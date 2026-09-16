Marvel Rivals | La música del juego saldrá de la pantalla con un concierto global

Los enfrentamientos del multiverso de Marvel no solo se viven a través de las habilidades de sus héroes, las batallas por equipos o los escenarios que cambian durante cada partida. También hay un elemento que acompaña buena parte de la acción y que, esta vez, tendrá la oportunidad de tomar un papel mucho más importante fuera del videojuego.

La música de Marvel Rivals se ha convertido en parte de la identidad de sus partidas. Entre combates, habilidades especiales y momentos de tensión, la banda sonora acompaña la acción mientras los jugadores forman equipos con personajes del universo Marvel.

Ahora, esa música prepara un salto bastante particular: dejará los audífonos y los parlantes para llegar a escenarios físicos frente a una audiencia.



El proyecto busca llevar la experiencia sonora del videojuego a un formato completamente diferente. Para hacerlo, la propuesta combina varios elementos que normalmente no comparten protagonismo en una misma presentación: una banda de rock, una orquesta sinfónica y vocalistas que interpretarán arreglos preparados especialmente para el espectáculo.



A esto se sumarán imágenes en alta definición de los héroes, villanos, enfrentamientos y diferentes mundos del multiverso. La intención es que la música no funcione como un concierto independiente, sino como una experiencia audiovisual conectada directamente con lo que ocurre dentro de Marvel Rivals.

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La dirección musical estará a cargo del compositor Shota Nakama, quien ha trabajado en la producción del espectáculo y será una de las figuras principales de esta nueva propuesta.

Y es justamente aquí donde llega el anuncio que cambia el panorama: NetEase Games y Marvel Games, en colaboración con Disney Concerts, presentaron oficialmente Marvel Rivals Galactic, una serie global de conciertos dedicada a la música del videojuego.

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La primera presentación ya tiene fecha. Londres será la ciudad encargada de inaugurar la serie el próximo 22 de octubre, con un espectáculo que tendrá como escenario el Indigo at The O2.

Después de Londres, la gira llegará a Estados Unidos. Los Ángeles recibirá el segundo concierto el 1 de noviembre, esta vez en el Orpheum Theatre. Por ahora, estas son las dos fechas confirmadas, mientras que nuevos eventos serán anunciados posteriormente.

Para el espectáculo se prepararon versiones especiales de diferentes piezas de la banda sonora de Marvel Rivals. Entre las canciones que formarán parte de las presentaciones están “No One Rivals Doom”, “Impending Dooms” y “Flight Mode ft. Luna”, adaptadas para su interpretación en vivo.

La propuesta musical buscará combinar la intensidad del rock con el sonido de una orquesta completa y la participación de vocalistas. Todo esto estará acompañado por contenido visual relacionado con el universo del videojuego, incluyendo héroes, villanos y diferentes escenarios del multiverso.

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En el caso de Los Ángeles habrá además merchandising exclusivo del concierto, aunque por ahora no se han revelado los productos que estarán disponibles. También se espera que próximamente se conozcan más detalles sobre otras actividades relacionadas con el evento.

Las entradas para la presentación de Londres estarán disponibles desde el viernes 18 de septiembre a las 10:00 a. m. BST, mientras que las correspondientes al concierto de Los Ángeles comenzarán a venderse ese mismo día a las 10:00 a. m. PDT. La organización también indicó que habrá información adicional sobre el acceso anticipado a través de los canales oficiales de Marvel Rivals.

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Shota Nakama, compositor de Marvel Rivals, señaló que el objetivo es crear un concierto pensado especialmente para los seguidores del videojuego y destacó el trabajo realizado para construir cada parte de la experiencia.

Por ahora, la serie tiene dos paradas confirmadas: Londres y Los Ángeles. Las próximas ciudades y fechas todavía no han sido reveladas, por lo que habrá que esperar nuevos anuncios para conocer hasta dónde llegará Marvel Rivals Galactic.

La música que acompaña las partidas ahora tendrá su propio escenario, con una propuesta que busca trasladar el sonido y la energía del multiverso de Marvel Rivals a una experiencia presencial.

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