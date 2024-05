MultiVersus sorprende con Jason Voorhees y el Agente Smith en su tráiler de lanzamiento

Warner Bros. Games ha revelado un emocionante tráiler de lanzamiento para MultiVersus, introduciendo a Jason Voorhees de Viernes 13 y al temido Agente Smith de The Matrix como dos personajes jugables en este juego de lucha de plataformas que promete sacudir el mundo gamer. La fecha marcada en el calendario es el 28 de mayo, cuando podremos disfrutar de estas nuevas incorporaciones y de toda la acción que este juego gratuito ofrece.

La anticipación crece a medida que nos adentramos en la Temporada 1: Puns & Villainy de MultiVersus. Jason Voorhees, conocido por su icónico machete y su presencia terrorífica, se une al elenco de luchadores desde el mismo día de lanzamiento. Por otro lado, el Agente Smith, el implacable antagonista de The Matrix, se unirá más adelante en la temporada, prometiendo un estilo de combate único y emocionante.

El tráiler cinemático nos ofrece una visión de la emocionante mezcla de héroes y villanos que conforman el universo de MultiVersus. Desde los poderosos personajes de DC como Wonder Woman y The Joker hasta los entrañables Bugs Bunny y Marvin el Marciano de Looney Tunes, el elenco es diverso y lleno de sorpresas. Además, otras figuras conocidas como Rick Sanchez de Rick and Morty, el Gigante de Hierro, y hasta el legendario Jason Voorhees, aportan su propio estilo al combate en este juego único.

MultiVersus, desarrollado por Player First Games, estará disponible para descarga gratuita el 28 de mayo en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, y PC a través de Steam y Epic Games Store. Lo más emocionante es que el juego ofrecerá juego cruzado y progresión cruzada, brindando una experiencia de juego más conectada y emocionante para los jugadores de todas las plataformas.

Este juego de lucha de plataformas gratuito es una celebración de las franquicias de Warner Bros. Discovery, y su lista de personajes continúa creciendo con nombres icónicos como Batman, Superman, Shaggy y Velma de Scooby-Doo, y muchos más. Prepárate para sumergirte en batallas épicas y descubrir quién se alzará como el campeón supremo en MultiVersus.

