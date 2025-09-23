Rematch inicia su Temporada 1 con crossplay, ajustes competitivos y pruebas gratuitas globales

Con más de seis millones de jugadores acumulados en todo el mundo, Rematch comienza oficialmente su Temporada 1 con una actualización que marca un punto de inflexión para el proyecto de Sloclap. El estudio francés, conocido por su enfoque en experiencias competitivas con identidad propia, busca consolidar este título de fútbol de acción en línea como una alternativa sólida para quienes disfrutan del deporte rey con un giro distinto.

El nuevo ciclo de contenido incorpora elementos que responden directamente a las solicitudes de la comunidad. El más destacado es la incorporación del crossplay, que permite enfrentar y colaborar a jugadores de Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC sin importar la plataforma. A esto se suma el estreno del modo competitivo 3c3, pensado para intensificar el carácter estratégico de los partidos cortos y para dar forma a la escena organizada que ya empieza a emerger alrededor del juego.

Sloclap también aprovechó el lanzamiento de esta temporada para aplicar ajustes en la movilidad y el control, buscando un balance más fino entre fluidez y precisión. Se corrigieron exploits como el “Ippy Slide”, se modificó el sistema de atajadas de los porteros y se endurecieron los parámetros de emparejamiento por habilidad, con el objetivo de garantizar encuentros más equilibrados.



Un camino con visión a largo plazo

La Temporada 1 no es un punto de llegada, sino de partida. El equipo ya adelantó que en octubre llegará un parche que modificará dos aspectos sensibles del competitivo: la desclasificación de liga y los puntos dinámicos de rango. Estos cambios buscan reflejar de forma más justa el nivel real de cada jugador y evitar que los escalones competitivos se conviertan en simples acumulaciones de tiempo.



Más adelante, en el Capítulo 3, se añadirá un nuevo modo de juego aún sin revelar. Sloclap también confirmó que ya trabaja en partidas 1c1, un sistema de clubes, torneos internos y eventos especiales inspirados en la Copa del Mundo, con un calendario que apunta a hacer del 2026 un año especialmente relevante para la comunidad de Rematch.

El CEO de Sloclap, Pierre Tarno, destacó que durante la llamada Temporada 0 se registraron más de 100 millones de horas de juego y más de 525 millones de partidos, cifras que reflejan el interés sostenido de una base de jugadores activa y comprometida. En sus palabras, “ha surgido toda una escena competitiva, con equipos creados, torneos organizados y mecánicas analizadas al detalle, lo que representa una gran motivación para seguir mejorando el juego en todas sus dimensiones”.



Una propuesta en expansión

Además de estar disponible en Xbox Game Pass, PlayStation y Steam, el título suma su llegada a la Epic Games Store junto con esta actualización. Y para quienes prefieren lo tangible, en noviembre se lanzará una edición física para todas las plataformas actuales.

El planteamiento jugable de Rematch se sostiene en partidos de 3c3, 4c4 o 5c5, siempre desde una perspectiva en tercera persona que resalta la inmersión en la arena digital. La ausencia de faltas y fueras de lugar propone un estilo más directo y agresivo, en el que la lectura táctica y la coordinación grupal tienen tanto peso como la reacción individual.

Con este conjunto de novedades, Sloclap reafirma su compromiso con la evolución continua de un título que se distancia de las simulaciones tradicionales y se posiciona como una experiencia competitiva distinta. La Temporada 1 no solo trae ajustes inmediatos, sino que abre la puerta a una etapa de crecimiento sostenido que buscará mantener enganchada a una comunidad que ya ha demostrado su interés en permanecer en la cancha.

