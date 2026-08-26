Gamescom 2026 dejó una lluvia de anuncios y una sorpresa que nadie esperaba ver

Colonia volvió a convertirse en uno de los puntos de encuentro más importantes para la industria de los videojuegos. Antes de que los jugadores recorran los pabellones de Gamescom 2026, una tradición ya conocida se encargó de subir la temperatura: Opening Night Live.

La gala, presentada por Geoff Keighley, reunió durante más de dos horas una larga lista de proyectos que buscan quedarse con la atención de la comunidad durante los próximos meses y años. Hubo espacio para nuevas propuestas, franquicias reconocidas, grandes producciones y algunos regresos que despertaron especial interés.

El evento también dejó claro que 2026 y 2027 tendrán un calendario bastante cargado. Algunas aventuras ya tienen fecha de lanzamiento, mientras otras todavía permanecen en desarrollo sin un día concreto para llegar a las tiendas digitales.



Entre los nombres que aparecieron durante la presentación estuvieron Tides of Annihilation, Final Fantasy VII Revelation y una nueva expansión de The Witcher 3: Wild Hunt. Sin embargo, la gala fue mucho más allá de esos proyectos que ya habían sido anunciados previamente.



Acción, estrategia y mundos que buscan sorprender

Publicidad

Uno de los primeros proyectos en aparecer fue Nodus Fall, una propuesta de HoYoverse que se aleja de la estética anime habitual de buena parte de sus producciones para apostar por una fantasía oscura.

El título plantea combates cooperativos contra criaturas mitológicas, donde la coordinación entre los integrantes del grupo tendrá un papel importante para superar los enfrentamientos.

Publicidad

Ubisoft también llevó una de sus franquicias más reconocidas hacia un terreno diferente con Rainbow Six Tactics. En lugar de los tradicionales enfrentamientos en primera persona, esta propuesta apuesta por la estrategia por turnos y la administración de un escuadrón.

Su lanzamiento está previsto para 2027 en PC, PS5 y Xbox Series. Será una experiencia individual y no tendrá sistemas de monetización dentro del juego.

Mientras tanto, Gears of War: E-Day mostró nuevas escenas centradas en su apartado narrativo. The Coalition mantiene su lanzamiento para el 6 de octubre de 2026 en Xbox y PC.

La presentación también permitió conocer más de ANANTA, el RPG urbano de mundo abierto de Naked Rain y NetEase Games. El título, que ha sido comparado en diferentes ocasiones con un GTA de estética anime, llegará mundialmente el 15 de enero de 2027 a PS5, PC, iOS y Android.

Publicidad

Los regresos también tuvieron su momento

La nostalgia fue otro de los ingredientes de Opening Night Live.

Publicidad

Rayman Legends Retold presentó nuevas secuencias de juego antes de su lanzamiento, programado para el 1 de octubre en Steam, PS5, Xbox Series y Switch 2. El tráiler permitió ver enfrentamientos contra jefes y cambios realizados en el diseño de algunos niveles.

Capcom, por su parte, mostró el primer material de juego de Mega Man: Dual Override desde su anuncio en The Game Awards del año pasado. La compañía presentó a Twinkle Girl y confirmó también la presencia de Proto Man.

Además, Capcom anunció una colaboración entre Pragmata y Mega Man, recuperando una teoría que durante años circuló entre algunos jugadores sobre una posible conexión entre ambos proyectos.

SEGA también continúa explorando el regreso de sus franquicias clásicas. Crazy Taxi: World Tour confirmó modos multijugador y abrió las inscripciones para una prueba de red cerrada. Su lanzamiento está previsto para 2027 en PC, PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.

Publicidad

Fantasía, estrategia y mundos abiertos

La variedad fue uno de los elementos más evidentes de la presentación.

Publicidad

Game of Thrones: War for Westeros confirmó su llegada a Steam a comienzos de 2027. El juego de estrategia en tiempo real permitirá controlar ejércitos de los Stark, Lannister y Targaryen, además de las fuerzas de los muertos bajo el mando del Rey de la Noche.

Por otro lado, Warlock: Dungeons & Dragons mostró por primera vez gameplay de su mundo abierto de fantasía oscura. Su protagonista, Kaatri, puede utilizar hechizos para alterar el entorno, interactuar con elementos del escenario y combinar ingredientes para crear diferentes efectos durante los combates.

También hubo espacio para Metro 2039, que regresó con nuevas escenas de combate, sigilo, armas y exploración tanto en los túneles como en la superficie de su Moscú postapocalíptico. El lanzamiento continúa previsto para febrero de 2027 en PC, PS5 y Xbox Series.

Y si de mundos particulares se trata, Showa American Story volvió a mostrar su peculiar visión de unos Estados Unidos postapocalípticos culturalmente colonizados y comprados por Japón. El proyecto continúa en desarrollo para Steam y PS5, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Publicidad

Y entonces llegó una de las grandes sorpresas de la noche

Después de recorrer nuevos proyectos, franquicias conocidas y varios lanzamientos programados para los próximos meses, Gamescom 2026 guardaba todavía espacio para uno de los anuncios más llamativos de la presentación.

Publicidad

Ubisoft confirmó un remake de Heroes of Might and Magic 3, el clásico de estrategia lanzado originalmente en 1999.

El proyecto está siendo reconstruido completamente en 3D y tiene previsto su lanzamiento para 2027 en PC, PlayStation y Xbox.

El regreso de esta entrega supone llevar uno de los referentes históricos de la estrategia a una nueva generación, aunque la información presentada durante la gala todavía mantiene varios detalles bajo reserva.

Pero Heroes of Might and Magic 3 no fue el único anuncio importante que dejó la segunda mitad del evento.

Publicidad

Más fechas y proyectos para tener en el radar

LEGO Skylines fue presentado oficialmente después de varias filtraciones. La propuesta combina construcción y gestión urbana con el universo LEGO, permitiendo levantar ciudades, establecer reglas y modificar diferentes elementos de los escenarios.

Publicidad

Llegará a PC, PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2, aunque todavía no tiene fecha de estreno.

No Law, el RPG de acción y mundo abierto de Neon Giant y Krafton, también mostró su ambientación ciberpunk en Porto Desejo. Su lanzamiento está previsto para algún momento de 2027 en PC, PS5 y Xbox Series.

Por su parte, Petit Planet, otra propuesta de HoYoverse, apuesta por una experiencia de simulación de vida en la que será posible cuidar un pequeño planeta, desarrollar su biodiversidad y relacionarse con sus habitantes. Su lanzamiento está previsto entre finales de diciembre de 2026 y marzo de 2027.

Tides of Annihilation regresó con nuevas secuencias de combate y enfrentamientos contra enormes jefes, aunque continúa sin fecha de estreno. El juego llegará a PC mediante Steam, PS5 y Xbox Series.

Publicidad

Finalmente, Square Enix volvió a mostrar Final Fantasy VII Revelation, tercera entrega del proyecto remake de Final Fantasy VII, con las gigantescas Armas como protagonistas del nuevo tráiler. El lanzamiento continúa previsto para el segundo trimestre de 2027 en PC, PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.

Geralt todavía tenía una carta bajo la manga

Publicidad

CD Projekt RED reservó uno de los anuncios finales para el universo de Geralt de Rivia. The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past llevará al protagonista hasta Letten, tierra natal de Jaskier, en una nueva aventura que llegará como expansión de pago en 2027 para PC, PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.

La expansión añadirá nuevas criaturas, mutágenos y un arma inédita: una cadena.

Pero la sorpresa relacionada con Geralt no terminó ahí. CD Projekt RED también confirmó The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, una revisión del RPG de 2015 que llegará como actualización gratuita el 29 de septiembre de 2026 para quienes ya poseen el juego.

Esta versión incorporará mejoras gráficas y técnicas, cambios en combate y movimiento, nuevas animaciones, remates adicionales, una cámara adaptativa, árboles de habilidades rediseñados y compatibilidad con modificaciones creadas por jugadores en distintas plataformas.

Publicidad

Gamescom 2026 apenas comienza, pero Opening Night Live ya dejó una señal clara: el calendario gamer de los próximos meses y años viene cargado de grandes regresos, nuevas franquicias y proyectos capaces de despertar la nostalgia de toda una generación.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.