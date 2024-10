Live action Like A Dragon: Yakuza se estrena el 24 de octubre

El 24 de octubre de 2024, se lanzará una de las adaptaciones más esperadas de los videojuegos: "Like A Dragon: Yakuza", una serie de acción real basada en la famosa franquicia de SEGA. Producida por Amazon MGM Studios, esta serie sigue la historia de Kazuma Kiryu, el protagonista de la serie de videojuegos, mientras se enfrenta a una red de conspiraciones y conflictos emocionales en el inframundo del crimen japonés.

Un viaje al oscuro mundo de los Yakuza

La serie está inspirada en los eventos del videojuego original "Yakuza" lanzado en 2005 para PlayStation 2 (y relanzado como Yakuza Kiwami en 2016). Al igual que el juego, la trama se centra en Kazuma Kiryu, un ex miembro del clan Yakuza que busca una vida pacífica, pero es arrastrado nuevamente al mundo del crimen cuando se ve envuelto en una conspiración relacionada con su mejor amigo, Akira Nishikiyama. Kiryu, quien intenta dejar atrás su vida criminal, debe enfrentar decisiones difíciles y descubrir la verdad detrás de los misterios que lo rodean.

La serie promete capturar toda la intensidad emocional y la profundidad de sus personajes, explorando elementos que los videojuegos solo pudieron rozar. La adaptación de acción real también se esfuerza por ser fiel a las historias y personajes de la franquicia, incluyendo la aparición de otros rostros conocidos como Goro Majima, Yumi Sawamura, Shintaro Kazama, Makoto Date y Daigo Sasaki.

Una franquicia que dejó huella en el mundo de los videojuegos

La serie "Like A Dragon: Yakuza" no solo promete acción, sino que también ahondará en los dilemas morales y personales que Kiryu enfrenta a lo largo de su travesía. La franquicia ha sido reconocida por su habilidad para mezclar el combate trepidante con historias profundas y emocionalmente cargadas. Desde su debut en 2005, la saga Yakuza ha evolucionado de ser un título de nicho a convertirse en un fenómeno global.

Uno de los grandes hitos de la franquicia fue el lanzamiento de Yakuza 0 en 2017, que atrajo una nueva audiencia global y revitalizó el interés por la saga. Esto allanó el camino para los remakes Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2, que adaptaron los títulos originales con gráficos y jugabilidad mejorados. Sin embargo, la serie sufrió un cambio importante con el lanzamiento de Yakuza: Like A Dragon en 2020, que adoptó un enfoque de JRPG tradicional, en lugar de seguir el estilo de beat 'em up de las entregas anteriores. Este cambio, aunque arriesgado, demostró la capacidad de la franquicia para reinventarse y seguir atrayendo a nuevos jugadores

Aunque aún no se ha revelado el elenco completo de la serie, la inclusión de personajes clave de la franquicia, como Goro Majima, el carismático y excéntrico rival de Kiryu, ha generado una gran expectativa entre los fanáticos. Majima es uno de los personajes más queridos y complejos del universo Yakuza, y su aparición en la serie es una promesa de que los momentos icónicos de los juegos tendrán un lugar en la narrativa.



Además, los personajes femeninos como Yumi Sawamura, una figura central en la vida de Kiryu, también jugarán un papel importante, añadiendo capas de complejidad y drama al desarrollo de la trama.



Una adaptación que promete satisfacer a los fans

Con seis episodios confirmados, "Like A Dragon: Yakuza" se presenta como una de las adaptaciones más ambiciosas de los videojuegos al formato de serie de acción real. La franquicia Yakuza, conocida por su mezcla única de drama, acción y humor, encuentra en Amazon Prime Video una plataforma ideal para expandir su universo a un nuevo público y explorar en profundidad a sus personajes más emblemáticos.



Si eres fanático de la saga de videojuegos o si simplemente buscas una serie llena de intriga, acción y dilemas morales, "Like A Dragon: Yakuza" promete no decepcionar. Marca el 24 de octubre de 2024 en tu calendario y prepárate para adentrarte en las calles del bajo mundo japonés junto a Kazuma Kiryu.



