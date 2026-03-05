ROG Flow Z13-KJP: lo que reveló Kojima Productions sobre su alianza con ASUS ROG

Las ediciones especiales de hardware suelen centrarse en cambios estéticos o en la presencia de una marca reconocida. Sin embargo, la colaboración entre ASUS Republic of Gamers y Kojima Productions con la ROG Flow Z13-KJP busca ir un paso más allá de ese enfoque.

Volk Games fue uno de los pocos medios que tuvo la oportunidad de enviar preguntas directamente al equipo de Kojima Productions sobre este proyecto. Las respuestas llegaron desde el estudio bajo una condición clara: las declaraciones representan la postura del equipo de Kojima Productions y no deben atribuirse directamente a personas específicas del estudio.

A partir de esas respuestas, queda claro que la colaboración no se concibió únicamente como una edición limitada, sino como una forma de trasladar al hardware una de las ideas centrales del estudio: Ludens.



Ludens: el concepto que define el proyecto

El símbolo de Kojima Productions, Ludens, nace del concepto Homo Ludens (“el hombre que juega”), propuesto por el historiador neerlandés Johan Huizinga. Esta teoría plantea que el juego es una de las bases fundamentales de la cultura y la creatividad humana.



Según explicó el estudio en sus respuestas, esta idea influyó directamente en el lema del equipo: “From Sapiens to Ludens”. Bajo esa filosofía, el acto de jugar no se limita al entretenimiento, sino que se entiende como una actividad creativa que impulsa la evolución cultural.

Trasladar esa idea a un dispositivo tecnológico fue uno de los retos del proyecto. El objetivo no era simplemente añadir referencias visuales a Ludens, sino imaginar el computador como si fuera una herramienta que el propio personaje podría utilizar mientras explora territorios desconocidos.

Por eso, el traje de Ludens —diseñado conceptualmente para explorar ambientes extremos como el espacio o entornos naturales hostiles— sirvió como inspiración directa para varios elementos del diseño.

Por qué ROG fue el socio elegido

Durante las respuestas enviadas a Volk Games, Kojima Productions explicó que la elección de ROG como socio surgió por una coincidencia conceptual entre ambas marcas.

El estudio define su identidad alrededor de la idea de que “somos aquellos que juegan”, entendiendo el juego como una fuerza creativa. Por su parte, la filosofía de ROG —“for those who dare”— busca inspirar a los gamers a desafiar límites y experimentar con nuevas tecnologías.

Desde la perspectiva del estudio, esa conexión conceptual permitió construir una colaboración que no se limitara al marketing, sino que compartiera una visión similar sobre creatividad e innovación.

La elección de la Flow Z13 como base del proyecto

Uno de los primeros pasos fue elegir el dispositivo base para la colaboración. Según explicó Kojima Productions, ROG ofreció varias opciones de hardware para desarrollar la edición especial.

Finalmente, el equipo optó por la Flow Z13 por una razón principal: su flexibilidad de diseño.

La estructura del equipo —que incluye teclado desmontable, soporte trasero y un sistema de ventilación visible— ofrecía más oportunidades para experimentar con elementos visuales que no suelen aparecer en otros computadores.

La intención era crear algo que no pareciera un PC tradicional a primera vista. De hecho, el objetivo era que el dispositivo transmitiera la sensación de ser un gadget futurista, más cercano al equipamiento de exploración que al diseño convencional de una laptop.

Un proceso de diseño lleno de ajustes

El desarrollo del dispositivo implicó múltiples iteraciones. Según explicó el estudio, el proceso fue similar al desarrollo de videojuegos: una idea inicial se propone, se evalúa su viabilidad técnica y luego se ajusta para hacerla posible.

Durante el diseño de la Flow Z13-KJP surgieron varias limitaciones propias del hardware real. Elementos como las rejillas de ventilación, el tamaño de los grabados láser o la impresión de los logotipos tuvieron que ajustarse varias veces para mantener el equilibrio entre estética y funcionalidad.

Aun así, el equipo señala que algunos detalles presentes en el producto final provienen directamente de los primeros bocetos conceptuales.

Uno de los aspectos que más atención recibió fue la selección de materiales y acabados. El estudio explicó que no querían comprometer la textura ni la calidad visual del dispositivo. Entre los detalles más cuidados se encuentran el acabado anodizado en dorado, el uso de grabado láser en varias superficies y la integración de fibra de carbono en ciertas áreas del equipo.

Más allá del computador: periféricos y accesorios

La colaboración no se limitó al computador. Desde el inicio se pensó en una línea de accesorios que acompañara el concepto visual del proyecto.

Uno de los elementos más importantes fue el estuche de transporte. El objetivo era diseñar una funda que pareciera parte natural del equipo y que mantuviera la estética futurista inspirada en Ludens.

Durante el desarrollo, el diseño del estuche cambió de dirección varias veces hasta llegar a una versión que transmitiera la sensación de equipamiento tecnológico avanzado, en lugar de una simple funda de laptop.

Los periféricos también siguieron esa misma línea visual. El blanco se utilizó como color principal, acompañado de acentos dorados para mantener coherencia con el diseño del computador.

El mensaje detrás de la colaboración

Más allá del producto en sí, Kojima Productions explicó que Ludens simboliza las tecnologías que impulsan a las personas hacia el futuro.

La idea del proyecto es que las herramientas tecnológicas no solo sirvan para consumir contenido, sino también para crear y explorar nuevas ideas.

En ese sentido, el dispositivo busca reflejar la filosofía del estudio: utilizar la creatividad, el juego y la tecnología como motores para expandir los límites de lo posible.

La Flow Z13-KJP se presenta así como una pieza de hardware que combina diseño conceptual y tecnología, intentando trasladar la idea de Ludens —el ser humano que juega y crea— a un objeto tangible que acompañe a los usuarios en sus propios procesos creativos.

