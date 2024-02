Reseña Silent Hill: The Short Message

A finales de este enero tuvimos, gracias al State of Play de PlayStation dos de las más grandes sorpresas para los fanáticos de los juegos de terror, un adelanto del Remake de Silent Hill 2 (del cual hablaremos en otra ocasión) y la llegada en exclusiva a consolas PlayStation 5 de Silent Hill: The Short Message.

En esta ocasión para muchos fue sorpresa que Konami anunciara un juego completamente gratuito y más de esta franquicia tan popular. Pero, ¿qué es Silent Hill: The Short Message?, en Volk, les contaremos intentado no darles tantos spoilers un poco más de este título y nuestras reacciones.

Historia

Tomaremos el control de Anita, una joven que despierta en una torre de apartamentos abandonados estando completamente solos, Anita solo tiene contacto con sus amigas Maya y Amelie vía mensajes de texto, pero algo no le genera confianza de a mucho a nuestra protagonista, la cual mientras va avanzando entre pasillos y cuartos va reviviendo situaciones de su vida y la de sus amigas.

Mural de Maya/captura de juego Captura Silent Hill: The Short Message

Modo de juego

Uno de los más grandes cambios a lo que nos tenía acostumbrado las anteriores entregas era a su cámara de juego, ahora estamos frente a un juego en primera persona como el anterior P.T. (tenemos que compararlos así a muchos no nos guste la idea). Gracias a esta vista tenemos mucha más inmersión en la historia.

Algo para destacar es la combinación de escenas con actores reales (bueno, una actriz), logrando una buena combinación para mantener la trama a flor de piel.

Cortos con actores reales captura de juego Captura Silent Hill: The Short Message

Gráficos

Gráficamente, el juego intenta mostrarnos un buen gameplay, pero se queda muy corto en algunos factores y momentos del juego (no olvidemos que no dura más de 2 horas), pero no podemos desmeritar el trabajo de Masahiro Ito, quien se encargó de diseñar el mundo de terror y al villano de la entrega.

Villano al mejor estilo Silent Hill Captura Silent Hill: The Short Message

Controles

En este aspecto no tenemos nada extraño, ya que solo necesitamos movernos por el entorno, seleccionar algunos objetos y abrir algunas puertas, en esta entrega no tendremos combates cuerpo a cuerpo, pero sí tendremos que escapar en varias ocasiones de una extraña criatura.

Problemas actuales

Quisimos hablar aparte de este tema porque para muchos es un poco delicado y tenemos que tomarlo con respeto. Ya como muchos saben esta entrega trata temas de problemas familiares, relaciones disfuncionales, bullying, acoso en redes sociales y suicidio. Problemas que afectan mucho a las personas en esta época y que Silent Hill: The Short Message nos presenta, eso sí a cada momento Konami nos muestra una pantalla con información para ayudar a personas con algunos de estos problemas.

Ambientación muy bien lograda Captura Silent Hill: The Short Message

Conclusión

Para nosotros Konami nos asombró, logró tomar lo clásico de Silent Hill, sacarlo de América y unirlo a los problemas actuales de la sociedad para darnos un entretenido juego, con sus problemas, los cuales creemos que no son tan graves de atender. A los más fanáticos de estas entregas les pedimos comprensión, ya que muchos sabemos que en un juego tan corto no van a meter todo lo que hace grande a un Silent Hill.

En conclusión, es un buen abrebocas para lo que nos van a traer a futuro, y una muy buena combinación de factores actuales, los cuales harán que los nuevos jugadores se enganchen más en sus historias.