámaras incómodas y enemigos impredecibles construían una atmósfera que hoy sigue siendo referente.

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Un proyecto colombiano que ya se puede jugar

Después de cuatro años de desarrollo, el estudio independiente colombiano Team Vultures, conformado por dos desarrolladores, lanzó oficialmente Vultures - Scavengers of Death, un juego de terror de supervivencia táctica por turnos que ya está disponible en Steam.

El título llega con un precio de 17,99 USD y cuenta con un descuento del 20% durante sus primeros días. Además, incluye un paquete opcional para apoyadores que añade contenido extra como la banda sonora original, skins exclusivas para personajes, fondos de pantalla y un libreto digital con arte conceptual.

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Dos agentes, dos formas de sobrevivir

La experiencia gira en torno a dos personajes principales, cada uno con habilidades y enfoques distintos dentro del campo de batalla.

Por un lado está Leopoldo, un agente enfocado en la fuerza y el control del entorno, capaz de moverse con mayor libertad entre obstáculos. Por el otro, Amber aporta un enfoque más táctico y ágil, utilizando herramientas como un gancho de agarre para reposicionarse y manipular la distancia frente a los enemigos.

Esta dualidad permite que cada misión se aborde de diferentes maneras, reforzando la idea de que no hay un único camino para sobrevivir.

Exploración, escasez y decisiones constantes

El juego se desarrolla en una ciudad devastada por un desastre biológico, donde cada rincón guarda pistas sobre lo ocurrido. La exploración no solo amplía la narrativa, sino que se convierte en una herramienta clave para avanzar.

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Llaves, códigos, armas y objetos escondidos forman parte del recorrido, obligando a revisar cada espacio con cuidado. Los recursos son limitados, especialmente la munición y los botiquines, lo que refuerza la tensión en cada enfrentamiento.

Además, existe un sistema de mercado que permite utilizar objetos recolectados para adquirir mejoras, equipamiento o elementos cosméticos, agregando una capa adicional de progresión.

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Terror clásico con identidad propia

Inspirado en referentes como Resident Evil y Parasite Eve, el juego adopta una estética retro que recuerda a la era de la primera PlayStation. Pero más allá del estilo visual, lo importante es cómo traduce esa esencia a sus mecánicas.

El combate por turnos introduce una pausa estratégica en medio del caos, permitiendo apuntar a puntos específicos del enemigo, incapacitarlo o buscar la mejor forma de salir con vida. Cada decisión cuenta, y el margen de error es mínimo.

La ambientación, centrada en una ciudad en ruinas conocida como Vale do Salento, refuerza ese sentimiento de aislamiento constante, donde los enemigos —mutantes y aberraciones— representan una amenaza permanente.

Una apuesta independiente con ambición clara

Más allá de su propuesta jugable, Vultures - Scavengers of Death también refleja el trabajo de un equipo pequeño con una visión definida. Sus creadores, con años de experiencia desarrollando juntos, han apostado por mecánicas experimentales y un estilo artístico que se sale de lo convencional.

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En un panorama donde cada vez más estudios independientes buscan diferenciarse, este lanzamiento colombiano se suma a las propuestas que no solo miran al pasado, sino que lo reinterpretan con nuevas ideas para el presente.

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