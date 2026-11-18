Trece años de espera, millones de expectativas y la oportunidad de descubrir el nuevo universo de Rockstar antes que el resto del mundo. GTA VI es uno de esos lanzamientos que marcan una generación.

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Hay videojuegos que generan expectativa y otros que terminan convirtiéndose en acontecimientos para toda la industria. GTA VI pertenece a esa segunda categoría. Después de trece años desde la llegada de GTA V, volver a conocer un nuevo universo creado por Rockstar representa un momento especial, tanto para los jugadores como para quienes llevamos años siguiendo la evolución de la industria de los videojuegos.

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Como medio especializado y críticos de videojuegos, tener acceso a uno de los títulos más esperados de los últimos años antes que el público general fue una experiencia difícil de comparar con cualquier otra.

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Sin embargo, más allá de la emoción de ser de los primeros en jugarlo, también existe una responsabilidad: explorar sus posibilidades y ofrecer una reseña que refleje lo que realmente encontramos durante nuestras sesiones.

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Para esta experiencia utilizamos una PlayStation 5 Pro conectada a un televisor de gama alta mediante HDMI 2.1. Al momento de escribir esta reseña acumulamos más de 90 horas de juego, tiempo que nos ha permitido conocer mejor el mapa de GTA VI, recorrer sus diferentes regiones, experimentar con sus actividades y descubrir detalles que aparecen incluso cuando pensamos que ya hemos visto suficiente. Y precisamente ahí comienza una de sus grandes virtudes: la sensación de que siempre hay algo sucediendo a nuestro alrededor.

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Un mundo que se siente vivo

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Una de las primeras cosas que llaman la atención es la manera en que Rockstar construyó un mapa más grande que el de GTA V, pero también lleno de ambientes diferentes. No estamos simplemente frente a un escenario enorme con ciudades y carreteras. Cada zona tiene una personalidad propia, con habitantes, paisajes y comportamientos que ayudan a diferenciarla de las demás.

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Vice City ofrece una experiencia urbana, mientras que otras regiones nos llevan hacia ciudades costeras, sectores industriales con fábricas y extensiones de terrenos pantanosos. También encontramos lugares que nos recuerdan a sectores de Los Ángeles y barrios con una identidad muy latina, especialmente por su influencia cubana. Esta variedad hace que el recorrido no se sienta uniforme y que cada región tenga algo particular que ofrecer.

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Misiones, actividades y descubrimientos Cortesía: Rockstar

La identidad de estos lugares también se refleja en sus habitantes. Encontramos diferencias en la manera en que los personajes hablan, se expresan y se comportan dependiendo de la zona. Los personajes no jugables, conocidos como NPC, tienen un papel importante en esa construcción. Podemos acercarnos, saludarlos o molestarlos mediante un sistema de interacción que permite observar sus reacciones. Es una acción sencilla, pero consigue que dejemos de ser únicamente espectadores y participemos en pequeñas situaciones cotidianas.

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El entorno también está lleno de detalles que aportan movimiento. Los árboles reaccionan al viento, las hojas caen, los pájaros se desplazan y diferentes situaciones ocurren alrededor de nuestro personaje. A esto se suman los cambios climáticos y los ciclos de día y noche, que durante nuestras sesiones nos han parecido más prolongados y permiten apreciar con calma las transformaciones del escenario.

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El clima tiene un papel especialmente interesante. El sol, la lluvia y las tormentas modifican la apariencia de los lugares, pero nos llamaron particularmente la atención las tormentas fuertes y la manera en que parecen desplazarse por diferentes sectores del mapa. No tenemos la sensación de que el ambiente cambie únicamente porque entramos en una zona: las condiciones climáticas evolucionan y pueden transformar por completo un recorrido.

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Tampoco es lo mismo visitar una región durante el día que hacerlo de noche. Mientras algunas zonas tienen un ritmo más tranquilo durante las horas de luz, al anochecer aparecen las luces de neón, los ambientes de fiesta, los vehículos veloces y una actividad diferente relacionada con grupos y pandillas. La ciudad adquiere otra personalidad y nos invita a recorrer lugares que ya conocemos desde una perspectiva distinta.

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Jason y Lucia: dos protagonistas, una relación que lo cambia todo

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Rockstar construye esta historia alrededor de Jason Duval y Lucia Caminos, dos personajes con pasados y personalidades diferentes. Su relación no funciona únicamente como un elemento romántico: también es una parte fundamental de la experiencia, tanto en la narrativa como en algunas de las mecánicas que encontramos durante la partida.

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Jason es un personaje estadounidense con una personalidad más tradicional. Su paso por el ejército forma parte de su pasado y ayuda a entender algunas de sus capacidades y su manera de afrontar determinadas situaciones. Sin embargo, también tiene un lado rebelde y una historia familiar complicada que influye en sus decisiones.

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Lucia, por su parte, tiene una personalidad marcada por su historia familiar y sus experiencias anteriores. Su identidad latina, su paso por prisión y las dificultades que ha enfrentado ayudan a construir un personaje con carácter. Desde pequeña aprendió a pelear y defenderse, por lo que no es alguien que necesite depender de otra persona para enfrentar situaciones complicadas.

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A medida que avanzamos en la historia entendemos mejor cómo se desarrolla su relación y por qué se convierte en una parte tan importante de sus vidas. Sus objetivos están conectados y, aunque atraviesan diferencias y momentos difíciles, existe una intención constante de apoyarse para salir adelante. No estamos frente a dos protagonistas que simplemente comparten algunas misiones: su vínculo está presente durante buena parte de la aventura.

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Uno de los detalles que más nos gustó es la naturalidad de sus interacciones. En determinados momentos intercambian elogios sobre su apariencia, comentan el peinado del otro o destacan su condición física. También podemos compartir actividades cotidianas, como visitar un bar y comprar dos bebidas para entregarle una a nuestra pareja. Estas pequeñas acciones contribuyen a fortalecer la afinidad entre ambos y hacen que su relación se sienta presente incluso fuera de las misiones.

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En términos de jugabilidad, algunas actividades están pensadas para uno de los protagonistas, mientras que otras permiten que trabajen juntos. Podemos controlar a uno mientras el otro nos acompaña y participa en los enfrentamientos o determinadas situaciones. Esta dinámica refuerza la idea de que estamos jugando con una pareja que puede complementarse y apoyarse dependiendo de lo que suceda.

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También encontramos abrazos, besos y otros momentos de cercanía que tienen relación con la química entre los personajes. Son detalles que aportan naturalidad y permiten que el vínculo no dependa exclusivamente de las escenas narrativas. Después de tantas horas de juego, consideramos que Jason y Lucia son el centro de esta aventura y uno de los elementos que más la diferencian de otras entregas de la franquicia.

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Misiones, actividades y descubrimientos

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Las misiones mantienen el interés durante toda la aventura. Rockstar construye un hilo conductor alrededor de Jason y Lucia que permite conocer mejor a los protagonistas y entender las circunstancias que los rodean. También encontramos una buena cantidad de personajes secundarios: algunos terminan siendo entrañables, mientras que otros pueden generar bastante fastidio por sus comportamientos o por la manera en que se relacionan con la pareja.

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La dificultad está bien manejada. Hay situaciones que requieren prestar atención, pensar cómo actuar y adaptarnos a lo que sucede, pero la experiencia no se convierte constantemente en una frustración. Existe una progresión que permite familiarizarnos con las diferentes posibilidades y resolver los desafíos.

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Misiones, actividades y descubrimientos Cortesía: Rockstar

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Las actividades secundarias también aportan bastante. En ocasiones, mientras desarrollamos una misión principal, encontramos oportunidades para realizar otras tareas que complementan la aventura. Algunas permiten conseguir dinero, resolver misterios o conocer personajes que forman parte del universo del juego.

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El celular es una herramienta importante para descubrir lugares, consultar información y encontrar actividades que podrían pasar desapercibidas si nos limitamos a seguir los objetivos principales. Además, no todas las oportunidades aparecen porque estemos buscándolas: algunas misiones secundarias pueden activarse de manera inesperada al interactuar con un NPC o encontrarnos con determinadas situaciones durante nuestros recorridos.

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Por eso, nuestra recomendación es no concentrarse únicamente en completar la historia. Vale la pena detenerse, hablar con las personas, investigar los lugares que llaman nuestra atención y observar lo que sucede alrededor. Hay misterios, situaciones curiosas y actividades que merecen ser descubiertas por cuenta propia. Desde VolkGames invitamos a todos los Volkers a explorar y encontrar los secretos que esconde este universo. Parte de la gracia está precisamente en descubrirlos sin recurrir a una guía.

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Personalización y vehículos

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Los vehículos siempre han tenido un papel importante en Grand Theft Auto, y en esta entrega encontramos un sistema de personalización que permite intervenir tanto su apariencia exterior como diferentes elementos del interior.

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Podemos modificar pinturas, llantas, rines, vidrios, suspensión, motor y turbo. También hay opciones para cambiar elementos como la cojinería, el tablero, el volante y la palanca de cambios. Esto permite dedicar tiempo a cada automóvil y conseguir una apariencia más cercana a nuestros gustos.

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Personalización y vehículos Cortesía: Rockstar

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La personalización está relacionada con nuestra progresión económica. A medida que avanzamos y conseguimos dinero, tenemos acceso a diferentes tiendas y personajes especializados. Algunas modificaciones requieren esperar hasta contar con los recursos necesarios, mientras que también encontramos pinturas especiales y opciones para mejorar el rendimiento.

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El contenido de la edición Deluxe ofrece determinadas personalizaciones y elementos adicionales para quienes quieren ampliar las posibilidades de sus vehículos. En general, este sistema consigue que modificar nuestros automóviles sea una actividad que vale la pena explorar, no solamente por su apariencia, sino porque algunas mejoras también tienen una finalidad funcional.

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Jugabilidad: cuando cada decisión tiene consecuencias

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Uno de los aspectos que más nos ha gustado es la manera en que Rockstar trabaja la inmersión a través de sus sistemas de jugabilidad. Algunas actividades que antes resultaban bastante sencillas ahora requieren prestar más atención y conocer mejor las herramientas disponibles.

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Un buen ejemplo está en el robo de vehículos. Seguimos teniendo la posibilidad de sacar al conductor de un automóvil y escapar, incluso cuando está en movimiento, pero los vehículos estacionados pueden presentar diferentes sistemas de seguridad. Mediante una aplicación del celular podemos consultar información relacionada con sus cerraduras, sistemas electrónicos, alarmas y localizadores GPS.

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Dependiendo del automóvil, podemos romper una ventana y activar la alarma, utilizar herramientas para acceder o recurrir a procedimientos adicionales, como clonar llaves para encender el vehículo o desactivar determinadas protecciones. Estas diferencias también afectan las posibilidades de venderlo. Algunos automóviles cuentan con sistemas de localización que dificultan su comercialización e incluso pueden activarse durante nuestros recorridos si conducimos demasiado despacio.

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Jugabilidad: cuando cada decisión tiene consecuencias Cortesía: Rockstar

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Este tipo de mecánicas hace que robar un vehículo deje de ser una acción automática. Ahora debemos observar qué tenemos delante y decidir cómo proceder. Es una manera interesante de darle mayor profundidad a una actividad que siempre ha estado presente en la franquicia.

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Los vehículos personales también tienen sus particularidades. No podemos almacenar automóviles de manera ilimitada y necesitamos espacios donde estacionarlos y conservarlos. Desde el celular podemos solicitar uno de nuestros vehículos para que un conductor nos lo acerque, sin tener que desplazarnos hasta el lugar donde lo dejamos.

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Otro detalle importante es el baúl. Allí podemos almacenar dinero marcado, joyas, mercancía obtenida durante los robos y otros elementos que necesitamos conservar. La capacidad depende del tamaño del automóvil: un vehículo pequeño ofrece menos espacio que uno más grande. También podemos guardar armas largas en nuestros vehículos y acceder a ellas cuando las necesitemos, en lugar de llevar todo nuestro arsenal encima.

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La administración del equipo y los objetos termina formando parte de la experiencia. No se trata solamente de conseguir un vehículo atractivo, sino de pensar qué espacio ofrece y cómo podemos aprovecharlo durante nuestras actividades.

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Las persecuciones policiales también tienen un sistema interesante. Cuando cometemos un delito, las autoridades pueden comenzar a buscarnos y el nivel de búsqueda se representa mediante estrellas. Dependiendo de la gravedad de nuestras acciones, la cantidad de estrellas puede aumentar progresivamente. No es lo mismo cometer una infracción menor que provocar una situación mucho más violenta o seguir causando daños mientras intentamos escapar.

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Por ejemplo, si durante una persecución atropellamos peatones o seguimos enfrentándonos a los policías, la búsqueda puede intensificarse. Cada estrella adicional representa un desafío mayor y hace que escapar sea cada vez más complicado. Con cinco estrellas la situación ya se vuelve extremadamente difícil, pero llegar a seis estrellas es otro nivel: la persecución se convierte en una auténtica locura y escapar con vida parece casi imposible.

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Para intentar despistar a las autoridades también debemos prestar atención a nuestra apariencia. Desde el menú rápido podemos utilizar gorros o gafas para cubrir parte del rostro y, cuando estamos lejos de la zona de peligro, detenernos junto al baúl para cambiar de ropa o guardar determinadas armas. Además, algunas zonas pueden permanecer marcadas durante cierto tiempo después de un delito. No basta con escapar unos metros para considerar que estamos completamente a salvo.

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Son detalles que hacen que las persecuciones tengan más preparación y consecuencias. Debemos pensar cómo salir del lugar, qué hacer con los objetos robados y cómo evitar que la policía nos encuentre. La dificultad puede escalar rápidamente si seguimos cometiendo delitos durante la huida, por lo que saber cuándo escapar y dejar de llamar la atención se vuelve fundamental.

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Fauna, vegetación y una ciudad que cambia

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La naturaleza también tiene un papel importante en la construcción del mundo. Durante nuestras exploraciones hemos encontrado perros, gatos, conejos, ardillas, lagartos, serpientes, aves y cocodrilos, además de diferentes especies en los entornos marítimos. Esta variedad invita a prestar atención a los espacios naturales y descubrir qué animales habitan cada región.

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La vegetación aporta otros detalles interesantes. Los árboles reaccionan a las condiciones ambientales y algunos pueden romperse cuando chocamos contra ellos con un vehículo, mientras que otros ofrecen una resistencia mayor. Son pequeñas diferencias que ayudan a que el paisaje no se sienta como un conjunto de elementos estáticos.

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La fauna, los árboles y los diferentes ambientes complementan el trabajo realizado en las ciudades. No sentimos que estemos recorriendo siempre el mismo escenario con cambios superficiales, sino que encontramos espacios con características propias.

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A esto se suma el cambio de actividad entre el día y la noche. Durante las horas de luz encontramos comercios y ambientes más tranquilos; cuando oscurece, aparecen las luces de neón, las fiestas, los vehículos veloces y otros movimientos en las calles. La ciudad tiene diferentes ritmos y ofrece experiencias distintas dependiendo del momento en que decidamos recorrerla.

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Un apartado visual con algunos detalles por pulir

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Las tormentas, los reflejos, el movimiento de la vegetación, las animaciones de los personajes y las físicas del agua son algunos de los elementos que más nos han llamado la atención. Especialmente cuando entramos en el agua y observamos cómo se comporta alrededor del personaje, encontramos detalles que aportan naturalidad a la experiencia.

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Sin embargo, tampoco podemos decir que todo sea perfecto. Durante nuestras más de 90 horas encontramos algunos errores gráficos y comportamientos inesperados. En ocasiones vemos NPC que terminan subiéndose a una mesa o realizando movimientos que no parecen corresponder con lo que sucede a su alrededor.

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También nos ha pasado que, mientras conducimos y especialmente cuando utilizamos aviones, aparecen vehículos o animales de manera repentina en zonas donde segundos antes no estaban. Son situaciones que pueden romper momentáneamente la inmersión y que vale la pena señalar.

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Un apartado visual Cortesía: Rockstar

Otro detalle tiene que ver con ciertos objetos y alimentos. En ocasiones, cuando sacamos algo de una nevera o pedimos una bebida, el objeto aparece directamente en nuestras manos, sin una transición especialmente elaborada. Algunos alimentos pueden terminar en la basura o colocarse en determinados lugares, pero otras acciones son bastante simplificadas.

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Algo parecido ocurre con algunos interiores. Podemos observar numerosas construcciones y casas desde el exterior, pero no todas permiten entrar. Cuando miramos a través de determinadas ventanas encontramos muebles y elementos que parecen formar parte del decorado, sin el mismo nivel de detalle de los espacios que podemos visitar.

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Entendemos que sería prácticamente imposible ofrecer el mismo nivel de interacción en cada edificio del mapa. GTA VI busca construir un mundo muy elaborado, pero eso no significa que cada elemento tenga que funcionar como lo haría en la vida real. Estamos jugando un videojuego y existen simplificaciones necesarias para que la experiencia funcione.

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Lo interesante es que algunos de estos errores, lejos de convertirse en problemas que arruinen una partida, terminan generando situaciones bastante cómicas. En más de una ocasión nos hemos encontrado riéndonos de lo que acaba de suceder en pantalla. Son fallos que debemos mencionar, pero que durante nuestras sesiones no han afectado de manera importante la jugabilidad.

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Sonido, música y emisoras

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La música siempre ha tenido un lugar especial dentro de Grand Theft Auto y esta entrega mantiene esa identidad con una variedad de emisoras que acompañan nuestros recorridos. Encontramos diferentes géneros, entre ellos jazz, rock, metal, música clásica y country, además de otros estilos que permiten que cada jugador encuentre sus preferencias.

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En nuestro caso, hay tres emisoras que se han convertido en favoritas durante estas más de 90 horas. Una está dedicada al reguetón; otra, La Ola, reúne sonidos latinos y ritmos de salsa que conectan con la identidad caribeña y cubana presente en el juego. La tercera es nuestra elección para quienes disfrutan de sonidos más fuertes: una emisora de metal y rock pesado con bandas reconocidas que preferimos dejar como sorpresa.

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La variedad musical hace que conducir no sea simplemente una actividad para desplazarnos de un punto a otro. En muchas ocasiones terminamos recorriendo distancias mayores porque queremos escuchar una canción o disfrutar de una emisora mientras observamos el mundo. Es otra manera de reforzar la identidad de las diferentes regiones y de disfrutar momentos en los que no necesitamos tener una misión marcada en el mapa.

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Después de más de 90 horas

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Después de más de 90 horas de juego, una de las cosas que más nos ha sorprendido es que GTA VI sigue invitándonos a hacer cosas. No hemos llegado a un punto en el que sintamos que ya lo vimos todo o que recorrer el mapa se haya convertido en una actividad repetitiva.

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En varias ocasiones comenzábamos una sesión con la intención de completar una misión principal o secundaria. Sin embargo, mientras nos dirigíamos hacia el objetivo, encontrábamos una conversación, un lugar que queríamos visitar o alguna actividad que terminábamos realizando por curiosidad. Cuando nos dábamos cuenta, había pasado bastante tiempo y todavía no habíamos completado la misión que teníamos planeada.

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Esa capacidad de desviarnos constantemente del objetivo y encontrar otras cosas que hacer es una de las mayores fortalezas de la experiencia. También hemos descubierto secretos y lugares particulares que preferimos no revelar, incluyendo espacios de temática nudista que forman parte de esos hallazgos que vale la pena encontrar por cuenta propia.

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GTA VI consigue que la curiosidad sea una motivación constante. No siempre necesitamos una misión marcada en el mapa para tener una razón para seguir jugando. A veces basta con ver algo a lo lejos, escuchar una conversación o encontrar un lugar que no habíamos visitado para terminar dedicándole otra hora a la exploración. Y eso, después de más de 90 horas, dice bastante sobre su capacidad para mantener nuestro interés.

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Conclusión

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GTA VI es una experiencia ampliamente recomendable y una entrega que justifica la espera de todos estos años. Su mundo abierto, la relación entre Jason y Lucia, la cantidad de actividades y los sistemas de inmersión hacen que sea un juego que merece ser recorrido sin afanes. Es una aventura para quienes disfrutan explorar, descubrir secretos y perderse durante horas en un mundo abierto. Los pequeños fallos técnicos que encontramos no cambian nuestra valoración general: vale la pena jugarlo y descubrir todo lo que Rockstar ha preparado.

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Calificación GTA VI volgames

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