Lo que parecía imposible en Where Winds Meet está a punto de llevar a los jugadores al cielo

Where Winds Meet continúa ampliando su mundo con una propuesta que busca llevar la exploración wuxia hacia nuevos territorios. Después de adentrarse en los secretos de las montañas, el viaje ahora apunta mucho más arriba, hacia zonas donde los caminos estrechos, los precipicios y las antiguas construcciones pondrán a prueba tanto la movilidad como la capacidad de combate.

La aventura no se limitará a recorrer nuevos paisajes. La siguiente etapa también plantea conflictos alrededor de una antigua civilización de artesanos, mientras introduce criaturas mecánicas de enormes dimensiones y lugares diseñados para exigir algo más que fuerza bruta.

El escenario está preparado para una nueva parte de la historia, pero esta vez el camino llevará a los jugadores a las alturas.



Desarrollo previo

La expansión Hidden Mountain continuará explorando los misterios de una región marcada por la ingeniería antigua y las decisiones de quienes la habitaron. En el nuevo capítulo, los jugadores dejarán atrás la seguridad de la ciudad montañosa para dirigirse hacia las cumbres cubiertas de niebla de una zona conocida como Heaven’s Threshold.

Publicidad

Uno de los elementos que acompañará esta nueva etapa será el evento comunitario Cloudtop Ascent, mediante el cual los jugadores podrán contribuir a desbloquear progresivamente una extensa zona montañosa.

El nuevo territorio apostará por una exploración vertical, grandes desniveles y antiguos observatorios que se encuentran en estado de deterioro. El entorno, por lo tanto, tendrá un papel importante dentro de la experiencia, especialmente para quienes quieran descubrir qué ocurrió en esta región.

Publicidad

Pero la historia también pondrá sobre la mesa un conflicto entre los antiguos artesanos. Mientras algunos consideran que deben permanecer ocultos del mundo, otros creen que sus conocimientos de ingeniería podrían utilizarse para ayudar a quienes lo necesitan.

Esta discusión será uno de los ejes narrativos de la nueva etapa, aunque no será el único problema que los jugadores deberán enfrentar.

La revelación: Heaven’s Threshold llega el 20 de agosto

Everstone Studio y NetEase Games confirmaron que el segundo capítulo de la expansión Hidden Mountain, titulado “Heaven’s Threshold”, llegará a Where Winds Meet el próximo 20 de agosto, en horario UTC.

Publicidad

La actualización será una de las principales incorporaciones al juego, con una nueva campaña narrativa, zonas de gran altura, enormes enemigos mecánicos, mazmorras centradas en acertijos y varias actividades especiales.

Entre los nuevos desafíos estarán el Inkspincer Scorpion y la Cloud-Seizing Serpent, dos gigantescas criaturas de hierro creadas por antiguos inventores. Para derrotarlas será necesario aprovechar los momentos en los que sus armaduras dejan expuestos puntos vulnerables, convirtiendo el combate en una cuestión de precisión y oportunidad.

Publicidad

La actualización también incluirá la mazmorra Evershift Labyrinth, un complejo subterráneo formado por diferentes niveles, engranajes de madera y mecanismos de ensamblaje tradicionales. Allí, además de combatir contra constructos de seguridad, será necesario manipular partes del escenario para modificar el camino y encontrar una salida.

Nuevas habilidades y desafíos para el combate

El sistema de combate recibirá dos nuevas habilidades místicas. Bursting Nine permitirá ejecutar una técnica de arquería capaz de lanzar una descarga de nueve flechas, pensada para ralentizar y atrapar grupos de enemigos.

Por otro lado, World to Sword convertirá el exceso de poder utilizado para curarse en espadas de energía capaces de atacar a distancia.

Publicidad

La actualización también incorporará la Campaign of Mirkvale, una aventura ambientada en un valle abandonado que terminó bajo el control de herreros rebeldes. Durante esta campaña, los jugadores trabajarán junto a un niño para reparar antiguos sistemas de agua y maquinaria, mientras investigan las razones detrás del abandono de este centro industrial.

A esto se sumará Reflection Temple, una experiencia individual de supervivencia inspirada en el Festival Tradicional de los Fantasmas de China. El escenario será un santuario montañoso inquietante en el que será necesario seguir reglas específicas, encontrar pistas y descubrir cómo escapar.

Publicidad

Para quienes busquen una experiencia menos enfocada en el combate, también estarán disponibles Chasing with Kite, un modo de carreras con pruebas contrarreloj individuales y partidas multijugador, y Pangolin Peddler, una actividad centrada en establecer rutas comerciales entre aldeas remotas para conseguir recompensas poco comunes.

Where Winds Meet también llegará a Gamescom 2026

El lanzamiento de Heaven’s Threshold será solo una parte de lo que prepara Where Winds Meet para agosto. El equipo también llevará el juego a Gamescom 2026, evento que se celebrará en Colonia, Alemania, del 26 al 30 de agosto.

Los visitantes del área pública podrán encontrar al equipo en el Hall 7.1, Booth B-050, donde estará disponible una demostración exclusiva.

Publicidad

Esta versión permitirá experimentar el dramático desenlace de la historia de Hidden Mountain y probar el próximo estilo de combate Drunken Master.

El espacio también contará con una ambientación inspirada en un “Ghostlight Market”, donde los asistentes podrán conseguir mercancía exclusiva. Además, se presentará un espectáculo de escenario con estética “wuxia-punk”, combinando cosplayers humanos y robots especializados con elementos de tecnología futurista y artes marciales tradicionales.

Publicidad

Con Heaven’s Threshold, Where Winds Meet busca llevar su mundo abierto hacia una nueva escala, tanto en sus escenarios como en los desafíos que propone. El 20 de agosto marcará el inicio de esta nueva etapa, mientras que Gamescom servirá como una oportunidad para mostrarla directamente al público.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.