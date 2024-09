League of the Americas: El futuro de LoL Esports se reinventa

Riot Games ha revelado emocionantes detalles sobre la creación de la League of the Americas, una liga regional que marcará un nuevo capítulo en la historia de LoL Esports. Esta liga, que comenzará en 2025, promete unificar a las antiguas LCS, LLA y CBLOL bajo un mismo techo competitivo, elevando el nivel de juego en la región y trayendo consigo un formato único con tres emocionantes splits.

Una liga con tres etapas y un enfoque renovado

El nuevo formato de la League of the Americas ofrecerá tres splits diseñados para mantener la intensidad a lo largo del año. El Split 1 comenzará con un torneo de bienvenida donde los equipos competirán con estrategias innovadoras en el modo Fearless Draft, ofreciendo a los fans partidas frescas y dinámicas. El Split 2 permitirá que los equipos perfeccionen sus habilidades y fortalezcan la conexión con sus seguidores, mientras que el Split 3 aumentará la competencia con enfrentamientos intensos que decidirán quiénes obtendrán los codiciados lugares para Worlds.

El sistema de Tier 1 y Tier 2 se revitaliza

Riot Games también está poniendo un fuerte énfasis en la estructura de equipos con la renovación de los sistemas de Tier 1 y Tier 2. Los equipos de primer nivel pasarán por un riguroso proceso de selección para alinearse con la visión de la nueva liga, mientras que los jugadores en ascenso tendrán mayores oportunidades para escalar al escenario profesional a través de las ligas regionales de Norteamérica, Brasil y Latinoamérica. Además, los equipos de Tier 2 tendrán la oportunidad de competir por un lugar en Tier 1, haciendo que la competencia sea más accesible y meritocrática.

La League of the Americas combina competencia innovadora con la rica tradición de las ligas Imagen: cortesía Riot Games

Conferencias Norte y Sur, un sistema unificado

Con sedes en Los Ángeles y São Paulo, la League of the Americas dividirá su competencia en conferencias Norte y Sur, pero ambas funcionarán con formatos y calendarios idénticos. Este equilibrio será clave para garantizar la equidad competitiva, y los mejores equipos de cada conferencia se reunirán dos veces al año en eventos LAN para competir por un lugar en los torneos internacionales.

Más allá de Worlds 2025

La League of the Americas también tiene planes ambiciosos más allá de Worlds 2025, con un formato de Gira del Campeonato Regional, donde se celebrarán eventos en distintas ciudades del continente, brindando a la comunidad de LoL Esports una experiencia inolvidable y fortaleciendo aún más la conexión entre los equipos y sus seguidores.

Con esta nueva era en el horizonte, Riot Games reafirma su compromiso con los esports en la región. La League of the Americas no solo buscará mejorar el nivel de competencia, sino también celebrar las historias y los momentos inolvidables que han marcado la trayectoria de LoL en América.

