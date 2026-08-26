Rockstar responde a las filtraciones de GTA 6 y revela el impacto del caso CyberLeek

Durante años, Rockstar Games ha construido una relación particular con el misterio. Cada tráiler, captura o pequeño detalle de Grand Theft Auto VI ha sido tratado como un acontecimiento, mientras el estudio mantenía bajo control cada fragmento de información sobre el juego.

Por eso, lo ocurrido durante agosto resulta especialmente delicado. En cuestión de días, internet pasó de esperar un nuevo vistazo oficial a GTA 6 a recibir una sucesión de videos aparentemente procedentes de una versión de desarrollo del juego.

El material comenzó a circular el 18 de agosto bajo el nombre de CyberLeek, una identidad cuya naturaleza todavía no está públicamente establecida: podría tratarse de una persona, un grupo o incluso diferentes individuos utilizando el mismo nombre. Lo que sí está claro es que el contenido publicado provocó una reacción legal inmediata por parte de Take-Two Interactive, compañía matriz de Rockstar.



Una filtración que fue mucho más allá de un video

Los primeros materiales mostraban a Jason realizando actividades que hasta entonces no habían sido presentadas oficialmente: conducción, combates, minijuegos y diferentes recorridos por Vice City y Leonida.



Con el paso de los días aparecieron nuevos fragmentos, imágenes del mapa y otras escenas. Algunos elementos han sido considerados señales importantes de autenticidad, aunque eso no significa que cada afirmación asociada a las filtraciones esté confirmada por Rockstar. De hecho, una de las claves para entender el caso es separar el material que parece legítimo de las historias y amenazas publicadas alrededor de él.

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CyberLeek acompañó sus publicaciones con un manifiesto en el que criticaba determinadas prácticas de la industria. Entre sus exigencias estaban eliminar las preventas digitales, rechazar determinados modelos de DLC para experiencias de un jugador y exigir modos offline en los juegos single player.

El discurso intentaba presentar las filtraciones como una forma de protesta contra lo que CyberLeek considera prácticas "anti-consumidor". Sin embargo, la campaña también estuvo vinculada a la promoción de una criptomoneda asociada al nombre CyberLeek, algo que generó todavía más cuestionamientos sobre sus verdaderas motivaciones.

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Incluso Stop Killing Games, movimiento al que CyberLeek intentó asociar parte de su discurso, se desmarcó públicamente de las filtraciones y rechazó que sus argumentos fueran utilizados para justificar la publicación de material robado.

La presión llegó hasta Microsoft y Discord

Mientras los videos continuaban apareciendo, Take-Two pasó de los reclamos de copyright a una estrategia mucho más directa.

El 20 de agosto presentó solicitudes de citación ante un tribunal federal de Nueva York para obtener información que pudiera ayudar a identificar a quienes estaban detrás de las cuentas, servidores y canales utilizados para distribuir las filtraciones. Entre los datos solicitados se encuentran información de cuentas, direcciones IP, números telefónicos y otros identificadores relacionados con Microsoft y Discord. Las solicitudes establecieron el 4 de septiembre como fecha para entregar la información requerida.

La investigación también dejó algo claro: aunque CyberLeek se ha convertido en el nombre más conocido de esta operación, su identidad real continúa sin confirmarse públicamente. Además, varias cuentas que aparecieron en X asegurando representar al filtrador fueron señaladas como falsas.

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Durante uno de los momentos más comentados de la semana, CyberLeek llegó a afirmar que contaba con una especie de "interruptor de hombre muerto": si era localizado o detenido, supuestamente el juego completo sería liberado automáticamente en internet en un plazo de 24 horas.

La afirmación provocó una enorme reacción en redes, pero es importante tratarla como lo que es: una amenaza atribuida al propio CyberLeek, no un mecanismo cuya existencia haya sido demostrada públicamente. De hecho, posteriormente surgieron reportes que cuestionan la autenticidad de ese supuesto sistema.

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Rockstar finalmente rompe el silencio

Después de varios días en los que la conversación estuvo dominada por las filtraciones, Rockstar Games finalmente decidió pronunciarse.

El estudio publicó un mensaje dirigido a la comunidad en el que reconoce el impacto que tuvieron los acontecimientos de la última semana sobre el equipo de desarrollo. Rockstar calificó la situación como "desgarradora" y dejó claro que la manera en que los jugadores conocieran el juego nunca estuvo pensada para ocurrir de esta forma.

Traducción del comunicado de Rockstar Games:

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Queridos todos:

Sabemos que muchos de ustedes han estado esperando saber de nosotros respecto a los acontecimientos de la última semana. Sería quedarse corto decir que tener videos de gameplay de Grand Theft Auto VI filtrados de esta manera ha sido desgarrador para nuestro equipo, y obviamente no es así como pretendíamos que vieran el juego después de todo este tiempo.

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Lamentamos mucho que todo haya tardado tanto como ha tardado —desde terminar el juego, que ya está casi listo, hasta compartir más detalles y gameplay oficial, y ofrecerle a la comunidad todo lo que quiere saber.

Estamos muy emocionados de que todos puedan ver el vistazo extendido de mañana. Nos ha tomado más tiempo del que queríamos tenerlo listo, pero, como ocurre con todo lo que hacemos, necesitamos superar sus expectativas y estamos decididos a ofrecerlo al nivel que esperan y merecen.

Aunque es desafortunado que la experiencia de juego que pretendíamos ofrecer pueda verse afectada ahora por algunos spoilers, esperamos que todos esperen un poco más para experimentar el juego por ustedes mismos el 19 de noviembre.

Queremos agradecer a todos en la comunidad que se han comunicado con mensajes de apoyo durante esta última semana. Sus palabras han significado más para este equipo de lo que pueden imaginar. En última instancia, hacemos este juego para ustedes y, sin ustedes, no tendríamos el privilegio de hacer videojuegos.

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Esperamos poder compartir más con ustedes muy pronto.

Atentamente,

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Rockstar Games

El mensaje llega justo antes del evento que Rockstar ya tenía programado: “Grand Theft Auto VI: An Extended Look”, previsto para el 27 de agosto. El material se estrenará en Netflix a las 3:00 p. m. ET y posteriormente llegará al canal oficial de Rockstar en YouTube y al sitio de GTA VI.

La compañía mantiene además la fecha de lanzamiento del juego para el 19 de noviembre de 2026, en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Lo ocurrido deja una situación bastante particular. Las filtraciones pueden haber revelado fragmentos de un proyecto que Rockstar llevaba años protegiendo, pero también han demostrado que una parte importante de lo que circula alrededor de CyberLeek continúa siendo imposible de verificar.

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La discusión sobre preservación, distribución digital y prácticas de la industria puede existir y merece debate. Pero utilizar material obtenido sin autorización para presionar a un estudio, amenazar con publicar una versión completa del juego o convertir una filtración en una campaña de promoción financiera es otra cuestión.

Ahora Rockstar tiene la oportunidad de recuperar el control de la conversación. Y, paradójicamente, después de tantos meses esperando información oficial, el público tendrá que decidir si quiere seguir buscando cada filtración que aparezca en redes o esperar apenas un poco más para conocer GTA VI de la manera en que sus creadores realmente querían mostrarlo.

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