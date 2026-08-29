Presidente de la Espriella va a proponer reducir hasta en un 50% el valor de las multas de tránsito.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció a través de su cuenta de X que piensa proponer ante el Congreso de la República que se reduzca hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito. "Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana", dijo, y añadió que planea reducir el costo de las licencias de conducción y aumentar su vigencia de ocho a diez años.

Cabe resaltar que el valor de las multas de tránsito en Colombia está regulado principalmente por la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), específicamente en su artículo 131, que define las sanciones en salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). También, esta ley establece que los conductores pueden obtener un descuento de hasta el 50% si pagan la multa los cinco días posteriores a la infracción y si asisten a un curso sobre normas de tránsito.

En ese sentido, De la Espriella aseguró que hay "monopolios" alrededor de los cursos, y que buscará que las autoridades de tránsito sea quienes los impartan directamente: "Voy a acabar con el absurdo requisito de la llamada 'casa cárcel' para habilitar los Centros Integrales de Atención y con las barreras que han favorecido monopolios alrededor de los cursos para obtener descuentos en las multas. Buscaré reducir en un 25 % el costo asociado a estos cursos y fortalecer a las autoridades de tránsito para que puedan impartirlos directamente".



Inció, además, que busca "ponerle freno al negocio de las fotomultas", por medio del endurecimiento de los controles para su autorización. "Para mí primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo. También estableceré parámetros claros para la calibración de los equipos, para evitar que los colombianos terminen pagando multas producto de mediciones defectuosas. Voy a ordenar una revisión integral del RUNT y el SIMIT para identificar duplicidades y buscar eliminar o reducir sustancialmente las tarifas que les cobran a los colombianos", señaló el mandatario.



Otra de sus propuestas será "revisar el costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluyendo la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para los vehículos nuevos. Mi propósito es claro: reducir cargas y costos innecesarios para la gente. No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano. Donde encuentre monopolios, sobrecostos, trámites absurdos o negocios montados alrededor de la necesidad de la gente, voy a actuar".

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Para 2026, multas como conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción o con la licencia vencida cuesta 337.385 pesos, y se puede reducir a 168.700 pesos si paga en los primeros cinco días hábiles. Asimismo, estacionar un vehículo en sitios prohibidos o conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida, otras de las infracciones más comunes, genera una multa de 633.232 pesos, que puede quedar hasta en 316.600 pesos con el descuento del 50%.

LAURA VALENTINA MERCADO

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