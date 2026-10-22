Mads Mikkelsen y la voz de Sanji llegarán a Medellín para Comic Con Colombia 2026

Medellín se prepara para convertirse en el punto de encuentro de quienes disfrutan el anime, los videojuegos, los cómics, el cine y el cosplay. Durante tres días, los fanáticos podrán encontrarse con otros seguidores de sus universos favoritos, descubrir propuestas artísticas y participar en actividades que van más allá de las pantallas y las páginas.

Las convenciones de cultura pop se han convertido en espacios donde las comunidades comparten sus intereses, conocen a los artistas detrás de sus personajes favoritos y encuentran productos para sus colecciones. También son una oportunidad para que ilustradores, diseñadores y creadores muestren su trabajo ante públicos que valoran la creatividad y las historias que han acompañado distintas etapas de sus vidas.

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En ese escenario, Medellín volverá a recibir una de las citas reconocidas por los seguidores de la cultura geek en Colombia. La programación contempla actividades para diferentes edades y gustos, con espacios dedicados tanto a las grandes producciones del entretenimiento como al talento creativo que mantiene vivas estas comunidades.



La expectativa también está puesta en los invitados internacionales, especialmente entre quienes siguen las producciones de Hollywood, el anime japonés y el mundo del cosplay. Sus trayectorias representan distintas formas de acercarse a la cultura pop: desde la actuación frente a las cámaras hasta la interpretación de personajes mediante la voz y la creación de elaboradas caracterizaciones.

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Comic Con Colombia celebrará 20 ediciones con invitados internacionales

Comic Con Colombia 2026 se realizará del 27 al 29 de noviembre en Plaza Mayor Medellín, en una edición especial que celebra las 20 ediciones del evento en el país. La convención, organizada por Planet Comics y Corferias, reunirá durante tres días a seguidores del anime, el manga, los cómics, los videojuegos, el cine y otras expresiones del entretenimiento.

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Entre los invitados anunciados está Mads Mikkelsen, actor danés reconocido por sus interpretaciones en Hannibal, Doctor Strange, Rogue One: A Star Wars Story y Fantastic Beasts. Su participación será uno de los principales atractivos para quienes siguen su trayectoria en el cine y la televisión.

También estará Hiroaki Hirata, actor de voz japonés conocido por interpretar a Sanji en el anime One Piece. Su presencia conecta la programación con una de las franquicias más populares del anime y el manga, y con los seguidores que han acompañado las aventuras de los Sombrero de Paja.

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La lista anunciada incluye, además, a Taryn Cosplay, artista italiano reconocido internacionalmente por sus caracterizaciones y su trabajo creativo en el cosplay. Su participación aportará una mirada a esta disciplina, que combina diseño, interpretación, confección y atención al detalle para dar vida a personajes de distintos universos.

Para Julio Caballero, productor general de Comic Con Colombia, alcanzar las 20 ediciones representa una oportunidad para celebrar el crecimiento del evento y la relación construida con sus comunidades. La intención, según explicó, es reunir figuras internacionales y fanáticos en torno a las historias, los personajes y los artistas que admiran.

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Arte, talleres y experiencias para los fanáticos

La programación no estará centrada únicamente en las celebridades. Uno de los espacios destacados será Artist Alley, dedicado a propuestas de ilustración, diseño, animación y otras disciplinas creativas. Allí, los asistentes podrán acercarse al trabajo de artistas que encuentran en la cultura pop una fuente de inspiración para sus proyectos.

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Otro de los escenarios será Hero Academy, que reunirá actividades académicas, talleres y encuentros relacionados con las industrias creativas y del entretenimiento. Este espacio ampliará la oferta para quienes, además de disfrutar de sus franquicias favoritas, tienen interés en conocer procesos y explorar disciplinas vinculadas con la creación de contenidos.

La convención también contará con zonas comerciales en las que se ofrecerán figuras de colección, cómics, accesorios y productos inspirados en reconocidas franquicias. A esto se sumarán experiencias interactivas, actividades de las marcas participantes, paneles y encuentros con artistas.

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El cosplay tendrá igualmente un lugar dentro de la programación. Esta práctica, que reúne creatividad, diseño e interpretación, es una de las expresiones más representativas de este tipo de encuentros y convoca tanto a quienes elaboran sus propios trajes como a los visitantes que disfrutan viendo a sus personajes favoritos fuera de las pantallas.

Tatiana Rudd, jefe de proyecto de Corferias para Comic Con Colombia, señaló que la apuesta para esta edición es ofrecer una experiencia que conecte a las comunidades, el talento creativo y diferentes públicos, con Medellín como escenario para el encuentro alrededor de la cultura pop.

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Fechas y lugar de Comic Con Medellín 2026

La cita será del viernes 27 al domingo 29 de noviembre de 2026, en Plaza Mayor Medellín. Durante esas tres jornadas, el público encontrará actividades relacionadas con el anime, el manga, los cómics, los videojuegos, el cine, el diseño y el cosplay.

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Las entradas ya están disponibles a través de los canales oficiales de Comic Con Colombia. La organización también anunció que próximamente compartirá más información sobre los invitados, las actividades y los demás detalles de la programación.

Por ahora, la celebración de las 20 ediciones y la presencia de figuras como Mads Mikkelsen, Hiroaki Hirata y Taryn Cosplay anticipan una cita para quienes encuentran en la cultura pop mucho más que entretenimiento: una forma de compartir intereses, descubrir nuevas expresiones creativas y reunirse con comunidades que mantienen vivos sus universos favoritos.

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