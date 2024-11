Remix: The Finale marca el cierre del Capítulo 2 de Fortnite con Juice WRLD

Fortnite está listo para despedir su Capítulo 2: Remix con un evento inolvidable que combinará música, moda y un emotivo homenaje a Juice WRLD. Este 30 de noviembre, a las 3:00 PM (hora Colombia), los jugadores podrán disfrutar de Remix: The Finale, un concierto inmersivo en el que los paisajes de la Isla del Battle Royale se transformarán al ritmo de artistas icónicos como Juice WRLD, Snoop Dogg, Eminem e Ice Spice.

Un tributo a Juice WRLD y regalos exclusivos

Como parte del homenaje al legado del rapero, Epic Games ofrece a los jugadores la posibilidad de obtener de manera gratuita el atuendo Slayer Juice WRLD y varios artículos temáticos, simplemente iniciando sesión entre el 25 de noviembre a las 10:00 AM y el 30 de noviembre a las 11:00 PM (hora Colombia). Los regalos incluyen:

Atuendo Slayer Juice WRLD con estilo cel-shaded

Pico 999 cuchillos

Mochila retro 999 cuchillos

Cuatro pantallas de carga exclusivas, incluyendo una ilustrada por Takashi Murakami

Descubre cómo obtener recompensas exclusivas y disfrutar de un evento musical sin precedentes Imagen: cortesía Epic Games

Si no puedes conectarte durante este periodo, los artículos estarán disponibles en la tienda de Fortnite en fechas posteriores, a excepción de la pantalla de carga de Juice WRLD, que será exclusiva para quienes participen en el evento.

Además, el mapa de Fortnite se transforma con la llegada del Punto WRLD, una nueva ubicación que evoluciona visualmente durante la semana. También podrás encontrar el cañón de chupitos de Juice WRLD como parte del botín del juego.

El gran concierto: Remix: The Finale

El clímax de este homenaje será el evento interactivo Remix: The Finale, que conectará mundos y estilos de los artistas invitados en un espectáculo sin precedentes. Durante el concierto, se estrenará de manera exclusiva "Empty Out Your Pockets", un nuevo tema de Juice WRLD, así como el sencillo "Another Part Of Me (feat. Sting)" de Snoop Dogg.

Cómo participar en el concierto

Para unirte a la experiencia, asegúrate de tener actualizada tu versión de Fortnite y accede al evento desde la pestaña principal Remix: The Finale en la barra de Descubrir. Las puertas virtuales estarán abiertas desde antes para garantizar tu lugar en el espectáculo. Habrá una repetición del evento el mismo día, pero los detalles se anunciarán tras la primera emisión.

Más sorpresas en la tienda

Desde el 27 de noviembre a las 8:00 PM (hora Colombia), estarán disponibles en la tienda varios artículos temáticos de Juice WRLD, incluyendo el paquete WRLD Takeover, que incluirá:

Atuendo reactivo Juice WRLD Dreampop

Bling trasero calavera tachonada

Pistas musicales Wishing Well , Armed and Dangerous , y Lucid Dreams

, , y Pico Teclas de teclado WRLD

Música, moda y entretenimiento se unen para despedir este ciclo en el Battle Royale Imagen: cortesía Epic Games

Creadores de contenido y políticas de derechos

Los participantes del programa Support-A-Creator (SAC) podrán monetizar videos relacionados con Remix: The Finale en YouTube durante siete días tras el evento. Sin embargo, Epic Games recomienda a los streamers de Twitch deshabilitar los VOD para evitar reclamaciones de derechos de autor.

Un cierre inolvidable

Remix: The Finale es mucho más que un concierto; es una despedida grandiosa para el Capítulo 2: Remix de Fortnite. Prepárate para vivir este evento que combina música, videojuegos y tributo en un espectáculo que promete ser inolvidable.

