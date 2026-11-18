Trece años de espera, millones de jugadores pendientes de cada anuncio y unas expectativas que parecían imposibles de superar. Grand Theft Auto VI tenía una misión enorme: demostrar que Rockstar Games todavía podía sorprender a una industria que llevaba más de una década imaginando cómo sería su próximo gran mundo abierto. Ahora, con las primeras reseñas de la prensa especializada publicadas, la respuesta parece contundente.

La crítica internacional está recibiendo esta nueva entrega con calificaciones extraordinarias. No se trata solamente de una buena recepción para uno de los lanzamientos más esperados de la historia, sino de un resultado que ya está poniendo a GTA VI en una posición privilegiada dentro de los videojuegos mejor valorados de todos los tiempos.

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Las primeras cifras son difíciles de ignorar. En los registros publicados este 18 de noviembre, el juego alcanzó un promedio de 99 sobre 100 en Metacritic, mientras que OpenCritic también registró un promedio de 99 y un 100 % de recomendaciones de la crítica en el corte consultado. Son cifras que lo ubican entre los títulos con mejor recepción crítica de la historia.



Pero detrás de esos números hay algo más importante: las valoraciones de los medios que ya pudieron recorrer su mundo, conocer a sus protagonistas y experimentar la nueva propuesta de Rockstar.

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IGN le entregó un 10/10 y calificó la experiencia como una obra maestra. GameSpot también le otorgó la máxima puntuación, destacando el nivel de detalle y la manera en que Rockstar lleva más lejos todo lo que ha construido en sus anteriores mundos abiertos. Por su parte, VICE considera que esta es la obra más ambiciosa del estudio y también le dio un 10/10.

La lista de notas perfectas continúa con publicaciones como Bloomberg y The New York Times, que calificaron el juego con 100 sobre 100. GamesRadar, Eurogamer, VGC y The Guardian también le entregaron cinco estrellas de cinco. A estas valoraciones se suman las de CD-Action, con 10/10, y Digital Spy, que también le concedió la máxima nota.

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No todos los análisis coinciden en una puntuación perfecta, pero incluso las valoraciones ligeramente inferiores siguen siendo sobresalientes. Game8, por ejemplo, le dio 96 sobre 100, mientras que Gfinity lo calificó con 9 sobre 10. En conjunto, estas reseñas muestran una recepción ampliamente positiva y una expectativa que, al menos en el terreno de la crítica, Rockstar ha conseguido superar.

Este resultado también permite poner a GTA VI frente a uno de los grandes referentes de la historia de los videojuegos: The Legend of Zelda: Ocarina of Time. El clásico de Nintendo 64, lanzado en 1998, también registra 99 sobre 100 en Metacritic. De acuerdo con las cifras consultadas, ambos comparten el primer lugar entre los juegos mejor calificados de la plataforma. Una comparación que dimensiona el lugar que está ocupando la nueva producción de Rockstar.

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¿Y qué es lo que están destacando los especialistas? Uno de los puntos que más se repite es la construcción del mundo abierto, un enorme territorio inspirado en Florida que combina grandes ciudades, zonas rurales, pequeñas poblaciones, carreteras, espacios naturales y una gran cantidad de lugares por descubrir. Vice City vuelve a ocupar un lugar central, pero ahora forma parte de un entorno mucho más amplio y diverso.

Otro de los elementos más reconocidos es la relación entre sus dos protagonistas, Jason Duval y Lucia Caminos. A diferencia de GTA V, que apostó por tres personajes jugables, esta historia pone el foco en una pareja que comparte sus decisiones, sus problemas y su camino dentro del mundo criminal. La dinámica entre ambos es uno de los ejes de la aventura y aporta una nueva perspectiva a la fórmula de la franquicia.

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La prensa también ha destacado el nivel de detalle, la interacción con los habitantes, las actividades disponibles y la capacidad de Rockstar para construir situaciones inesperadas durante la exploración. Esa sensación de que siempre puede ocurrir algo nuevo es uno de los grandes atractivos de esta entrega. Su mundo no funciona únicamente como un escenario para completar misiones: es un espacio que invita a desviarse del camino principal, explorar y descubrir sus propias historias.

Y Colombia también tiene su propio veredicto. En Volk Games – Noticias Caracol, después de más de 90 horas de juego, nuestra reseña le otorgó a GTA VI una calificación de 10/10. Una valoración que llega después de dedicarle tiempo a recorrer su mundo, conocer sus posibilidades y experimentar de primera mano lo que Rockstar construyó para esta nueva generación.

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Para nuestro equipo, esta entrega consigue llevar varios de los elementos más reconocibles de Grand Theft Auto a una escala extraordinaria. La historia de Jason y Lucia, la riqueza de sus escenarios y la cantidad de posibilidades que ofrece hacen parte de una experiencia que consideramos sobresaliente y que, tras esas más de 90 horas, nos lleva a darle la máxima calificación.

Las puntuaciones de Metacritic y OpenCritic pueden cambiar a medida que se publiquen nuevos análisis, pero el panorama inicial ya es contundente. Después de trece años, Rockstar vuelve a poner a Grand Theft Auto en el centro de la conversación y consigue algo que parecía tan difícil como la propia espera: convertir el lanzamiento de GTA VI en un acontecimiento para toda la industria.

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La prensa ya dio su veredicto y las primeras calificaciones lo colocan en la élite de los videojuegos. Desde Volk Games – Noticias Caracol, nuestra nota también está sobre la mesa: 10/10 para una experiencia que, después de más de 90 horas, nos parece perfecta.

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