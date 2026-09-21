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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Gobierno impugnó decisión de juez frente al bombardeo contra campamentos con presencia de menores

Gobierno impugnó decisión de juez frente al bombardeo contra campamentos con presencia de menores

Varios ministerios impugnaron las medidas interpuestas por un Juzgado de Bogotá frente al bombardeo durante operaciones militares y la presencia de menores de edad en campamentos de grupos armados ilegales.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Gobierno impugnó decisión de juez frente al bombardeo contra campamentos con presencia de menores
Imagen de referencia.
Archivo

El Gobierno nacional, en cabeza de los ministerios de Defensa, Justicia e Interior, impugnó la decisión del juez que estableció condiciones para los bombardeos militares. A principios de este mes el Juzgado 34 de Familia de Bogotá le había ordenado al Gobierno que suspendiera temporalmente los ataques militares con bombardeos en los que había información verificada sobre la presencia de menores de edad.

La decisión llegó luego del asesinato de tres menores de edad en un ataque ofensivo a las disidencias de las Farc. Lo que está haciendo el gobierno de Abelardo de la Espriella a través de estos ministerios, es impugnar esta decisión de este mismo juzgado que, hace unos días, le había colocado varias condiciones al Gobierno nacional.

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Las condiciones eran precisamente para identificar con tiempo y prever estas operaciones militares cuando hubiese presencia de un niño, niña o adolescente en estos campamentos. Lo que busca la impugnación es reversar estas medidas concedidas dentro de la acción de tutela y argumenta el Gobierno que todas las entidades estatales y las Fuerzas Militares cumplen con las obligaciones y los protocolos necesarios para proteger a los menores de edad en los campamentos durante las operaciones militares.

Siendo este el caso, no serían necesarias las condiciones para el Estado colombiano porque ya, según el mismo gobierno de Abelardo de la Espriella, cumplen con estos parámetros para realizar este tipo de operaciones, cuentan con información verificada y con sistemas de tecnología que, al parecer, les permitirían identificar si hay o no menores de edad presentes en estas zonas.

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Hasta ahora es un primer paso con el que el Gobierno continúen con los bombardeos y se puedan realizar las operaciones militares como se venían dando. Pero dependerá únicamente de este mismo juzgado la decisión final sobre cuáles serían las condiciones bajo las que se pueden realizar este tipo de operativos.

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NICOLL BUITRAGO
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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