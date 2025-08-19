Kirby Air Riders acelera hacia Nintendo Switch 2 con novedades estratégicas

La presentación especial de Kirby Air Riders Direct dejó en claro que el próximo título de la serie, previsto para el 20 de noviembre en Nintendo Switch 2, no se limitará a ser una reedición del clásico de GameCube. Masahiro Sakurai, director del proyecto, expuso en detalle cómo este nuevo capítulo buscará equilibrar velocidad, estrategia y accesibilidad en un formato que combina carreras, combates y exploración.



Un regreso con ambición renovada

Inspirado en Kirby Air Ride de 2003, el nuevo título amplía sus cimientos con un enfoque más completo en el sistema de vehículos y en la elección de personajes. Ahora los jugadores tendrán la posibilidad de seleccionar entre un elenco de pilotos que no solo incluyen a Kirby y sus múltiples variantes, sino también a rostros familiares como Meta Knight, King Dedede y Bandana Waddle Dee, además de enemigos clásicos de la franquicia. Cada piloto incorpora atributos propios que pueden alterar la experiencia: peso, resistencia, ataques cercanos y movimientos especiales.



Técnicas y mecánicas de carrera

El control básico mantiene la esencia sencilla que hizo popular al original: las máquinas avanzan automáticamente, y la dirección recae en el stick izquierdo. Sin embargo, los matices surgen con las maniobras de derrape y los impulsos de velocidad, activados mediante la función de Boost Charge. Esta mecánica otorga un papel estratégico al frenado y al control de las curvas, premiando la precisión.

Por otro lado, los movimientos especiales añaden una capa extra de ofensiva y defensa. Mientras la mayoría de personajes poseen un ataque único, Kirby destaca por contar con cuatro variaciones según el color del personaje, ampliando las combinaciones posibles junto a técnicas como el Quick Spin. La presencia de habilidades de copia también refuerza la versatilidad: cualquier piloto puede absorber poderes de rivales para ganar ventajas temporales.



Vehículos más que simples medios de transporte

Los distintos Air Ride Machines no se limitan a la velocidad. Cada vehículo posee características que determinan su durabilidad y rendimiento en distintas superficies, además de la capacidad de planear tras un salto o ejecutar maniobras como rail grinds o aterrizajes que otorgan impulsos extra. Esta variedad incentiva la experimentación y la adaptación al tipo de circuito o desafío.



El regreso de City Trial y los eventos dinámicos

Uno de los anuncios más celebrados fue la vuelta de City Trial, considerado el modo principal por Sakurai. Esta modalidad sitúa a los jugadores en Skyah, una isla flotante donde disponen de cinco minutos para mejorar sus máquinas mediante la recolección de potenciadores, el ataque a rivales y la exploración libre. Durante esta fase surgen eventos aleatorios como carreras cortas o batallas tipo Dustup Derby, además de enfrentamientos contra jefes clásicos como Kracko o Dyna Blade.

Tras la preparación inicial, los jugadores pasan a los Stadiums, escenarios de competencia final que varían entre carreras, combates u otros desafíos. La clave radica en llegar con la mejor configuración de máquina posible para aprovechar las estadísticas acumuladas.

Otros modos y opciones

Además del enfoque competitivo, Kirby Air Riders incluye Air Ride Mode, una carrera directa en la que los ataques otorgan estrellas que aumentan la velocidad del jugador, generando una dinámica de riesgo y recompensa constante. Para quienes deseen practicar, el modo Lessons ofrece un espacio de aprendizaje y dominio de mecánicas avanzadas.

En cuanto a conectividad, el título soportará juego local para hasta ocho participantes y multijugador en línea para dieciséis. Nintendo también habilitará funciones de comunicación mediante GameChat, facilitando interacción por voz y video.



Música y primeras impresiones en PAX West

La banda sonora no quedó por fuera del anuncio: siete pistas, incluido el tema principal con voces en inglés, estarán disponibles en la aplicación Nintendo Music para suscriptores de Nintendo Switch Online. Finalmente, quienes asistan a PAX West 2025 en Seattle podrán probar una demo especial en el stand de Nintendo, disponible mediante reserva previa.



Un equilibrio entre nostalgia y novedad

Con estos elementos, Kirby Air Riders se perfila como una propuesta que retoma la esencia accesible del clásico de GameCube, pero reforzada con mayor variedad de personajes, vehículos y modos. La estrategia se mezcla con la acción directa, ofreciendo tanto a veteranos como a nuevos jugadores una experiencia competitiva con margen para la exploración y el aprendizaje.

El 20 de noviembre marcará la oportunidad de comprobar si este esperado regreso logra consolidarse como uno de los títulos clave en la primera etapa de Nintendo Switch 2.

