ROG celebra 20 años de gaming y los festeja en Bogotá junto a la comunidad gamer

Hay momentos en los que hablar de gaming va mucho más allá de los videojuegos. La evolución del hardware, las nuevas formas de jugar y la necesidad de contar con equipos capaces de acompañar distintas actividades han transformado por completo la relación entre las personas y la tecnología.

En medio de ese escenario, una marca que nació pensando exclusivamente en los jugadores llega a una fecha especial. Este 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Gamer, una jornada que sirve también para mirar hacia atrás y recordar cómo ha cambiado una industria que hoy reúne jugadores, creadores de contenido, competidores y usuarios que encuentran en sus equipos una herramienta para estudiar, trabajar y crear.

La celebración tiene además un significado particular para Republic of Gamers, conocida como ROG, que este año alcanza dos décadas desde su creación. La marca nació en 2006 bajo el nombre de “Project G”, cuando un grupo de ingenieros decidió explorar una idea que, para entonces, buscaba llevar el hardware diseñado para videojuegos mucho más allá de los estándares tradicionales.



Desde aquellos primeros pasos, el objetivo estuvo relacionado con crear tecnología pensada específicamente para las necesidades de los jugadores. Con el paso de los años, esa visión terminó convirtiéndose en un ecosistema que actualmente reúne portátiles, consolas, periféricos, monitores y diferentes soluciones orientadas al gaming y la creación de contenido.



La evolución también se puede observar en algunas de las categorías que ROG ha explorado. La marca apostó por conceptos diferentes con productos como la ROG Zephyrus Duo, que incorporó una segunda pantalla integrada; la ROG Flow Z13, que llevó características de un PC gaming de alto rendimiento a un formato de tableta ultradelgada; y la ROG Xbox Ally, enfocada en el gaming portátil y en el acceso a bibliotecas de juegos para PC desde un dispositivo compacto con Windows.

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A nivel tecnológico, esta búsqueda también se ha reflejado en sistemas de refrigeración y soluciones de imagen. ROG Intelligent Cooling incorpora tecnologías como el Metal Líquido para mejorar la disipación térmica, mientras que el sistema Zero Gravity forma parte de la familia ROG Ally. En el apartado visual, ROG Nebula Display y la incorporación de G-SYNC en paneles OLED para laptops hacen parte de las apuestas de la compañía por elevar la experiencia de juego.

Y mientras la tecnología ha cambiado, también lo ha hecho la comunidad que la utiliza. Hoy un mismo equipo puede convertirse en una estación para jugar, transmitir en vivo, editar videos, estudiar, diseñar o trabajar, haciendo que el rendimiento y la versatilidad sean factores cada vez más importantes.

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En Colombia, esa evolución ha tenido igualmente un espacio importante. El mercado nacional de videojuegos continúa creciendo y, de acuerdo con el estudio Global Entertainment & Media Outlook 2024-2028 de PwC, los ingresos de la industria en el país aumentaron 15,5 % durante 2023. El mismo estudio proyecta que el mercado alcance los US$356 millones en 2028.

Precisamente en este contexto llegó una celebración especial a Bogotá. El pasado 17 de agosto, ROG realizó Rockstar Heroes, un encuentro con el que conmemoró sus 20 años y reunió a varios medios de comunicación e influencers gamer para celebrar junto a ellos el aniversario de la marca y la llegada del Día Mundial del Gamer.

El encuentro permitió llevar la celebración de estas dos décadas al entorno local, acercando el aniversario de ROG a parte de la comunidad y de los creadores de contenido relacionados con los videojuegos en Colombia.

La celebración también pone en perspectiva la presencia que han alcanzado algunos de los productos más representativos de la compañía en el país. Entre ellos se encuentra la ROG Xbox Ally, una consola portátil que combina la propuesta de rendimiento de ROG con el acceso a las principales plataformas de juegos para PC en un formato diseñado para jugar desde diferentes lugares.

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La familia ROG Zephyrus también ocupa un lugar destacado dentro del portafolio, especialmente entre jugadores y creadores que buscan combinar portabilidad, diseño delgado y rendimiento. Por otro lado, la ROG Strix SCAR continúa siendo una de las líneas orientadas al gaming competitivo, con procesadores y gráficas de alto desempeño acompañados por sistemas avanzados de refrigeración.

Más allá de los dispositivos, los 20 años de ROG muestran cómo el concepto de equipo gamer también se ha transformado. Lo que alguna vez estuvo asociado principalmente con jugar hoy abarca creación de contenido, streaming, productividad y otras actividades que forman parte de la vida cotidiana de muchos usuarios.

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El aniversario llega así acompañado por una industria que continúa ampliando sus fronteras y por una comunidad que también ha cambiado junto con ella. En Colombia, la celebración de Rockstar Heroes sirvió como uno de los espacios para conmemorar ese recorrido y compartir el momento con parte del ecosistema gamer local.

Después de 20 años, ROG llega al Día Mundial del Gamer con una historia marcada por la búsqueda de nuevas categorías, tecnologías y formas de entender el hardware para videojuegos. Dos décadas después de aquel “Project G”, la marca mantiene su apuesta por seguir llevando la innovación hacia los jugadores, creadores y usuarios que encuentran en el gaming una parte cada vez más importante de su vida digital.

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