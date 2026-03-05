Marvel Rivals revela hoja de ruta 2026, nuevo modo de juego y colaboraciones

Durante el evento para fans Marvel Rivals Assemble, los equipos de NetEase Games y Marvel Games revelaron una serie de novedades sobre el futuro del shooter PvP de superhéroes Marvel Rivals. La presentación sirvió para mostrar la hoja de ruta de contenido que llegará a lo largo de 2026, además de nuevos modos de juego, aspectos inéditos y colaboraciones que ampliarán el universo del título.

El evento también funcionó como una celebración del crecimiento del juego dentro de la comunidad. Según cifras compartidas por los desarrolladores, el título ya cuenta con una comunidad de más de 4,2 millones de miembros en Discord, además de un amplio catálogo de contenido jugable que incluye 47 superhéroes, 20 mapas disponibles y más de 400 trajes cosméticos.

Estos datos reflejan el alcance que ha tenido el proyecto desde su lanzamiento y sirven como punto de partida para la siguiente etapa del juego, que busca conectar su contenido con algunas de las historias más conocidas del universo cinematográfico de Marvel.



Path to Doomsday: la hoja de ruta de Marvel Rivals para 2026

Uno de los anuncios centrales del evento fue la presentación de “Path to Doomsday”, la nueva hoja de ruta que marcará el desarrollo del juego durante 2026. El plan fue presentado por GuangGuang, director creativo de NetEase Games, junto con Yachen Bian, responsable de publicación y marketing, y Danny Koo, productor ejecutivo de Marvel Games.



La estrategia contempla eventos temáticos y modos especiales distribuidos a lo largo del año, inspirados en algunas de las películas más representativas del universo de los Vengadores. Los desarrolladores confirmaron que habrá contenido en abril, junio, agosto y octubre, cada uno inspirado en momentos clave de la saga cinematográfica de los Vengadores.

El objetivo es recrear dentro del juego situaciones y dinámicas relacionadas con estas historias, incorporando modos de juego temporales y actividades especiales para la comunidad.

La hoja de ruta culminará en diciembre de 2026, cuando el juego celebrará el estreno de Avengers: Doomsday con contenido adicional dentro de Marvel Rivals. En ese momento se introducirán nuevos modos de juego y eventos especiales, diseñados para conectar la narrativa del título con el próximo capítulo del universo cinematográfico de Marvel.

Un nuevo modo especial protagonizado por Loki

Entre las novedades jugables anunciadas durante el evento destaca un nuevo modo especial por tiempo limitado que introduce una dinámica diferente a las partidas tradicionales del juego.

Este modo presenta un enfrentamiento asimétrico, en el que un jugador toma el control de Loki mientras otros seis participantes encarnan a distintos héroes del universo Marvel.

En esta modalidad, Loki contará con un conjunto de habilidades completamente nuevo, centrado en el engaño y la manipulación. El personaje podrá utilizar ilusiones y poderes asociados a las Gemas del Infinito para alterar el curso de la batalla. Entre sus habilidades se incluye la posibilidad de controlar mentalmente a los héroes enemigos, obligándolos a enfrentarse entre sí.

Además, Loki tendrá la capacidad de invocar versiones de los héroes presentes en la partida para que luchen bajo su mando, creando un escenario caótico que recuerda a algunos de los enfrentamientos vistos en la primera película de The Avengers.

Los desarrolladores también adelantaron que otros personajes podrán invocar a Hulk en determinadas circunstancias, recreando momentos icónicos de las historias de los Vengadores dentro del juego.

Este modo especial estará acompañado de un nuevo traje exclusivo para Loki, diseñado específicamente para esta modalidad.

Temporada 7: una misión imposible en Nueva York

Durante la transmisión también se ofreció un pequeño adelanto de lo que traerá la Temporada 7 del juego.

Según los desarrolladores, la próxima temporada girará en torno a una historia ambientada en Nueva York, donde un ladrón y un agente se unirán para llevar a cabo una misión particularmente compleja. Aunque los detalles narrativos aún no se han revelado por completo, el equipo insinuó que los jugadores deberán estar atentos a sus pertenencias dentro del juego, sugiriendo mecánicas relacionadas con infiltración o robo.

El anuncio fue breve, pero dejó claro que la temporada incluirá nuevos elementos narrativos y posiblemente nuevas mecánicas dentro de las partidas.

Nuevos trajes disponibles esta semana

El evento también sirvió para presentar dos nuevos aspectos cosméticos que llegarán al juego en los próximos días.

El primero es Psylocke: Once-Captive Corsair, un traje que reimagina al personaje con una estética inspirada en aventuras espaciales. El segundo es Captain America: Cursed Captain, una variante del icónico héroe con un diseño más oscuro.

Ambos aspectos estarán disponibles para los jugadores a partir del 6 de marzo.

Música original para el universo de Marvel Rivals

La presentación también incluyó un momento dedicado a la música del juego. El compositor Shota Nakama y la cantante Adriana Figueroa interpretaron en vivo cuatro nuevas canciones que formarán parte del universo musical del título.

Entre las piezas presentadas se encuentran:

Path to Rivals

No One Rivals Doom

Rivals Til’ the End

Flight Mode (feat. LUNA)

Estas composiciones forman parte de la identidad sonora que el equipo busca desarrollar para el juego a medida que continúan ampliando su contenido.

Coleccionables y productos inspirados en Marvel Rivals

El evento también incluyó una presentación de productos físicos inspirados en el juego, en colaboración con Disney Consumer Products.

Entre los artículos mostrados se encuentran la colección Cosbi de Hot Toys basada en Marvel Rivals, un peluche Funko POP! de Jeff the Land Shark y un traje Ravager Jumpsuit de Groot de LEGO. Estos productos forman parte de la campaña Marvel Assemble!, una iniciativa que busca reunir a los fans del universo Marvel a través de coleccionables, ropa, juguetes y otros productos.

Según Disney, esta campaña continuará expandiéndose en los próximos meses con nuevos artículos y contenido digital, todo en preparación para el estreno de Avengers: Doomsday en diciembre.

Con esta serie de anuncios, Marvel Rivals deja claro que su estrategia para los próximos meses estará centrada en expandir el contenido del juego y conectar su universo con los grandes eventos de Marvel. Entre nuevos modos de juego, temporadas narrativas y colaboraciones con productos oficiales, el título busca consolidar una comunidad cada vez más activa mientras prepara el terreno para el futuro del multiverso de superhéroes.

