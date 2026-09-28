INFINITY: HEXADOME TACTICS | RESEÑA: Estrategia y cartas en la arena

Adaptar un juego de mesa con un universo tan marcado como Infinity puede ser complicado. Sin embargo, Infinity: HexaDome Tactics no intenta trasladar directamente la experiencia del wargame creado por Corvus Belli. En su lugar, toma uno de los elementos de su universo, el deporte de Aristeia, y lo convierte en el centro de una propuesta de estrategia táctica por turnos.

El resultado es un juego para PC disponible a través de Steam que apuesta buena parte de su experiencia al multijugador competitivo, aunque también cuenta con una campaña para un jugador. La idea central es bastante sencilla: dos equipos de Aristos, los campeones que participan en este deporte, se enfrentan dentro del Hexadome buscando controlar zonas determinadas de la arena.

El concepto funciona porque el objetivo no consiste simplemente en eliminar al equipo contrario. Los combates son un medio para conseguir el verdadero propósito de cada encuentro: controlar los objetivos y conseguir dos de las tres zonas disponibles. Esto hace que cada enfrentamiento tenga una lectura diferente y obliga a pensar más allá del daño que se puede provocar.



Las reglas del Hexadome

La arena está dividida en casillas hexagonales y las zonas de control se activan una por una. Para conquistar una de ellas, basta con tener más integrantes dentro del área cuando termina la ronda de turnos. Si ambos equipos tienen la misma cantidad de personajes disputando el objetivo, la zona permanece sin dueño y se juega otra ronda.

Las reglas del Hexadome Cortesía: Blindspot Games

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Este detalle cambia bastante la forma de entender los enfrentamientos. Derrotar a un rival puede ser útil, pero no necesariamente es el objetivo principal. Un personaje abatido deja de contar para la disputa de la zona y regresa en la siguiente ronda, aunque con una penalización de acciones en su turno inicial.

La propuesta se apoya entonces en cuatro grandes tipos de funciones para los personajes: combate cuerpo a cuerpo, ataques a distancia, control y soporte. Cada Aristo tiene habilidades diferentes y esto permite construir equipos con aproximaciones muy distintas.

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Durante los combates es posible empujar enemigos fuera de una zona, congelarlos para impedir su movimiento, curar aliados, aumentar estadísticas o incluso teletransportarse. Son herramientas que adquieren valor dependiendo de la situación y, sobre todo, de la posición de los personajes.

Pensar antes de actuar

Cada personaje cuenta con dos puntos de acción durante su turno. Estos pueden utilizarse para desplazarse, atacar, utilizar habilidades, establecer vigilancia o sacar cartas del mazo mediante la acción de expectación.

El movimiento tiene un rango determinado y es posible utilizar el segundo punto de acción para ampliar la distancia. Los ataques, por su parte, solo pueden realizarse una vez por turno, mientras que sus características dependen del personaje utilizado.

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La vigilancia añade otra capa interesante porque permite atacar fuera del turno propio. Si un enemigo atraviesa el área que el personaje está vigilando, puede recibir daño inmediatamente. Esto convierte el posicionamiento en una parte fundamental del combate, ya que no solo importa dónde está un personaje, sino también qué zonas puede controlar con sus capacidades.

Las habilidades especiales terminan de diferenciar a los Aristos. Cada uno cuenta con dos habilidades cuyos efectos varían dependiendo del personaje. Esto hace que aprender las posibilidades de cada integrante sea importante para aprovechar realmente la composición del equipo.

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La limitación de los puntos de acción también genera tensión. En muchas situaciones habrá que escoger entre moverse, atacar, utilizar una habilidad o preparar una posición. No siempre será posible hacer todo lo que se quiere, y esa restricción es precisamente una de las bases de la estrategia.

Las cartas cambian las reglas

Si la estructura táctica es el primer gran componente de Infinity: HexaDome Tactics, las cartas de expectación son probablemente el elemento que más modifica cada enfrentamiento.

Las cartas cambian las reglas Cortesía: Blindspot Games

Cada personaje aporta su propio conjunto de cartas y, por lo tanto, la composición del equipo también determina las posibilidades del mazo. Estas cartas pueden servir para recuperar vida o armadura, eliminar estados alterados y conseguir diferentes ventajas durante el combate.

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Algunas opciones son más costosas y pueden requerir sacrificar puntos de vida del personaje para activar sus efectos. Esto introduce decisiones interesantes porque una ventaja inmediata puede tener consecuencias sobre la supervivencia del Aristo.

Las cartas no consumen puntos de acción, por lo que pueden utilizarse dentro del mismo turno junto con las acciones normales. Esto permite crear combinaciones entre movimiento, ataques, habilidades y cartas, aumentando considerablemente la cantidad de decisiones disponibles.

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Cada héroe también tiene una carta definitiva que puede aparecer durante el enfrentamiento. Se trata de movimientos exclusivos y especialmente poderosos que pueden cambiar el rumbo de una partida. Aunque cualquier miembro del equipo puede utilizar la carta una vez obtenida, el Aristo al que pertenece debe permanecer de pie.

Aquí aparece uno de los aspectos más interesantes del diseño: incluso cuando parece que una partida está decidida, todavía existe espacio para una remontada.

Una campaña para conocer a los Aristos

La campaña funciona como una puerta de entrada al sistema de juego y, al mismo tiempo, presenta el universo de Infinity: HexaDome Tactics.

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La historia se desarrolla dentro y fuera de la arena mediante un formato de novela gráfica que incluye decisiones capaces de modificar ligeramente los acontecimientos. No existe un grupo fijo de héroes durante toda la campaña y las relaciones entre los personajes pueden resultar inesperadas, incluso colocando en el mismo equipo a figuras que podrían parecer rivales.

La campaña está dividida en cuatro actos con varios capítulos y puede durar aproximadamente entre 12 y 20 horas, dependiendo del ritmo con el que se superen los encuentros.

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La historia gira alrededor de las rivalidades, alianzas y situaciones que ocurren alrededor del deporte, incluyendo las acciones de los directivos que buscan incrementar la audiencia y popularidad del espectáculo. Los doce personajes presentan personalidades y diseños diferenciados, algo que ayuda a que el reparto tenga identidad propia.

Además, la campaña cumple una función importante: enseñar las reglas. Los primeros capítulos sirven como tutorial y explican progresivamente los elementos fundamentales del combate mientras introducen al jugador en el trasfondo del Hexadome.

Una dificultad que exige atención

La inteligencia artificial puede cometer errores ocasionalmente, pero la dificultad de la campaña mantiene al jugador atento. No se trata de una experiencia que busque frustrar constantemente, aunque tampoco permite avanzar sin pensar.

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Incluso con una ventaja aparentemente segura, el rival puede encontrar oportunidades para cambiar la situación. Esto refuerza la importancia de analizar cada movimiento antes de ejecutarlo.

El diseño de los enfrentamientos también hace que el juego tenga una sensación competitiva bastante marcada. Al disputarse espacios limitados y existir una cantidad determinada de acciones, sacar a un rival de una zona en el momento adecuado puede sentirse como una jugada decisiva.

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Es precisamente esa estructura la que hace comprensible que la experiencia pueda tener potencial para un entorno competitivo. El juego genera tensión alrededor de los objetivos y no solamente alrededor de las bajas.

Multijugador y futuro competitivo

El verdadero enfoque de Infinity: HexaDome Tactics está en su vertiente multijugador. Existen partidas contra inteligencia artificial, amigos o jugadores desconocidos, tanto en enfrentamientos amistosos como competitivos.

El problema señalado por la experiencia analizada está relacionado con la cantidad de jugadores disponibles. Encontrar una partida clasificatoria puede tomar tiempo incluso en encuentros uno contra uno, y el sistema de torneos tampoco parece tener una actividad especialmente amplia.

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Las partidas privadas utilizan un código que se comparte con los amigos, en lugar de utilizar directamente la lista de amigos de Steam. Por otro lado, no se reportaron problemas de conexión y los encuentros funcionaron sin inconvenientes.

El balance de los personajes permite realizar composiciones sin restricciones específicas. Esto deja libertad para construir equipos según la estrategia de cada jugador, aunque también significa que una composición poco equilibrada puede terminar perjudicando al propio equipo.

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El repertorio de Aristos puede sentirse reducido para un juego con una orientación competitiva. Algunos personajes están bloqueados inicialmente en el multijugador y se desbloquean utilizando la moneda interna que se obtiene al jugar y completar misiones.

No hay microtransacciones, mientras que se han planteado nuevos personajes mediante DLC. El material proporcionado señala que queda por ver cómo funcionará este modelo cuando el reparto sea más amplio.

Apartado visual

Visualmente, Infinity: HexaDome Tactics apuesta por personajes detallados y fácilmente reconocibles. Los doce Aristos tienen diseños diferenciados y una identidad visual propia, algo especialmente importante cuando cada uno desempeña funciones diferentes dentro del equipo.

Apartado visual Cortesía: Blindspot Games

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La comparación proporcionada con DOTA 2 sirve para contextualizar el resultado visual. No se trata de modelados especialmente impresionantes desde el punto de vista técnico, pero sí están bien construidos y cuentan con un nivel de detalle adecuado.

En las pruebas realizadas con una GTX 1650 y un Core i5 de novena generación, el juego asignó por defecto una calidad de texturas baja. En la mayor parte del tiempo el rendimiento se mantuvo entre 50 y 60 cuadros por segundo, aunque determinadas secuencias, como los derribos, provocaron caídas apreciables en la tasa de cuadros.

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Con equipos más potentes, los efectos y detalles visuales mostrados en otros gameplays lucen considerablemente mejor.

Sonido y presentación

El apartado sonoro acompaña bien la acción. Durante los encuentros hay público reaccionando a lo que sucede en la arena, un comentarista y líneas de diálogo de los personajes. Las actuaciones de los Aristos aportan personalidad durante los enfrentamientos.

La principal ausencia está en las secciones presentadas como novela gráfica, que no cuentan con actuación de voz. Aun así, esto no afecta directamente a los combates.

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El juego también dispone de varias opciones de personalización y ofrece textos en español castellano, con una traducción que mantiene un lenguaje bastante neutral y evita modismos difíciles de entender.

Hay además un detalle importante relacionado con la producción: los desarrolladores confirmaron el uso de IA generativa en algunas ilustraciones utilizadas en las pantallas de novela gráfica, mientras que la voz del comentarista es sintetizada. Es un aspecto que forma parte de la presentación del juego y que puede ser relevante para jugadores que tengan una posición definida frente a este tipo de herramientas.

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Una mezcla que funciona

Infinity: HexaDome Tactics combina estrategia por turnos, control de zonas, habilidades de personajes, construcción de mazos y elementos competitivos sin que el resultado se sienta completamente fragmentado.

La clave está en que todos estos sistemas apuntan hacia el mismo objetivo. Las habilidades ayudan a controlar la arena, las cartas modifican las posibilidades durante el turno y los puntos de acción obligan a priorizar. Todo termina conectado con las zonas que deben conquistarse.

No es un juego pensado para avanzar sin prestar atención. Su propuesta exige conocer las posibilidades de cada Aristo y entender cuándo conviene atacar, desplazarse, defender una posición o gastar una carta.

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Por eso mismo, su atractivo depende bastante del interés que tenga cada jugador por este tipo de experiencias. Quien busque una propuesta táctica competitiva encontrará un sistema con suficiente profundidad para experimentar con composiciones y estrategias. Para quienes no disfruten de este género, la cantidad de decisiones puede convertirse en una barrera.

Conclusión

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Infinity: HexaDome Tactics es una buena entrada al universo de Infinity desde una perspectiva diferente al juego de mesa. Su combinación de estrategia, control de zonas, cartas y habilidades funciona especialmente bien para quienes disfrutan pensar cada movimiento.

Vale la pena jugarlo si buscas una experiencia táctica con orientación competitiva y estás dispuesto a aprender sus sistemas. La campaña ofrece una forma accesible de empezar, mientras que el multijugador representa el verdadero espacio para aprovechar todo su potencial.

Calificación Infinity: HexaDome Tactics volkgames

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