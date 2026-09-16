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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Incendio en subestación eléctrica dejó sin luz a varios sectores de Cúcuta

Incendio en subestación eléctrica dejó sin luz a varios sectores de Cúcuta

Según informó la empresa que presta el servicio de energía eléctrica en Norte de Santander, la desconexión se produjo a raíz de un "conato de incendio" registrado en un equipo de la subestación San Mateo.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Apagón afecta varios sectores de Cúcuta
Noticias Caracol/ Redes sociales

Una desconexión no programada del servicio de energía eléctrica se reportó este miércoles 16 de septiembre en diferentes sectores de Cúcuta y el área metropolitana, luego de un "conato de incendio" en uno de los equipos de la subestación San Mateo. De acuerdo con la empresa que presta el servicio de energía eléctrica, Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS), se "activó el personal especializado de subestaciones y se desplazan al sitio para atender la situación".

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"CENS informa que se presenta una desconexión no programada del servicio de energía en diferentes sectores Cúcuta producto de un conato de incendio en un equipo de la subestación San Mateo", se lee en el comunicado de la empresa.

En redes sociales, usuarios han publicado videos donde se muestra el incendio que afectó a la subestación eléctrica en Cúcuta, Norte de Santander. "A esta hora gran parte de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios permanecen sin luz luego de que se presentara una explosión en la Subestación de Energía de San Mateo", indicó un internauta en X.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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