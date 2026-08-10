Truxton Extreme | RESEÑA: Un regreso que respeta sus raíces

Hay franquicias que desaparecen durante algunos años y otras que parecen quedar atrapadas en otra época. Truxton pertenece claramente al segundo grupo. El primer juego apareció en 1988 y su continuación llegó en 1992, pero después de eso la serie quedó en silencio durante más de treinta años. Por eso, encontrarse nuevamente con este nombre resulta particular, especialmente dentro de un género donde muchas de las propuestas clásicas han tenido dificultades para regresar sin perder aquello que las hizo especiales.

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Truxton Extreme no intenta convertir la franquicia en algo completamente diferente. Al contrario, parte de una idea bastante clara: recuperar el shooter vertical clásico y adaptarlo a una experiencia moderna sin eliminar la exigencia que siempre estuvo presente en la serie.

El resultado es un juego que puede parecer sencillo cuando uno mira sus sistemas por separado. Hay una nave, enemigos que aparecen constantemente, diferentes armas, potenciadores, bombas y escenarios verticales. Sin embargo, esa sencillez termina siendo una de sus principales virtudes, porque permite que la atención esté puesta en lo verdaderamente importante: sobrevivir.



Y sobrevivir no es precisamente sencillo.



Una fórmula que sigue funcionando

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La estructura de Truxton Extreme conserva buena parte de la filosofía arcade de sus antecesores. La nave comienza con un arma de disparo múltiple y una velocidad relativamente baja, mientras los primeros potenciadores aparecen rápidamente para comenzar a mejorar sus capacidades.

Una fórmula que sigue funcionando Cortesía: TATSUJIN Co., Ltd.

Los aumentos de velocidad permiten ajustar la movilidad de la nave y el poder de fuego se incrementa mediante objetos que deben recogerse varias veces para subir de nivel. Esta progresión es sencilla de entender, pero tiene una consecuencia importante: a medida que la nave se fortalece, también aumenta nuestra confianza.

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Ese detalle puede jugar en contra.

El juego ofrece cinco niveles de velocidad y escoger el máximo no necesariamente significa tener una ventaja permanente. En los momentos donde hay una gran cantidad de proyectiles en pantalla, moverse demasiado rápido puede provocar que terminemos chocando contra un enemigo o entrando directamente en una trayectoria peligrosa. Encontrar una velocidad cómoda forma parte del aprendizaje.

Las armas también tienen un papel importante. El arsenal incluye el disparo múltiple tradicional, un disparo recto, un rayo eléctrico que puede fijar objetivos, un arma de gran impacto y corto alcance, y otra opción de disparo múltiple con capacidad de seguimiento.

La variedad funciona porque cada arma tiene situaciones en las que resulta más conveniente. No siempre se trata de tener el arma más poderosa, sino de utilizar la adecuada para el escenario que tenemos delante.

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El poder también se administra

Una de las novedades importantes es la barra EX. Esta se llena al derrotar enemigos y permite activar una versión potenciada del ataque. La tentación de utilizarla constantemente está presente, especialmente cuando la pantalla comienza a llenarse de enemigos pequeños.

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Sin embargo, Truxton Extreme recompensa guardarla para objetivos más importantes.

Cuando un enemigo grande es destruido utilizando el ataque potenciado, puede liberar objetos dorados que sirven para aumentar la puntuación. Esto convierte la barra en algo más que una herramienta defensiva. También es un recurso para quienes quieran dominar el sistema de puntuación y competir en las tablas de clasificación.

Es una mecánica sencilla, pero funciona porque introduce una decisión constante: ¿uso el poder para sobrevivir ahora o lo conservo para conseguir una mejor recompensa?

Ahí aparece buena parte del atractivo del juego.

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Aprender antes que improvisar

La dificultad es probablemente el elemento que más define la experiencia.

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Los primeros niveles sirven para familiarizarse con el movimiento, las armas y los patrones enemigos. Sin embargo, a partir del tercer nivel la cantidad de proyectiles aumenta considerablemente y el juego empieza a exigir algo más que buenos reflejos.

Hay patrones que pueden aprenderse y secciones que, después de varios intentos, dejan de parecer imposibles. Este diseño recuerda a la tradición de los shooters arcade, donde morir no necesariamente significa perder el progreso de forma definitiva, sino aprender qué ocurrió para intentar nuevamente.

Los escenarios están divididos en diferentes secciones y los enemigos aparecen siguiendo patrones relativamente reconocibles. Hay criaturas que se desplazan en grupos mientras disparan, enemigos que buscan una posición específica antes de atacar y elementos del escenario que permanecen estáticos hasta ser destruidos.

El juego también evita depender exclusivamente de repetir la misma clase de enfrentamiento. Hay cambios suficientes en los enemigos y encuentros más fuertes para mantener la atención.

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Pero los jefes representan otro asunto.

Los jefes ponen a prueba todo

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Los enfrentamientos contra jefes pueden convertirse en auténticos muros para el jugador.

Los jefes ponen a prueba todo Cortesía: TATSUJIN Co., Ltd.

Los puntos de control ayudan durante los niveles normales, ya que morir no significa regresar demasiado atrás y la pérdida de poder del arma tampoco resulta tan severa. Sin embargo, el sistema cambia de importancia durante los combates contra los jefes.

Aquí la práctica resulta fundamental.

Un enfrentamiento puede obligarnos a memorizar movimientos, ataques y patrones antes de conseguir una victoria limpia. Es posible aumentar la cantidad de vidas y bombas para hacer la experiencia más accesible, aunque esto tiene una consecuencia: la puntuación deja de ser válida para las tablas de clasificación.

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Es una forma bastante inteligente de permitir que distintos tipos de jugadores disfruten del mismo contenido. Quien quiera competir puede mantener las condiciones estándar, mientras que quienes solamente quieran avanzar pueden modificar la dificultad.

Una historia que sorprende

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La historia es probablemente el aspecto donde Truxton Extreme se aleja más de la tradición de la serie.

Los shooters verticales no suelen destacar precisamente por sus argumentos. Normalmente basta con tener una amenaza alienígena, una nave y la responsabilidad de salvar el planeta. Truxton Extreme parte exactamente de esa estructura, pero decide desarrollarla mucho más.

La humanidad ha colonizado siete mundos y todos han sido atacados por la flota alienígena Geranium. Para enfrentar la amenaza se desarrolla una nave de combate y los pilotos reciben modificaciones radicales para soportar las condiciones extremas de estas máquinas.

La historia se presenta mediante una novela gráfica con estilo de cómic europeo y se desarrolla a través de tres personajes principales: Ash, un oficial de seguridad que se convierte en piloto; Bergamot, una antigua convicta que recibe una segunda oportunidad; y Cyrilla, una joven prodigio de la informática.

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Cada personaje tiene su propia línea argumental y los capítulos se desbloquean al completar los niveles del modo historia.

Lo interesante es que la narrativa no se queda simplemente en una excusa para disparar alienígenas. Según avanza la campaña aparecen nuevos elementos y giros que hacen que completar los niveles tenga una motivación adicional.

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Para un género acostumbrado a contar historias mínimas, es una sorpresa agradable.

Dos caras de la experiencia

Truxton Extreme cuenta con diferentes formas de jugar.

El modo historia permite avanzar nivel por nivel y acceder progresivamente a los capítulos narrativos. También está el modo Arcade, que elimina la historia y presenta los niveles de manera consecutiva, pensado claramente para quienes quieren concentrarse en la puntuación y el rendimiento.

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A esto se suma un modo sencillo llamado Heart Starter, un tutorial para familiarizarse con las mecánicas y, por primera vez en la serie, cooperativo local para dos jugadores simultáneos.

Esta última incorporación resulta especialmente interesante porque conecta directamente con la tradición de los arcades. En lugar de convertir la experiencia en un juego cargado de sistemas secundarios, Truxton Extreme utiliza el multijugador para reforzar una de las características más reconocibles del género: sentarse con otra persona y tratar de superar juntos una pantalla llena de enemigos.

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La rejugabilidad tampoco depende de desbloquear constantemente nuevos contenidos. El incentivo principal es mejorar.

Pasar de morir repetidamente en una sección a atravesarla sin perder una vida genera una sensación de progreso que no depende de un árbol de habilidades ni de estadísticas permanentes. El jugador mejora porque aprende.

Un cambio visual importante

Uno de los cambios más evidentes respecto a los juegos originales está en la presentación.

Un cambio visual importante Cortesía: TATSUJIN Co., Ltd.

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Los títulos anteriores estaban construidos alrededor del pixel art y de una composición vertical muy característica. Truxton Extreme abandona esa estética para utilizar modelos tridimensionales tanto en la nave como en los enemigos y escenarios.

A pesar de ese cambio, no se siente como una reinterpretación barata.

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Los modelos tienen suficiente detalle y existe incluso un visor que permite observarlos con mayor detenimiento. Es una característica que probablemente pasará desapercibida durante las partidas normales, pero demuestra el nivel de trabajo puesto en el diseño visual.

Los ocho escenarios también utilizan entornos poligonales tridimensionales. El cambio de formato elimina parte del encanto TATE de los originales, pero el espacio adicional permite que el campo de batalla se extienda más allá de lo que normalmente vemos en pantalla.

Esto tiene consecuencias jugables. Hay más espacio que controlar y los enemigos pueden aparecer desde diferentes posiciones, por lo que la lectura de la pantalla se vuelve todavía más importante.

Las explosiones, estructuras mecánicas, enemigos y escenarios consiguen transmitir una sensación moderna sin abandonar completamente la identidad de Truxton.

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Rendimiento sin complicaciones

En Nintendo Switch 2, Truxton Extreme mantiene una experiencia estable tanto en modo portátil como conectado al televisor.

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La cantidad de elementos que puede aparecer simultáneamente en pantalla es considerable, especialmente durante las secciones más avanzadas. Aun así, la experiencia mantiene una tasa de cuadros estable y no presenta problemas relevantes de rendimiento.

Tampoco se reporta retraso en los controles.

Esto es especialmente importante en un shooter de estas características. Cuando una vida puede perderse por un movimiento de apenas unos instantes, cualquier problema de respuesta se convierte rápidamente en un obstáculo.

El juego permite utilizar tanto el stick analógico como la cruceta. Para este tipo de experiencia, la segunda opción resulta especialmente cómoda por la precisión que ofrece. Un control arcade también encaja perfectamente con la propuesta.

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La elección entre portátil y televisión depende más de las preferencias personales. El modo portátil funciona correctamente, pero una pantalla grande facilita la lectura de toda la acción cuando la cantidad de proyectiles aumenta.

Sonido con ADN clásico

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La música también busca conectar pasado y presente.

Masahiro Yuge, productor, programador y compositor vinculado a los juegos originales de Toaplan, participa nuevamente en la propuesta sonora. El resultado mezcla elementos orquestales, sintetizadores y momentos de mayor tensión.

Las composiciones acompañan bien el ritmo de los niveles y mantienen esa energía que uno espera de un shooter arcade. No buscan convertirse en protagonistas por encima de la acción, sino reforzar el ritmo de cada sección.

Es una decisión acertada porque Truxton Extreme necesita que todos sus elementos trabajen alrededor de la jugabilidad. El sonido ayuda a construir esa sensación de velocidad y peligro sin distraer de lo que ocurre en pantalla.

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Un regreso que entiende su identidad

El mayor acierto de Truxton Extreme es saber qué no necesita cambiar.

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En una época donde muchas franquicias clásicas regresan intentando adaptarse completamente a tendencias modernas, este juego mantiene una estructura deliberadamente sencilla. No hay una cantidad exagerada de sistemas de progresión ni una montaña de mecánicas secundarias.

Su comparación natural está más cerca de otros shooters verticales clásicos y modernos que de experiencias contemporáneas cargadas de progresión permanente. Para alguien que espere un bullet hell moderno con decenas de sistemas, probablemente resulte demasiado tradicional.

Pero esa no parece ser la intención.

La dificultad, los patrones enemigos, la precisión y la memorización son el centro de la experiencia. En ese sentido, Truxton Extreme se parece más a una máquina arcade trasladada al presente que a un juego diseñado para suavizar todas las frustraciones del género.

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Y eso puede ser precisamente lo que muchos jugadores estaban esperando.

Conclusíon

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Truxton Extreme consigue algo que no siempre es sencillo: regresar después de más de treinta años sin intentar esconder su pasado.

La base continúa siendo la de un shooter vertical clásico. Hay enemigos, potenciadores, armas, bombas, jefes y una dificultad que exige aprender. Pero alrededor de esa fórmula se construye una presentación moderna, una campaña narrativa mucho más desarrollada, nuevos sistemas como la barra EX, cooperativo local y diferentes opciones para ajustar el desafío.

Su dificultad puede convertirse en una barrera para quienes buscan una experiencia relajada, especialmente cuando aparecen los jefes más exigentes. También es cierto que buena parte de su rejugabilidad depende de querer mejorar las propias marcas y aprender los patrones.

Para los aficionados a los shmups, esto difícilmente será un problema. Para quienes nunca se han acercado al género, puede ser una puerta de entrada bastante exigente, pero también una buena manera de descubrir por qué este tipo de juegos sigue funcionando décadas después.

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Truxton Extreme no necesita reinventar el shooter vertical. Su mayor mérito está en entender la fórmula que heredó y actualizarla sin quitarle personalidad. Después de una ausencia tan larga, el regreso de Truxton no se siente como una simple visita al pasado, sino como una continuación que sabe exactamente qué quiere ser.

Calificación Truxton Extreme volkgames

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