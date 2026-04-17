PRAGMATA ya está disponible y marca el regreso de Capcom a la ciencia ficción

Después de un largo periodo de desarrollo y múltiples retrasos, PRAGMATA ya se encuentra disponible a nivel global. El nuevo título de Capcom llega simultáneamente a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam, consolidándose como uno de los lanzamientos más relevantes del estudio en 2026.El proyecto había generado expectativa desde su anuncio inicial, en gran parte por su estética futurista y por tratarse de una propiedad intelectual completamente nueva dentro del catálogo de Capcom, una compañía más conocida por franquicias establecidas que por apuestas originales recientes.



Una historia en la Luna con un enfoque narrativo íntimo

PRAGMATA traslada a los jugadores a una estación lunar que ha perdido contacto con la Tierra en circunstancias desconocidas. En este contexto, el protagonista Hugh Williams es enviado a investigar lo ocurrido, pero rápidamente se enfrenta a una situación fuera de control.

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En medio del caos, Hugh es rescatado por una androide con apariencia de niña, llamada Diana. A partir de ese momento, ambos personajes establecen una alianza que se convierte en el eje central de la historia. La narrativa gira alrededor de su intento por sobrevivir y encontrar una forma de regresar al planeta, mientras descubren los secretos ocultos de la instalación.

Este enfoque dual no solo aporta variedad en la jugabilidad, sino que también introduce un componente emocional que se desarrolla progresivamente a lo largo de la aventura.



Jugabilidad: acción y estrategia en un sistema combinado

Uno de los aspectos más distintivos de PRAGMATA es su sistema de combate, que combina acción en tiempo real con mecánicas de hackeo. En lugar de depender únicamente de la precisión con armas, los jugadores deben aprovechar las habilidades de Diana para intervenir los sistemas enemigos.

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El proceso implica hackear a los Bots controlados por la inteligencia artificial hostil que domina la estación, exponiendo así sus debilidades. Una vez vulnerables, Hugh puede intervenir con su arsenal para eliminarlos de forma eficiente. Esta dinámica introduce un ritmo diferente al combate tradicional, obligando a coordinar ambos personajes en todo momento.

Además de los enfrentamientos, el juego incorpora secciones de exploración y resolución de acertijos, lo que aporta variedad al avance y evita que la experiencia se limite a la acción constante.

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El Shelter: pausa narrativa y progresión

Entre misiones, los jugadores pueden acceder al Shelter, un espacio seguro dentro de la estación lunar que funciona como punto de descanso. Este lugar no solo sirve para gestionar recursos, sino que también permite profundizar en la relación entre Hugh y Diana mediante interacciones más personales.

Desde el punto de vista mecánico, el Shelter permite intercambiar materiales recolectados por mejoras, lo que resulta clave para afrontar desafíos más complejos, incluyendo enfrentamientos contra jefes de gran escala.

Este sistema refuerza el equilibrio entre narrativa y progresión, integrando ambos elementos en un mismo espacio.

Ediciones disponibles y contenido adicional

PRAGMATA se lanza en dos versiones principales. La edición estándar tiene un precio de referencia de 59.99 dólares, mientras que la edición Deluxe, valorada en 69.99 dólares, incluye el llamado Shelter Variety Pack.

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Este paquete adicional incorpora contenido cosmético, como trajes alternativos, un diseño especial de arma, gestos, música adicional para el Shelter y una biblioteca digital con arte conceptual del juego.

Para quienes aún no estén seguros de adquirir el título, Capcom también ha puesto a disposición una demo gratuita llamada PRAGMATA Sketchbook, disponible en todas las plataformas. Esta versión permite explorar una parte del sistema de juego antes de acceder a la experiencia completa.

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Un lanzamiento con enfoque global

El juego cuenta con un amplio soporte de idiomas, incluyendo doblaje completo en inglés, español (España y Latinoamérica), francés, italiano, alemán, portugués brasileño, japonés, coreano, ruso y chino, además de opciones de texto en otros idiomas como polaco y árabe.

Este enfoque refuerza la intención de Capcom de posicionar PRAGMATA como un lanzamiento global, accesible para diferentes audiencias desde el primer día.

Música y expansión del universo

Como complemento al lanzamiento, parte de la banda sonora original ya se encuentra disponible en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y Amazon Music. Capcom confirmó además que nuevas composiciones se lanzarán progresivamente, ampliando la experiencia sonora del juego más allá de la consola.

Una apuesta distinta dentro del catálogo de Capcom

PRAGMATA representa un movimiento interesante para Capcom, al alejarse de sus franquicias más reconocidas como Resident Evil o Devil May Cry para explorar una narrativa completamente nueva en un entorno de ciencia ficción.

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El juego combina elementos de acción, exploración y narrativa en una estructura que busca diferenciarse dentro del género. Aunque su desarrollo tomó más tiempo del esperado, el resultado final plantea una propuesta que intenta equilibrar innovación mecánica con una historia centrada en sus personajes.

Con su lanzamiento oficial, PRAGMATA deja atrás la etapa de expectativa y se enfrenta ahora a la recepción del público, en un año donde la competencia dentro del género es cada vez más amplia.

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