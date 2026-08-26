Latinoamérica rompe récords en gaming y una iniciativa busca conquistar a más jugadores

Cada agosto, los videojuegos tienen una fecha especial marcada en el calendario. El Día del Gamer, que se celebra cada 29 de agosto desde 2008, se convirtió en una oportunidad para reconocer a una comunidad que hace tiempo dejó de ser un pequeño nicho de entretenimiento.

Hoy, jugar videojuegos forma parte de la rutina de millones de personas. Algunos buscan competir al máximo nivel, otros encuentran allí una forma de compartir con amigos y muchos convierten esa afición en una oportunidad para crear contenido, hacer streaming o incluso construir una carrera profesional.

Y Latinoamérica tiene cada vez más peso dentro de ese panorama.



Una región que no deja de crecer

El mercado gamer latinoamericano atraviesa un momento especialmente importante. De acuerdo con el Global Games Market Report 2025 de Newzoo, durante 2025 la región llegó a 372,3 millones de jugadores, lo que representa un crecimiento interanual del 4,5 %.

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Pero la cantidad de jugadores no es el único dato que llama la atención. Latinoamérica también generó cerca de US$ 8.300 millones en ingresos relacionados con videojuegos, ubicándose entre las cinco regiones más relevantes del mercado mundial.

La penetración del gaming también demuestra hasta qué punto los videojuegos forman parte de la vida cotidiana. El 69 % de la población conectada de Latinoamérica juega en al menos una plataforma, mientras que el 46 % realiza algún tipo de gasto relacionado con el gaming.

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Esto muestra una transformación importante: ya no se trata únicamente de cuántas personas juegan, sino de una comunidad que participa activamente en un ecosistema cada vez más amplio.

Una generación que está cambiando la forma de jugar

El crecimiento también tiene un componente generacional. Según el estudio PGB Latam, presentado durante Gamescom Latam, la Generación Z representa actualmente el 47,5 % del mercado gamer latinoamericano, con un crecimiento del 12,2 % frente al año anterior.

Para esta generación, el videojuego puede ser mucho más que sentarse frente a una pantalla. Las partidas también funcionan como espacios para socializar, consumir contenido y conectar con otras personas.

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A esto se suman actividades que hace algunos años ni siquiera tenían el mismo nivel de reconocimiento dentro de la industria. Los esports, el streaming y la creación de contenido abrieron nuevas posibilidades profesionales alrededor de los videojuegos.

Con una comunidad más grande y diversa, también cambian las necesidades de los jugadores. La experiencia ya no depende únicamente del título elegido, sino de todo el ecosistema tecnológico que acompaña cada partida.

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Un mouse puede marcar la diferencia en la precisión. Un teclado influye en la velocidad de respuesta. Un buen sistema de audio puede cambiar la inmersión y también aportar información importante durante una partida competitiva.

Y es precisamente en este punto donde aparece una de las principales novedades de la celebración del Mes del Gamer.

La iniciativa que Logitech G trae durante agosto

Logitech G impulsa una nueva edición de los Logitech G Play Deal Days, una iniciativa regional que busca acercar tecnología de alto rendimiento a una mayor cantidad de jugadores durante el Mes del Gamer.

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La campaña se desarrolla del 1 al 31 de agosto de 2026 en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica y Guatemala, con beneficios especiales, sorteos y premios semanales.

La propuesta llega en un momento en el que el crecimiento de la comunidad gamer latinoamericana también está aumentando el interés por contar con mejores herramientas para jugar, crear contenido y competir.

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De acuerdo con Diego León, Country Manager de Logitech para Colombia, el objetivo está relacionado precisamente con reducir las barreras para que más personas puedan disfrutar del gaming.

“En el Día del Gamer celebramos a una comunidad que no deja de crecer en toda la región”, señala el ejecutivo, quien destaca que la tecnología no debería convertirse en una barrera para disfrutar del gaming en su máximo potencial.

La campaña busca así conectar dos fenómenos que avanzan de manera paralela: el crecimiento de los jugadores latinoamericanos y la necesidad de contar con tecnología que acompañe esa evolución.

El gaming latinoamericano gana peso

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Los números ayudan a dimensionar el cambio. Con 372,3 millones de jugadores y unos US$ 8.300 millones en ingresos durante 2025, Latinoamérica se consolidó como uno de los mercados importantes dentro de la industria global.

Además, el crecimiento de la Generación Z y la expansión de actividades como los esports, el streaming y la creación de contenido muestran que el vínculo con los videojuegos continúa evolucionando.

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El Día del Gamer, entonces, representa algo más que una fecha para celebrar. También sirve para poner sobre la mesa el tamaño que alcanzó una comunidad que juega, compite, crea contenido y encuentra nuevas formas de relacionarse alrededor de los videojuegos.

Mientras Latinoamérica continúa aumentando su presencia dentro del mercado mundial, iniciativas como los Logitech G Play Deal Days buscan aprovechar este momento para acercar herramientas y experiencias tecnológicas a una comunidad que sigue creciendo y que cada vez tiene más peso dentro del gaming global.

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