Confirman que el cuerpo del soldado asesinado en enfrentamiento en El Tambo fue recuperado

Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, de la Tercera División del Ejército Nacional quedaron envueltas en combates con la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc este 27 de septiembre. En el marco de estos enfrentamientos, el soldado Idel José Torres Herrera falleció entre el fuego cruzado. Durante un ataque de drones y armas de largo alcance, los integrantes del grupo ilegal se llevaron el cuerpo del soldado profesional. Su familia, desde Valledupar, hizo un pedido de ayuda a las autoridades para que se esforzaran todo lo posible en sus gestiones. En la tarde de este lune se confirmó que el cuerpo fue recuperado. Ahora será trasladado a Medicina Legal para establecer su identidad y que, en efecto, correponda al soldado.



Fuentes confirmaron a Noticias Caracol que el cuerpo del soldado fue recuperado tras horas de mediación. Mientras que la familia del soldado pedía ayuda, organismos internacionales como la Cruz Roja, la Defensoría y la Iglesia católica mediaron para poder devolver el cuerpo a los padres que lloran la muerte de su hijo, así como a su esposa, que queda viuda y con un bebé de 12 días de nacido. Con él, se van proyectos de vida, así como la posibilidad que hoy pierde de conocer a su primogénita.

Julieth Amaya, esposa del soldado, le contó a Noticias Caracol que los organismos internacionales la “llamaron una sola vez” y ha tenido que llamar desde su celular para saber en qué va el proceso. “Que me digan la verdad, que no me echen mentira. Ellos a mí no me habían dicho que la guerrilla tenía el cuerpo de mi esposo”. En medio del dolor, Julieth se dio cuenta de que su pareja había pedido permiso, pero no fue autorizado por el ritmo de trabajo y las entradas y salidas del helicóptero en la zona. La promesa fue que entonces saldría de permiso en diciembre. “Mi gorda, cuídame mi peladita, yo voy a estar llamándote, yo quiero ir a conocer a mi bebé en diciembre, yo la voy a llevar al parque, voy a pasear con ella”, le decía José Torres en sus comunicaciones.

Idelfonso Torres es el papá del soldado. Recuerda vívidamente que desde el Ejército les informaron que temprano ese domingo hubo un enfrentamiento y que su hijo fue el único afectado, pero todavía no había sido recogido ni sacado de la montaña. Por otro lado, la institución informó sobre el hecho en sus canales oficiales y rechazó con contundencia el acto de sustraer el cuerpo. Lo que más pide es: “A los que lo tengan que por favor nos entreguen el cuerpo de nuestro de nuestro hijo, que me entreguen el cuerpo de nuestro hijo, que estamos muy angustiosos aquí toda la familia”. Pero para él la fecha que más quedará en su memoria será el 26 de septiembre, un día antes de la muerte de José. Ese día, don Idelfonso cumplió años y su hijo lo llamó contento para felicitarlo.



La esposa de José, por su parte, recuerda con dolor que en la mañana de la triste noticia ella estaba acosada esperando el habitual mensaje que su esposo le enviaba para desearle los buenos días. Pero ese momento no llegó.



¿Quién era el soldado José Torres? Así lo recuerda su familia

Su esposa, Julieth, lo recuerda como una persona excelente, nada problemática. “Él me ayudaba en todo. Era un buen esposo”, relató. Hoy recuerda que su pareja siempre quiso tener a “su princesa, la luz de sus ojos”, una pequeña que ahora queda en el mundo como parte de un legado que, sin pensarlo, José dejó muy pronto en este mundo. “Mami, yo quiero mi princesa, yo le voy a hacer una casa, que si a mí me llega a pasar algo, le queda la casita a mi princesa”, preveía.

María Paula Rodríguez Rozo

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