Deadpool llega a Marvel Rivals y redefine la Temporada 6 con acción y novedades jugables

La Temporada 6 de Marvel Rivals, titulada Noche en el Museo, marca un nuevo punto de inflexión para el shooter competitivo de NetEase y Marvel Games. Su lanzamiento, programado para el 16 de enero, no solo amplía el contenido jugable, sino que introduce cambios estructurales pensados para reforzar tanto la identidad del juego como su ecosistema competitivo. El gran protagonista de esta actualización es Deadpool, un personaje que llega con un planteamiento particular dentro de la dinámica de roles y modos.

Deadpool se suma al plantel como un héroe de triple rol, una característica que le permite adaptarse a distintas situaciones dentro de la partida. Sin embargo, para preservar el equilibrio en los modos Rápido y Competitivo, el juego limita su presencia a una sola instancia por equipo. Esta decisión refleja una intención clara del equipo de desarrollo: incorporar personajes llamativos sin comprometer la estabilidad del metajuego, uno de los pilares de los shooters PvP de largo recorrido.

La Temporada 6 también introduce un nuevo mapa de convoyes, Museum of Contemplation, que amplía la rotación de escenarios con una propuesta centrada en espacios cerrados y destructibles. Este mapa recibirá una actualización adicional el 29 de enero, lo que sugiere un enfoque progresivo en el despliegue de contenido, en lugar de concentrarlo todo en el día uno. Esta estrategia permite ajustes basados en el comportamiento real de los jugadores y en el rendimiento del mapa en entornos competitivos.



Uno de los cambios más relevantes llega al sistema de Competencia de Héroes. En esta temporada, el límite de progresión por personaje se amplía, ofreciendo nuevas recompensas que van más allá de lo cosmético tradicional. Elementos como Unidades, Moléculas Inestables, títulos, placas de nombre y avatares dinámicos buscan reforzar la sensación de avance individual y premiar la especialización con héroes concretos. Es una mejora orientada a jugadores constantes, que encuentran motivación en la progresión a largo plazo.



En paralelo, la temporada suma una nueva tanda de accesorios para varios personajes del roster, incluyendo Deadpool, Doctor Strange, Iron Man y Capitán América, entre otros. Estos añadidos mantienen una línea estética ligera y coleccionable, reforzando la personalización sin alterar el rendimiento en partida. A esto se suma un beneficio exclusivo para estudiantes universitarios verificados, quienes podrán acceder a una rotación especial de disfraces y animaciones MVP, una iniciativa que apunta a fidelizar a un público joven y activo dentro del juego.

La experiencia social también recibe atención con la llegada del Modo Foto en Times Square. Esta función permite capturar momentos destacados ajustando ángulos, filtros y encuadres, integrando una capa creativa que conecta con la cultura de contenido en redes. Desde el 29 de enero, esta zona se ampliará con The Clobberin’ Club, un espacio para duelos uno contra uno que, bajo ciertas condiciones, podrán transmitirse en directo en las pantallas del escenario. Es una apuesta por convertir el entorno social del juego en un espectáculo en sí mismo.

En el ámbito competitivo, el Campeonato Marvel Rivals amplía su sistema de recompensas para las facciones. Aunque los premios en efectivo se mantienen para los rangos principales, ahora más jugadores podrán obtener Unidades y recompensas compartidas por participación activa. Además, los emblemas del campeonato han sido rediseñados y se conservarán de forma permanente, reforzando el valor simbólico de competir temporada tras temporada.

Con la Temporada 6, Marvel Rivals no solo suma contenido, sino que ajusta sus sistemas para sostener una comunidad en crecimiento. La llegada de Deadpool funciona como gancho mediático, pero es el conjunto de mejoras —mapas, progresión, funciones sociales y recompensas competitivas— lo que define realmente el alcance de esta actualización. Una temporada pensada para mantener el interés sin romper el equilibrio, algo clave en la evolución de cualquier juego competitivo moderno.

