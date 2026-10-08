GTA 6 prepara una revolución en su radio y estos son los primeros detalles revelados

En Grand Theft Auto, la música nunca ha sido simplemente un elemento de fondo. Desde recorrer las calles hasta escapar de la policía, las estaciones de radio han acompañado algunos de los momentos más recordados de la franquicia y se han convertido en parte de la identidad de cada entrega.

Con Grand Theft Auto VI, Rockstar Games vuelve a poner especial atención en este apartado. Leonida tendrá una selección musical que buscará representar los diferentes ambientes y culturas de este territorio, pasando por géneros que van desde la música latina y africana hasta el country, el metal, el pop y el hip-hop.

Publicidad

Pero esta vez la radio tendrá compañía.



La compañía comenzó a revelar los primeros detalles de la propuesta musical del juego, permitiendo escuchar adelantos de algunas de las estaciones que estarán disponibles cuando los jugadores recorran Vice City y el resto de Leonida.

Publicidad

La radio vuelve a ser protagonista

La selección presentada por Rockstar deja claro que habrá estaciones con identidades muy diferentes entre sí.

Publicidad

Cocoteo FM estará enfocada en la música latina moderna. El Martillo y La Gata serán los encargados de conducir una programación que incluirá bachata, merengue, dembow y reguetón.

Para quienes prefieran sonidos country, estará Back Country Radio, donde MW y Delta Dawne llevarán una selección de country rebelde. La estación también contará con Mud Dog Mike, quien realizará reportes desde Grassrivers a bordo de su hidrodeslizador.

Publicidad

La propuesta también mira hacia África con AfroBank FM. Burna y Palmsy estarán al frente de una programación que combinará clásicos africanos del siglo XX con música contemporánea, incluyendo amapiano y 3-Step.

Y para quienes busquen guitarras y sonidos más pesados, The Chamber 106.6 llevará el metal a Leonida. DJ Kerry y DJ Tom serán los encargados de presentar clásicos del género de los años 80 y posteriores.

Publicidad

La variedad continúa con Flash FM, una institución de Vice City que regresa para ofrecer pop bajo la conducción de Robyn y Alex.

Pero Rockstar tenía otra sorpresa para los jugadores

Publicidad

Hasta este punto, la fórmula puede resultar familiar para quienes conocen la saga: subir a un vehículo, elegir una estación y dejar que la música acompañe el recorrido por el mundo abierto.

Sin embargo, Grand Theft Auto VI busca ampliar esa experiencia más allá de los vehículos.

Publicidad

La compañía confirmó que por primera vez en la franquicia se incorporarán podcasts “on demand”, una novedad que amplía el contenido que los jugadores podrán escuchar mientras recorren Leonida.

Además, tanto la radio como estos podcasts podrán escucharse mientras el jugador camina, gracias a la incorporación de audífonos y auriculares conectados a los teléfonos de los personajes.

Publicidad

Esta posibilidad cambia la relación con el contenido de audio, porque ya no estará limitada a estar dentro de un automóvil.

La sexta estación llega desde el sur

Publicidad

La sexta propuesta revelada por Rockstar es Dirty South Classics, una estación dedicada al rap regional y a clásicos del hip-hop.

Trick y Trina estarán al frente de esta emisora, con una programación que busca representar los sonidos del sur de Leonida tanto en sus calles como en sus playas.

Publicidad

De esta manera, las seis estaciones presentadas hasta ahora cubren una mezcla amplia de estilos:

Cocoteo FM: música latina moderna.

Back Country Radio: country rebelde.

AfroBank FM: música africana, amapiano y 3-Step.

The Chamber 106.6: metal de los años 80 y posteriores.

Flash FM: pop y clásicos de Vice City.

Dirty South Classics: rap regional y clásicos del hip-hop.

Rockstar todavía no ha mostrado toda la propuesta musical de Grand Theft Auto VI. La compañía adelantó que habrá más novedades relacionadas con la banda sonora interactiva del juego, por lo que esta primera presentación funciona como una muestra de lo que tendrá preparado para Leonida.

Publicidad

Una experiencia que también podrá acompañar al jugador a pie

La incorporación de los podcasts bajo demanda y los audífonos representa uno de los cambios más llamativos de esta presentación.

Publicidad

En entregas anteriores, las estaciones de radio estaban principalmente asociadas con los vehículos. Ahora, el contenido de audio podrá acompañar también los desplazamientos a pie, ampliando las posibilidades para escuchar música y programas mientras se explora el mundo.

Rockstar ya habilitó adelantos de estas seis estaciones a través de la sección oficial de música de Grand Theft Auto VI, donde los jugadores pueden conocer parte de lo que sonará en Leonida.

Publicidad

Y todavía queda una parte importante por conocer. La compañía también prepara nuevos anuncios relacionados con la música del juego, mientras que Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Por ahora, Leonida ya empieza a tener una identidad sonora propia: seis estaciones diferentes, nuevos conductores, géneros para distintos gustos y, por primera vez, podcasts que podrán acompañar al jugador incluso cuando deje el vehículo.

Publicidad

La radio de Grand Theft Auto VI apenas comienza a sonar.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.

